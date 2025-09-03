Hà Nội

Danh tính nam cảnh vệ mặc vest, đeo kính đen xuất hiện 5 giây viral cõi mạng

Trong Lễ diễu binh, diễu hành A80 sáng 2/9, hình ảnh chỉ 5 giây xuất hiện trên sóng truyền hình của một chiến sĩ đã khiến nhiều người phải truy tìm danh tính.

Trong Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (A80) sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, hình ảnh một nam cảnh vệ đã viral khắp mạng xã hội chỉ với 5 giây xuất hiện trên sóng truyền hình, trong bộ vest đen, kính râm đầy phong thái. (Ảnh: Chụp màn hình)
Trong Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (A80) sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, hình ảnh một nam cảnh vệ đã viral khắp mạng xã hội chỉ với 5 giây xuất hiện trên sóng truyền hình, trong bộ vest đen, kính râm đầy phong thái. (Ảnh: Chụp màn hình)
Đó là chiến sĩ Phùng Thế Văn (SN1999, tại Bắc Kạn) - công tác tại Trung đoàn 600, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an. Trước đó, tại buổi tổng duyệt, hình ảnh của anh khi xuất hiện trên sóng trực tiếp cũng khiến nhiều người ngay lập tức chụp màn hình, chia sẻ ngay lên mạng xã hội vì quá ấn tượng. (Ảnh: Tổng hợp)
Đó là chiến sĩ Phùng Thế Văn (SN1999, tại Bắc Kạn) - công tác tại Trung đoàn 600, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an. Trước đó, tại buổi tổng duyệt, hình ảnh của anh khi xuất hiện trên sóng trực tiếp cũng khiến nhiều người ngay lập tức chụp màn hình, chia sẻ ngay lên mạng xã hội vì quá ấn tượng. (Ảnh: Tổng hợp)
Bên cạnh những hình ảnh xuất hiện trên truyền hình, nhiều người cũng chia sẻ hình ảnh gặp đồng chí Phùng Thế Văn ngày 30/8. (Ảnh: Tổng hợp)
Bên cạnh những hình ảnh xuất hiện trên truyền hình, nhiều người cũng chia sẻ hình ảnh gặp đồng chí Phùng Thế Văn ngày 30/8. (Ảnh: Tổng hợp)
Trong những video được quay vội bằng cam thường, Phùng Thế Văn vui vẻ tương tác cùng với những người dân hai bên đường. Mặc dù không cần chỉnh sửa hay thêm hiệu ứng, nhan sắc điển trai "cực phẩm" của nam cảnh vệ khiến người nhìn phải xuýt xoa. (Ảnh: Tổng hợp)
Trong những video được quay vội bằng cam thường, Phùng Thế Văn vui vẻ tương tác cùng với những người dân hai bên đường. Mặc dù không cần chỉnh sửa hay thêm hiệu ứng, nhan sắc điển trai "cực phẩm" của nam cảnh vệ khiến người nhìn phải xuýt xoa. (Ảnh: Tổng hợp)
Thế Văn được nhiều người gọi là "siêu phẩm quốc nội" hay "soái ca cảnh vệ" khi sở hữu chiều cao lên đến 1m85 cùng gương mặt điển trai. (Ảnh: FBNV)
Thế Văn được nhiều người gọi là "siêu phẩm quốc nội" hay "soái ca cảnh vệ" khi sở hữu chiều cao lên đến 1m85 cùng gương mặt điển trai. (Ảnh: FBNV)
Lúc làm nhiệm vụ, anh xuất hiện với thần thái siêu ngầu, khi giao lưu cùng người dân lại nhiệt tình, gần gũi và dễ thương. (Ảnh: FBNV)
Lúc làm nhiệm vụ, anh xuất hiện với thần thái siêu ngầu, khi giao lưu cùng người dân lại nhiệt tình, gần gũi và dễ thương. (Ảnh: FBNV)
Ngoài việc gây ấn tượng với vẻ ngoài nổi bật, Phùng Thế Văn còn sở hữu giọng ca đầy cuốn hút. (Ảnh: FBNV)
Ngoài việc gây ấn tượng với vẻ ngoài nổi bật, Phùng Thế Văn còn sở hữu giọng ca đầy cuốn hút. (Ảnh: FBNV)
Trong một đoạn video song ca ngẫu hứng cùng ca sĩ Phương Thanh được nữ ca sĩ đăng tải hôm 31/8, nam chiến sĩ gây bất ngờ với giọng hát truyền cảm, trầm ấm. Đây là lần hiếm hoi "soái ca cảnh vệ" khoe chất giọng trên mạng xã hội. (Ảnh: FBNV)
Trong một đoạn video song ca ngẫu hứng cùng ca sĩ Phương Thanh được nữ ca sĩ đăng tải hôm 31/8, nam chiến sĩ gây bất ngờ với giọng hát truyền cảm, trầm ấm. Đây là lần hiếm hoi "soái ca cảnh vệ" khoe chất giọng trên mạng xã hội. (Ảnh: FBNV)
Phùng Thế Văn đã nổi tiếng từ năm 2020 khi xuất hiện trong chương trình Chúng Tôi là Chiến Sĩ 2020 vì vẻ ngoài điển trai. (Ảnh: FBNV)
Phùng Thế Văn đã nổi tiếng từ năm 2020 khi xuất hiện trong chương trình Chúng Tôi là Chiến Sĩ 2020 vì vẻ ngoài điển trai. (Ảnh: FBNV)
Anh sở hữu kênh TikTok cá nhân với hơn 83 nghìn người theo dõi, thường xuyên cập nhật hình ảnh, chia sẻ về công việc và tương tác với người hâm mộ. (Ảnh: FBNV)
Anh sở hữu kênh TikTok cá nhân với hơn 83 nghìn người theo dõi, thường xuyên cập nhật hình ảnh, chia sẻ về công việc và tương tác với người hâm mộ. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
#Phùng Thế Văn #cảnh vệ #điển trai #lễ diễu binh #quốc khánh #soái ca cảnh vệ

