Lợi ích bất ngờ của củ nghệ

Kháng viêm mạnh

Nghệ có đặc tính kháng viêm mạnh nhờ hoạt chất curcumin trong tinh bột nghệ. Hoạt chất này có khả năng ức chế phản ứng viêm, giảm sưng đau khớp và làm chậm quá trình phá hủy sụn khớp. Ngoài ra, curcumin còn góp phần giảm nguy cơ loãng xương và mất xương, hỗ trợ cải thiện vận động ở người bị viêm khớp khi sử dụng với liều phù hợp.

Ăn nghệ có thể làm giảm viêm bằng cách giảm mức độ enzyme gây viêm trong cơ thể, giúp ngăn ngừa viêm ngay từ đầu.

Nghệ có thể giúp giảm tần suất và mức độ nghiêm trọng của các cơn bốc hỏa, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, có lợi cho tuổi mãn kinh. Ảnh minh họa/Internet

Ngăn ngừa bệnh tim

Các hợp chất chống oxy hóa và chống viêm của curcumin có thể giúp bảo vệ chống lại một số bệnh tim mạch như: bệnh cơ tim tiểu đường (bệnh cơ tim), rối loạn nhịp tim (nhịp tim bất thường) và nhiều hơn nữa.

Giảm đau xương khớp

Theo Tổ chức Viêm khớp Hoa Kỳ, viêm khớp là nguyên nhân phổ biến nhất của tình trạng khuyết tật, ảnh hưởng ước tính khoảng 30,8 triệu người Mỹ. Một đánh giá nghiên cứu năm 2016 cho thấy uống curcumin trong 4 tuần có thể giúp giảm đau xương khớp ở những người đã có điều kiện dùng NSAID hoặc glucosamine.

Tốt cho tuổi mãn kinh

Sự suy giảm estrogen trong thời kỳ mãn kinh có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim, thay đổi tâm trạng, cảm giác lo lắng hoặc trầm cảm, bốc hỏa và nguy cơ loãng xương.

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, đặc tính chống viêm của curcumin, hợp chất hoạt tính trong nghệ, có thể giúp giảm tần suất và mức độ nghiêm trọng của các cơn bốc hỏa, hỗ trợ sức khỏe tim mạch bằng cách cải thiện mức cholesterol, giảm viêm và cung cấp chất chống oxy hóa bảo vệ chống lại tổn thương tim mạch.

Nghệ cũng được nghiên cứu về tác dụng chống trầm cảm tiềm tàng, có thể giúp ổn định tâm trạng, làm giảm các triệu chứng trầm cảm trong thời kỳ mãn kinh, làm tăng mật độ và độ chắc của xương, có khả năng làm giảm nguy cơ gãy xương liên quan đến loãng xương.

Củ nghệ giúp giảm cân

Curcumin - thành phần hoạt tính sinh học của củ nghệ, được biết đến với đặc tính chống viêm, chống oxy hóa và tăng cường trao đổi chất, góp phần tạo nên hiệu quả tiềm tàng của nghệ trong việc kiểm soát cân nặng.

Curcumin cũng đã được chứng minh là làm tăng quá trình sinh nhiệt - quá trình mà cơ thể đốt cháy calo để tạo ra nhiệt. Bằng cách thúc đẩy quá trình sinh nhiệt, curcumin có thể giúp tăng cường tỷ lệ trao đổi chất của cơ thể, dẫn đến tăng lượng calo tiêu thụ.

Các nghiên cứu cho thấy curcumin ảnh hưởng đến hoạt động của các enzyme và protein liên quan đến quá trình chuyển hóa chất béo. Nó có thể ức chế sự phát triển của mô mỡ (tế bào mỡ) và tăng cường quá trình phân giải lipid, phân hủy chất béo thành axit béo. Bằng cách điều chỉnh quá trình chuyển hóa chất béo, curcumin giúp giảm tích tụ chất béo và hỗ trợ nỗ lực giảm cân.

Củ nghệ được dùng làm gia vị, làm đẹp, thuốc chữa bệnh. Ảnh minh họa/Internet

Chống lão hóa

Mặc dù lão hóa là điều không thể tránh khỏi và biểu hiện rõ nhất ở da, nếp nhăn, mất độ đàn hồi và sắc tố, nhưng một số lựa chọn lối sống và biện pháp khắc phục tự nhiên, giúp làm chậm quá trình này và thúc đẩy quá trình lão hóa khỏe mạnh.

Các đặc tính chống oxy hóa, chống viêm của curcumin có lợi cho sức khỏe và vẻ ngoài của làn da. Ví dụ, tiếp xúc với tia cực tím (UV) là một yếu tố chính gây lão hóa da, gây ra stress oxy hóa và viêm. Curcumin giúp bảo vệ da khỏi tác hại do tia UV gây ra bằng cách trung hòa các gốc tự do và giảm viêm.

Hơn nữa, collagen rất cần thiết để duy trì độ đàn hồi và độ săn chắc của da. Curcumin kích thích nguyên bào sợi, các tế bào chịu trách nhiệm sản xuất collagen, giúp duy trì cấu trúc da và giảm sự xuất hiện của nếp nhăn.

Curcumin ức chế sản xuất melanin, sắc tố gây ra các đốm đen và tông màu da không đồng đều. Điều này giúp giảm tình trạng tăng sắc tố, thúc đẩy làn da đều màu hơn, giúp da trông trẻ hơn.

Cải thiện các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích

Theo kết quả của một cuộc nghiên cứu trên 200 người trưởng thành và ở chuột đã cho thấy, việc sử dụng nghệ có thể giúp cải thiện các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích (IBS), chẳng hạn như đau bụng. Ngoài ra, nghệ cũng đang được nghiên cứu thêm để điều trị cho các bệnh như viêm loét đại tràng và bệnh Crohn.

Giúp “đánh bay” những nốt mụn hiệu quả

Nghệ cũng được các chị em phụ nữ sử dụng rất nhiều trong làm đẹp. Do nó có đặc tính kháng khuẩn và chống viêm nên nhiều người đã dùng nó để làm mặt nạ nghệ dưỡng da, hoặc ăn nghệ để chống lại các loại mụn cứng đầu.

Ngoài công dụng là gia vị món ăn thì nghệ còn có rất nhiều công dụng cho sức khỏe. Bạn có thể thêm nghệ vào các món ăn hàng ngày để tăng thêm hương vị cho các món ăn, vừa đảm bảo cho sức khỏe.