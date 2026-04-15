Khai quật các ngôi mộ thời Đồ đá ở Scotland, hé mở bí mật bất ngờ

Chuyên gia khai quật các ngôi mộ thời Đồ đá ở Scotland và tìm thấy nhiều hài cốt. Những thi hài nam giới có quan hệ huyết thống được chôn cùng ngôi mộ.

Trong nghiên cứu được công bố ngày 14/4 trên tạp chí Antiquity, các nhà nghiên cứu đã phân tích ADN của 22 người được khai quật từ 5 ngôi mộ ở hạt Caithness và quần đảo Orkney ở phía Bắc Scotland. Các ngôi mộ này được sử dụng trong khoảng thời gian từ năm 3800 trước Công nguyên đến năm 3200 trước Công nguyên. Vào thời điểm đó, người dân ở vùng đất ngày nay là Scotland đang chuyển đổi từ săn bắt hái lượm sang nông nghiệp.

Kết quả phân tích ADN của các chuyên gia hé lộ người dân thời Đồ đá ở miền Bắc Scotland đã chôn cất những người đàn ông có quan hệ huyết thống trong cùng một ngôi mộ, tạo ra "mạng lưới huyết thống" trải rộng khắp nhiều địa điểm khảo cổ thời kỳ lịch sử này.

Một ngôi mộ gần 6.000 năm tuổi tại Loch Calder, Scotland. Ảnh: Vicki Cumming.

Trong số các ngôi mộ được khai quật, 2 mộ cổ chứa hài cốt của các cặp cha con và một ngôi mộ chứa thi hài của các anh em trai. Các cặp anh em cùng cha khác mẹ hoặc chú cháu ruột được tìm thấy trong 2 ngôi mộ liền kề.

Ngoài ra, một ngôi mộ nằm ở phía Đông Bắc Scotland trên hồ Loch Calder chứa hài cốt của một người cha, con trai và cháu trai. Họ được chôn cất cùng nhau trong một ngôi mộ ở Scotland vào thời Đồ đá mới.

"Thật khó tin khi nghĩ rằng, hơn 5.000 năm sau khi những người này được chôn cất trong các ngôi mộ, chúng ta đã có thể tái tạo lại mối quan hệ huyết thống giữa họ thông qua phân tích ADN cổ ​​đại", tác giả chính của nghiên cứu, nhà khảo cổ Vicki Cummings tại Đại học Cardiff ở xứ Wales, cho biết.

Theo nhà khảo cổ Cummings, nghiên cứu mới cho thấy vào gần 6.000 năm trước, xã hội ở Scotland đặc biệt chú trọng đến dòng dõi nam giới.