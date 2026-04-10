Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Đau, hạn chế vận động khớp cổ chân không ngờ xương mắc kẹt trong khớp

Người dân không nên chủ quan với các chấn thương vùng cổ chân, khi thấy đau kéo dài, sưng tái phát, cảm giác kẹt khớp, hạn chế vận động cần đi khám ngay.

Thúy Nga

Mới đây, các bác sĩ khoa Chỉnh hình Bỏng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi khớp cổ chân, giúp xử lý triệt để mảnh xương vỡ kẹt trong khớp, cải thiện rõ rệt tình trạng đau và hạn chế vận động cho người bệnh.

Theo lời kể bệnh nhân Đ.H.Y (29 tuổi), cách đây khoảng 6 tháng, bệnh nhân bị chấn thương cổ chân trái trong sinh hoạt. Sau đó xuất hiện đau và hạn chế vận động cổ chân, từng điều trị nội khoa tại các cơ sở y tế khác nhiều đợt nhưng không đỡ.

Tình trạng không cải thiện mà ngày càng nặng hơn, đau tăng khi đi lại, cảm giác vướng, kẹt trong khớp khiến việc sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.

Hình ảnh xương kẹt trong khớp trên phim chụp - Ảnh BVCC

Bệnh nhân đến khám bệnh và nhập viện tại khoa Chỉnh hình - Bỏng. Sau thăm khám lâm sàng và thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện trong khớp cổ chân của bệnh nhân có mảnh xương vỡ kẹt lại trong khoang khớp. Đây chính là nguyên nhân gây ra tình trạng đau kéo dài, hạn chế vận động và cảm giác kẹt khớp.

Sau đó bệnh nhân được các bác sĩ trong khoa chỉ định phẫu thuật nội soi khớp cổ chân – một phương pháp hiện đại, ít xâm lấn.

Mảnh xương trong khớp được lấy ra sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ chỉ cần tạo những đường rạch nhỏ vài milimet quanh khớp cổ chân để đưa camera nội soi vào bên trong. Hình ảnh phóng đại giúp xác định chính xác vị trí mảnh xương vỡ. Bằng các dụng cụ chuyên dụng, mảnh xương kẹt đã được lấy bỏ hoàn toàn, đồng thời làm sạch tổ chức viêm trong khớp mà không gây tổn thương các cấu trúc xung quanh.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, an toàn. Sau phẫu thuật, tình trạng đau của bệnh nhân giảm rõ rệt, khớp cổ chân dần phục hồi vận động trở lại sinh hoạt bình thường trong thời gian ngắn.

BSCKII Đào Văn Quang, Phó Trưởng khoa Chỉnh hình – Bỏng cho biết: “Việc lấy bỏ mảnh xương mắc kẹt trong khớp cổ chân là một kỹ thuật không đơn giản, đòi hỏi độ chính xác cao. Khớp cổ chân có cấu trúc giải phẫu phức tạp, không gian khớp hẹp, xung quanh là nhiều dây chằng, gân và mạch máu quan trọng.

Vết thương sau phẫu thuật

Đặc biệt, các mảnh xương vỡ thường nhỏ, nằm sâu trong khớp và có thể di chuyển, khiến việc xác định vị trí và tiếp cận trở nên khó khăn. Nếu không thực hiện cẩn thận, có thể gây tổn thương đến sụn khớp hoặc các cấu trúc lành xung quanh.

“Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của hệ thống nội soi hiện đại, hình ảnh được phóng đại rõ nét giúp chúng tôi xác định chính xác vị trí mảnh xương, từ đó lấy bỏ một cách an toàn, hạn chế tối đa xâm lấn và bảo tồn chức năng khớp cho người bệnh”, BSCKII Đào Văn Quang chia sẻ.

Bác sĩ và bệnh nhân - Ảnh BVCC

“Người dân không nên chủ quan với các chấn thương vùng cổ chân, đặc biệt khi xuất hiện các dấu hiệu như đau kéo dài, sưng tái phát, cảm giác kẹt khớp hoặc hạn chế vận động.

Việc thăm khám sớm tại cơ sở y tế chuyên khoa sẽ giúp phát hiện chính xác tổn thương và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng lâu dài”, các bác sĩ khuyến cáo.

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới