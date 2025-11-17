Danh tính các nạn nhân trong vụ sạt lở ở đèo Khánh Lê

Tính đến đầu giờ chiều ngày 17/11, vụ sạt lở ở đèo Khánh Lê (tỉnh Khánh Hoà) đã làm 6 người tử vong, 19 người bị thương.

Chiều 17/11, thông tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đưa được 2 nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở vùi lấp xe khách trên đèo Khánh Lê ra khỏi hiện trường.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có 6 người tử vong, 19 người bị thương được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cấp cứu.

Theo đó, các nạn nhân tử vong, gồm: Tài xế Tr.Tr.D (38 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi), ông V.N.B (hành khách giường A08 ), bà T.T (hành khách giường B02), ông V (hành khách giường B01), anh H.N.T (hành khách giường A11) và bà A (hành khách giường A01).

Một nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Ngoài ra, vụ sạt lở làm 19 người bị thương. Hiện, 3 ca nặng đã được phẫu thuật, 16 người còn lại bị chấn thương ở đầu, chân tay, không nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện trường vụ sạt lở nghiêm trọng.

Như báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, vào lúc 22h10 ngày 16/11, Trung tâm 114 tỉnh Khánh Hòa nhận được tin báo xe ô tô khách mang BKS: 50H-53114 của hãng xe Phương Trang (trên xe có 29 khách và 3 tài xế) đang lưu thông trên Quốc lộ 27C hướng Đà Lạt – Nha Trang, khi đến Km45 - Quốc lộ 27C, thì đất đá đổ vào bên phải xe khiến xe bị hư hỏng nặng.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã xuất 1 xe chỉ huy, 1 xe cứu nạn, cứu hộ cùng các cán bộ, chiến sĩ, đồng thời thông báo cho lực lượng cảnh sát giao thông, Trung tâm Cấp cứu 115 đến hiện trường tham gia cứu nạn, cứu hộ.

Thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa to, sạt lở 2 đầu tại Km43 và Km47 nên việc tiếp cận hiện trường gặp khó khăn. Đến 00h5 ngày 17/11, các lực lượng mới tiếp cận được hiện trường vụ tai nạn.

