Sống Khỏe

Cơn đau bụng bất thường không ngờ xoắn vòi tử cung hiếm gặp

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội vừa cấp cứu thành công ca xoắn vòi tử cung hiếm gặp cho người phụ nữ ở Hà Nội.

Thúy Nga

Vòi tử cung xoắn 3 vòng, tím, ứ máu và dính vào thành chậu

Khoa Phụ ngoại A5 – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tiếp nhận bệnh nhân nữ 41 tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng hố chậu trái kèm sốt.

Thăm khám lâm sàng ghi nhận khối bất thường cạnh phần phụ trái kích thước khoảng 4–5cm, ấn vào đau tức; siêu âm cho thấy khối thưa âm cạnh buồng trứng trái 47x39mm, kèm dấu hiệu nhiễm trùng.

Dựa trên các triệu chứng này, chẩn đoán ban đầu hướng nhiều đến u buồng trứng dạng lạc nội mạc hoặc áp-xe phần phụ.

xoan.jpg
U buồng trứng trên phim chụp - Ảnh BVCC

Tuy nhiên, sau hội chẩn cùng Ban Giám đốc, các bác sĩ nhận định đây không phải biểu hiện điển hình của những bệnh lý thường gặp. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi, PGS.TS.BS Lê Thị Anh Đào, Trưởng khoa Phụ ngoại trực tiếp thực hiện.

Điều bất ngờ xảy ra trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp phát hiện vòi tử cung trái bị xoắn 3 vòng, tím, ứ máu và dính vào thành chậu. Đây là tình huống xoắn vòi tử cung – một cấp cứu sản phụ khoa hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm nếu không được xử trí kịp thời.

Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành gỡ dính, cắt vòi tử cung trái và bảo tồn buồng trứng. Sau một ngày phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, hồi phục tốt và đã được xuất viện.

xoan-1.jpg
Hình ảnh trong mổ - Ảnh BVCC

Theo y văn ghi nhận, xoắn u nang buồng trứng hoặc xoắn vòi tử cung là một tình trạng cấp cứu sản phụ khoa, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác do có biểu hiện tương tự.

Nếu không được can thiệp kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến hoại tử buồng trứng, viêm phúc mạc và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản.

Phát hiện sớm tránh vô sinh

TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, xoắn buồng trứng hay xoắn tai vòi là một cấp cứu ngoại khoa thường gặp ở phụ nữ.

Bệnh có thể xảy ra bất cứ độ tuổi nào nhưng thường gặp ở những bé gái tuổi dậy thì.

Các nguyên nhân thường gặp gây xoắn buồng trứng bao gồm các loại u buồng trứng, trong đó các u lành tính thường dễ gây xoắn hơn so với u ác tính, các dạng nang lành tính của buồng trứng hoặc vòi trứng có kích thước lớn hơn 4-5 cm....

Xoắn buồng trứng do u buồng trứng hoặc bất thường những cấu trúc lân cận như nang tai vòi, nang dây chằng rộng... dẫn đến thiếu máu nuôi buồng trứng, diễn tiến lâu hơn là hoại tử buồng trứng phải cắt bỏ nếu chẩn đoán và điều trị muộn.

Việc phát hiện sớm bệnh lý đóng vai trò rất quan trọng. Việc khám sức khoẻ định kỳ hàng năm có thể giúp phát hiện sớm và can thiệp kịp thời hơn. Nếu được phẫu thuật kịp thời, buồng trứng có thể được bảo tồn và tránh nguy cơ hoại tử”.

“Không nên chủ quan trước những cơn đau bụng bất thường. Khi xuất hiện đau bụng đột ngột, đặc biệt có kèm sốt, buồn nôn hoặc nôn, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám.

Việc phát hiện sớm và can thiệp kịp thời sẽ giúp bảo tồn buồng trứng, hạn chế biến chứng nguy hiểm và bảo vệ sức khỏe sinh sản lâu dài”, các chuyên gia khuyến cáo.

Giới tính - Gia đình

Bé 13 tuổi bị xoắn 7 vòng vòi buồng trứng phải

Xoắn buồng trứng hay xoắn tai vòi là một cấp cứu ngoại khoa thường gặp ở bé gái. Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, mỗi năm tiếp nhận khoảng hơn 100 ca phẫu thuật cấp cứu liên quan đến xoắn buồng trứng... cha mẹ cần biết cách phát hiện sớm.

Mổ cấp cứu để bảo tồn buồng trứng

Ngày 15/1, ThS.BS Phạm Nguyễn Hiền Nhân, Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết mới đây khoa vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cấp cứu buồng trứng xoắn ở bé gái T.N.U., 13 tuổi đến từ tỉnh Bình Dương.

Xem chi tiết

Giới tính - Gia đình

Hiếm gặp trường hợp xoắn vòi tử cung ở bệnh nhân 11 tuổi

Tỷ lệ mắc xoắn vòi tử cung là rất thấp, chỉ khoảng 1/500.000 đến 1/1,5 triệu. Tình trạng này hiếm gặp, cơn đau ban đầu dễ bị bỏ sót và chẩn đoán sai dẫn đến ứ dịch vòi trứng...

Ngày 10/12, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, vừa tiếp nhận điều trị một ca bệnh rất đặc biệt, hiếm gặp: xoắn vòi tử cung ở bệnh nhân 11 tuổi.

Theo đó, khoa Phụ Ngoại A5, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội tiếp nhận một bệnh nhân nữ sinh năm 2013, với tình trạng đau bụng kéo dài. Trước đó, bệnh nhân đã đi khám và điều trị tại nhiều cơ sở y tế nhưng chưa khỏi bệnh.

Xem chi tiết

Sức khoẻ 360

Đau bụng âm, mệt mỏi, đi khám phát hiện u nang buồng trứng xoắn

Có hơn 65% u buồng trứng xoắn là xoắn phần phụ, gồm buồng trứng và vòi trứng dễ dẫn tới vô sinh và đe dọa tính mạng bệnh nhân.

Mới đây, Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) đã tiếp nhận và phẫu thuật bóc thành công toàn bộ khối u buồng trứng xoắn có kích thước lớn cho bệnh nhân. Nếu không kịp thời cấp cứu sẽ nguy hiểm đến tính mạng người bệnh.

Qua khai thác bệnh sử, chị H.T.T (Trú tại xã Dực Yên, huyện Đầm Hà) thấy đau bụng âm ỉ hạ vị, đau liên tục, mệt mỏi nên gia đình đưa đến Trung tâm Y tế khám.

Xem chi tiết

