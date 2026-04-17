Đau bụng âm ỉ tưởng vô hại không ngờ u khủng to như thai 18 tuần

Cô gái trẻ thoát khỏi khối u lớn bụng dưới nhờ phát hiện kịp thời và phẫu thuật bảo tồn tối đa mô lành tại Bệnh viện Nam Cần Thơ.

Thúy Nga

Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ vừa phẫu thuật thành công, bảo tồn tử cung cho cô gái trẻ chưa chồng chủ quan đau bụng không ngờ u to xâm lấn.

Chị V.T.K.C (23 tuổi, Hậu Giang), chưa lập gia đình, trước đó thường xuyên bị đau bụng âm ỉ kéo dài, cảm giác vùng bụng dưới to, căng và đau. Những dấu hiệu tưởng chừng quen thuộc khiến chị chủ quan, không đi thăm khám sớm.

Khối u kích thước lớn trên siêu âm - Ảnh BVCC

Khi đến Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ kiểm tra, vùng bụng dưới căng to đến ngang rốn, di động hạn chế, kích thước tương đương thai khoảng 18 tuần. Do bệnh nhân chưa lập gia đình nên các bác sĩ đã tiến hành các kiểm tra chuyên sâu. Kết quả ghi nhận hình ảnh một khối u nang kích thước lớn (khoảng 15x12x10cm).

Các khối u lớn như trường hợp của chị C có thể bị xoắn hoặc vỡ, dẫn đến đau bụng dữ dội và cần được can thiệp y tế kịp thời để tránh biến chứng nặng.

Trường hợp của chị C. may mắn được phát hiện và xử trí kịp thời. Ca phẫu thuật do BS.CKII Nguyễn Thị Huệ, Trưởng khoa Sản Phụ khoa cùng ê-kíp trực tiếp thực hiện, đã bóc tách thành công khối u và bảo tồn tối đa các mô lành.

Kiểm tra các cơ quan lân cận bình thường, đồng thời thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu cần thiết. Điều này rất quan trọng để đánh giá tình trạng sức khỏe sau phẫu thuật. Hiện tại, sức khỏe chị C. đã ổn định và ra viện.

Thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Đừng chủ quan trước những dấu hiệu bất thường của cơ thể như đau bụng âm ỉ hay khó chịu vùng chậu. Hãy chủ động thăm khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm, chăm sóc kịp thời, bảo vệ sức khỏe của chính bạn và gia đình.

Lấy đa u xơ chèn ép ổ bụng gây nhiều biến chứng cho bệnh nhân 60 tuổi

Người bệnh từng phát hiện đa u xơ tử cung từ lâu nhưng do chủ quan nên không đi thăm khám và theo dõi định kỳ dẫn đến biến chứng nặng.

Khoa Phụ sản, Bệnh viện Lão Khoa Hà Nội vừa can thiệp phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân nữ (60 tuổi) gặp biến chứng do khối đa u xơ tử cung kích thước lớn chèn ép ổ bụng.

Chủ quan bỏ qua thăm khám, người bệnh đối mặt với nhiều biến chứng

Cấp cứu trong đêm xoắn u buồng trứng ở phụ nữ trẻ 23 tuổi

Nhiều trường hợp u buống trứng không có triệu chứng rõ ràng ban đầu, chỉ phát hiện khi đã xuất hiện biến chứng cấp tính như xoắn phần phụ.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa thực hiện cấp cứu trong đêm kịp thời can thiệp u buồng trứng xoắn ở bệnh nhân trẻ, giữ lại chức năng sinh sản.

Theo đó, bệnh viện tiếp nhận trường hợp cấp cứu của bệnh nhân Phạm P.T (23 tuổi, Quảng Ninh) – tiền sử khỏe mạnh, nhập viện trong tình trạng đau bụng dưới vùng hạ vị trái, đau dữ dội.

Lấy sỏi niệu quản 2 cm ngừa biến chứng hỏng thận

Các triệu chứng đau vùng thắt lưng, mạn sườn, rối loạn tiểu tiện đái buốt đái rắt thường không điển hình, dễ khiến người bệnh chủ quan, bỏ qua.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả vừa phẫu thuật thành công một trường hợp sỏi niệu quản kích thước lớn kèm theo biến chứng nặng, nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng thận nếu không được phát hiện và xử trí sớm.

Ngày 11/4/2026, bệnh nhân nữ L.T.M (59 tuổi, trú tại Vân Đồn, Quảng Ninh), nhập viện trong tình trạng sốt cao 38°C, đau nhiều vùng mạn sườn trái lan ra sau lưng, kèm theo nước tiểu đục. Trước đó, các biểu hiện chưa rõ ràng nên người bệnh chưa đi khám.

Đi khám sức khỏe phát hiện ung thư amidan

Đi khám sức khỏe phát hiện ung thư amidan

Người dân cần chủ động thăm khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt khi có dấu hiệu bất thường vùng tai mũi họng, đau họng kéo dài, nuốt vướng, khàn tiếng, nổi hạch cổ…