Đau bụng âm ỉ tưởng vô hại không ngờ u khủng to như thai 18 tuần

Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ vừa phẫu thuật thành công, bảo tồn tử cung cho cô gái trẻ chưa chồng chủ quan đau bụng không ngờ u to xâm lấn.

Chị V.T.K.C (23 tuổi, Hậu Giang), chưa lập gia đình, trước đó thường xuyên bị đau bụng âm ỉ kéo dài, cảm giác vùng bụng dưới to, căng và đau. Những dấu hiệu tưởng chừng quen thuộc khiến chị chủ quan, không đi thăm khám sớm.

Khối u kích thước lớn trên siêu âm - Ảnh BVCC

Khi đến Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ kiểm tra, vùng bụng dưới căng to đến ngang rốn, di động hạn chế, kích thước tương đương thai khoảng 18 tuần. Do bệnh nhân chưa lập gia đình nên các bác sĩ đã tiến hành các kiểm tra chuyên sâu. Kết quả ghi nhận hình ảnh một khối u nang kích thước lớn (khoảng 15x12x10cm).

Các khối u lớn như trường hợp của chị C có thể bị xoắn hoặc vỡ, dẫn đến đau bụng dữ dội và cần được can thiệp y tế kịp thời để tránh biến chứng nặng.

Trường hợp của chị C. may mắn được phát hiện và xử trí kịp thời. Ca phẫu thuật do BS.CKII Nguyễn Thị Huệ, Trưởng khoa Sản Phụ khoa cùng ê-kíp trực tiếp thực hiện, đã bóc tách thành công khối u và bảo tồn tối đa các mô lành.

Kiểm tra các cơ quan lân cận bình thường, đồng thời thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu cần thiết. Điều này rất quan trọng để đánh giá tình trạng sức khỏe sau phẫu thuật. Hiện tại, sức khỏe chị C. đã ổn định và ra viện.

Thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Đừng chủ quan trước những dấu hiệu bất thường của cơ thể như đau bụng âm ỉ hay khó chịu vùng chậu. Hãy chủ động thăm khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm, chăm sóc kịp thời, bảo vệ sức khỏe của chính bạn và gia đình.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Bộ Công thương ra kế hoạch: 50% xe buýt, taxi chuyển điện trước 2030