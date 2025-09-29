Cơn đau bụng bất thường không ngờ xoắn vòi tử cung hiếm gặp

Vòi tử cung xoắn 3 vòng, tím, ứ máu và dính vào thành chậu

Khoa Phụ ngoại A5 – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tiếp nhận bệnh nhân nữ 41 tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng hố chậu trái kèm sốt.

Thăm khám lâm sàng ghi nhận khối bất thường cạnh phần phụ trái kích thước khoảng 4–5cm, ấn vào đau tức; siêu âm cho thấy khối thưa âm cạnh buồng trứng trái 47x39mm, kèm dấu hiệu nhiễm trùng.

Dựa trên các triệu chứng này, chẩn đoán ban đầu hướng nhiều đến u buồng trứng dạng lạc nội mạc hoặc áp-xe phần phụ.

U buồng trứng trên phim chụp - Ảnh BVCC

Tuy nhiên, sau hội chẩn cùng Ban Giám đốc, các bác sĩ nhận định đây không phải biểu hiện điển hình của những bệnh lý thường gặp. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi, PGS.TS.BS Lê Thị Anh Đào, Trưởng khoa Phụ ngoại trực tiếp thực hiện.

Điều bất ngờ xảy ra trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp phát hiện vòi tử cung trái bị xoắn 3 vòng, tím, ứ máu và dính vào thành chậu. Đây là tình huống xoắn vòi tử cung – một cấp cứu sản phụ khoa hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm nếu không được xử trí kịp thời.

Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành gỡ dính, cắt vòi tử cung trái và bảo tồn buồng trứng. Sau một ngày phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, hồi phục tốt và đã được xuất viện.

Hình ảnh trong mổ - Ảnh BVCC

Theo y văn ghi nhận, xoắn u nang buồng trứng hoặc xoắn vòi tử cung là một tình trạng cấp cứu sản phụ khoa, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác do có biểu hiện tương tự.

Nếu không được can thiệp kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến hoại tử buồng trứng, viêm phúc mạc và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản.

Phát hiện sớm tránh vô sinh

TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, xoắn buồng trứng hay xoắn tai vòi là một cấp cứu ngoại khoa thường gặp ở phụ nữ.

Bệnh có thể xảy ra bất cứ độ tuổi nào nhưng thường gặp ở những bé gái tuổi dậy thì.

Các nguyên nhân thường gặp gây xoắn buồng trứng bao gồm các loại u buồng trứng, trong đó các u lành tính thường dễ gây xoắn hơn so với u ác tính, các dạng nang lành tính của buồng trứng hoặc vòi trứng có kích thước lớn hơn 4-5 cm....

Xoắn buồng trứng do u buồng trứng hoặc bất thường những cấu trúc lân cận như nang tai vòi, nang dây chằng rộng... dẫn đến thiếu máu nuôi buồng trứng, diễn tiến lâu hơn là hoại tử buồng trứng phải cắt bỏ nếu chẩn đoán và điều trị muộn.

Việc phát hiện sớm bệnh lý đóng vai trò rất quan trọng. Việc khám sức khoẻ định kỳ hàng năm có thể giúp phát hiện sớm và can thiệp kịp thời hơn. Nếu được phẫu thuật kịp thời, buồng trứng có thể được bảo tồn và tránh nguy cơ hoại tử”.