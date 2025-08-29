Hà Nội

Nữ trung úy khối Quân y gây ấn tượng với ngoại hình xinh đẹp, sắc sảo

Cộng đồng trẻ

Nữ trung úy khối Quân y gây ấn tượng với ngoại hình xinh đẹp, sắc sảo

Với vẻ ngoài xinh đẹp, sắc sảo, nữ chiến sĩ Dương Thị Hương Lan gây ấn tượng khi tham gia diễu binh, diễu hành A80.

Trầm Phương
Các Khối nữ trong những lần hợp luyện, sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã để lại ấn tượng mạnh với người dân. (Ảnh: FBNV)
Trong đó, một nữ chiến sĩ với ngoại hình sắc sảo cùng chiều cao ấn tượng đã được nhiều người ghi lại khoảnh khắc, đăng tải lên mạng xã hội gây chú ý. (Ảnh: FBNV)
Nữ chiến sĩ nói trên là Trung úy Dương Thị Hương Lan, sinh năm 2001, đến từ Bắc Giang. (Ảnh: FBNV)
Cô nàng không chỉ sở hữu nhan sắc "vạn người mê" mà còn là niềm tự hào của khối ngành Quân y.(Ảnh: FBNV)
Hình ảnh Hương Lan luôn nghiêm túc, chỉn chu trong đội hình diễu binh luôn thu hút mọi ánh nhìn. (Ảnh: FBNV)
Vẻ đẹp của cô nàng không chỉ nằm ở khuôn mặt khả ái mà còn ở sự nghiêm túc, bản lĩnh khi bước đi diễu binh trong hàng ngũ. (Ảnh: FBNV)
Hương Lan là đại diện cho sức trẻ, sự kỷ luật và tinh thần sẵn sàng cống hiến bảo vệ Tổ quốc. (Ảnh: FBNV)
Những gương mặt nữ quân nhân như Trung úy Dương Thị Hương Lan là nguồn cảm hứng lớn, thể hiện sự đóng góp không nhỏ của người phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. (Ảnh: FBNV)
Được biết, trước đó, Hương Lan cũng đã vinh dự góp mặt trong đội hình diễu binh diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). (Ảnh: FBNV)
Trên trang cá nhân, cô nàng thường đăng tải những khoảnh khắc trong màu áo quân nhân đầy tự hào. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
