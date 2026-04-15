Khai quật các ngôi mộ thời Đồ đá ở Scotland, hé mở bí mật bất ngờ

Chuyên gia khai quật các ngôi mộ thời Đồ đá ở Scotland và tìm thấy nhiều hài cốt. Những thi hài nam giới có quan hệ huyết thống được chôn cùng ngôi mộ.

Tâm Anh (TH)

Trong nghiên cứu được công bố ngày 14/4 trên tạp chí Antiquity, các nhà nghiên cứu đã phân tích ADN của 22 người được khai quật từ 5 ngôi mộ ở hạt Caithness và quần đảo Orkney ở phía Bắc Scotland. Các ngôi mộ này được sử dụng trong khoảng thời gian từ năm 3800 trước Công nguyên đến năm 3200 trước Công nguyên. Vào thời điểm đó, người dân ở vùng đất ngày nay là Scotland đang chuyển đổi từ săn bắt hái lượm sang nông nghiệp.

Kết quả phân tích ADN của các chuyên gia hé lộ người dân thời Đồ đá ở miền Bắc Scotland đã chôn cất những người đàn ông có quan hệ huyết thống trong cùng một ngôi mộ, tạo ra "mạng lưới huyết thống" trải rộng khắp nhiều địa điểm khảo cổ thời kỳ lịch sử này.

ha-ma-2.png
Một ngôi mộ gần 6.000 năm tuổi tại Loch Calder, Scotland. Ảnh: Vicki Cumming.

Trong số các ngôi mộ được khai quật, 2 mộ cổ chứa hài cốt của các cặp cha con và một ngôi mộ chứa thi hài của các anh em trai. Các cặp anh em cùng cha khác mẹ hoặc chú cháu ruột được tìm thấy trong 2 ngôi mộ liền kề.

Ngoài ra, một ngôi mộ nằm ở phía Đông Bắc Scotland trên hồ Loch Calder chứa hài cốt của một người cha, con trai và cháu trai. Họ được chôn cất cùng nhau trong một ngôi mộ ở Scotland vào thời Đồ đá mới.

"Thật khó tin khi nghĩ rằng, hơn 5.000 năm sau khi những người này được chôn cất trong các ngôi mộ, chúng ta đã có thể tái tạo lại mối quan hệ huyết thống giữa họ thông qua phân tích ADN cổ ​​đại", tác giả chính của nghiên cứu, nhà khảo cổ Vicki Cummings tại Đại học Cardiff ở xứ Wales, cho biết.

Theo nhà khảo cổ Cummings, nghiên cứu mới cho thấy vào gần 6.000 năm trước, xã hội ở Scotland đặc biệt chú trọng đến dòng dõi nam giới.

#Phân tích ADN cổ đại #ngôi mộ cổ #mộ cổ #thời Đồ đá #Scotland

Bí mật thi hài bé trai hơn 7.000 tuổi đội 'vương miện'

Các nhà khảo cổ đã có phát hiện quan trọng về thi hài bé trai hơn 7.000 tuổi đội "vương miện" làm bằng lông chim tìm thấy tại Thụy Điển.

moo-1.jpg
Một nghiên cứu mới cho thấy, hơn 7.000 năm trước, những người dân ở vùng đất ngày nay là Thụy Điển đã chôn cất một cậu bé với "vương miện" làm bằng lông chim gõ kiến. Bên trong một ngôi mộ khác, các chuyên gia phát hiện người dân thời Đồ đá đã mai táng một phụ nữ với đôi giày làm bằng lông thú và lông vũ nhiều màu sắc. Ảnh: Tom Björklund.
moo-2.jpg
Những thông tin này được các chuyên gia tìm ra nhờ một kỹ thuật mới được phát triển có thể xác định dấu vết của tóc và lông vũ trong đất được thu thập từ các ngôi mộ cổ. Ảnh: Ylwa Moritz, Wikimedia Commons.
Phân tích ADN hé lộ bất ngờ về 2 bộ hài cốt chôn cùng mộ cổ

Kết quả phân tích ADN cho thấy 2 bộ hài cốt được khai quật tại một nghĩa địa thời Đồ đá mới ở Thụy Điển thuộc về người cha và con gái.

thiii-1.jpg
Một phân tích ADN mới về các bộ hài cốt được khai quật từ nghĩa trang của một cộng đồng săn bắn hái lượm thời Đồ đá mới ở Thụy Điển đã tiết lộ những mối quan hệ gia đình đáng ngạc nhiên. Ảnh: Göran Burenhult (CC BY).
thiii-2.jpg
Cụ thể, một số ngôi mộ tại nghĩa trang trên chôn cất các thành viên trong một gia đình, bao gồm trường hợp một thiếu nữ được mai táng cùng cha. Ảnh: Johan Norderäng (CC BY).
Hài cốt phụ nữ chôn cùng con la hé lộ bí ẩn cổ đại

Tại khu di tích khảo cổ Hort d'en Grimau ở Tây Ban Nha, các nhà khảo cổ đã tìm thấy hài cốt một phụ nữ được hỏa táng một phần chôn cùng một con la.

phuuu-1.jpg
Khoảng 2.700 năm trước, một người phụ nữ được hỏa táng một phần đã được chôn cất cùng với một con la. Theo nghiên cứu mới của các chuyên gia, đây là bộ xương la cổ nhất từng được tìm thấy ở Tây Âu. Ảnh: F. Javier López Cachero; CC BY-NC-ND 4.0.
phuuu-2.jpg
Địa điểm tìm thấy hài cốt của người phụ nữ và xác con la là một hố đá cổ xưa từng được dùng làm kho chứa ngũ cốc tại khu di tích khảo cổ Hort d'en Grimau tại đông bắc Tây Ban Nha. Ảnh: F. Javier López Cachero; CC BY-NC-ND 4.0.
