Xã hội

Danh tính các nạn nhân trong vụ sạt lở ở đèo Khánh Lê

Tính đến đầu giờ chiều ngày 17/11, vụ sạt lở ở đèo Khánh Lê (tỉnh Khánh Hoà) đã làm 6 người tử vong, 19 người bị thương.

Hạo Nhiên

Chiều 17/11, thông tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đưa được 2 nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở vùi lấp xe khách trên đèo Khánh Lê ra khỏi hiện trường.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có 6 người tử vong, 19 người bị thương được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cấp cứu.

Theo đó, các nạn nhân tử vong, gồm: Tài xế Tr.Tr.D (38 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi), ông V.N.B (hành khách giường A08 ), bà T.T (hành khách giường B02), ông V (hành khách giường B01), anh H.N.T (hành khách giường A11) và bà A (hành khách giường A01).

image.jpg
Một nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Ngoài ra, vụ sạt lở làm 19 người bị thương. Hiện, 3 ca nặng đã được phẫu thuật, 16 người còn lại bị chấn thương ở đầu, chân tay, không nguy hiểm đến tính mạng.

sat-lo.jpg
Hiện trường vụ sạt lở nghiêm trọng.

Như báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, vào lúc 22h10 ngày 16/11, Trung tâm 114 tỉnh Khánh Hòa nhận được tin báo xe ô tô khách mang BKS: 50H-53114 của hãng xe Phương Trang (trên xe có 29 khách và 3 tài xế) đang lưu thông trên Quốc lộ 27C hướng Đà Lạt – Nha Trang, khi đến Km45 - Quốc lộ 27C, thì đất đá đổ vào bên phải xe khiến xe bị hư hỏng nặng.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã xuất 1 xe chỉ huy, 1 xe cứu nạn, cứu hộ cùng các cán bộ, chiến sĩ, đồng thời thông báo cho lực lượng cảnh sát giao thông, Trung tâm Cấp cứu 115 đến hiện trường tham gia cứu nạn, cứu hộ.

Thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa to, sạt lở 2 đầu tại Km43 và Km47 nên việc tiếp cận hiện trường gặp khó khăn. Đến 00h5 ngày 17/11, các lực lượng mới tiếp cận được hiện trường vụ tai nạn.

>>> Xem thêm video hiện trường vụ sạt lở:

#Sạt lở #Khánh Hoà #đèo Khánh Lê #thương vong

Xã hội

Nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở ở đèo Khánh Lê được đưa ra khỏi xe khách

Sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hoà đã đưa được 2 nạn nhân cuối cùng ra khỏi hiện trường xe khách bị nạn trên đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hoà.

Trưa 17/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã đưa được 2 nạn nhân cuối cùng ra khỏi hiện trường xe khách bị nạn trên đèo Khánh Lê.

Đặc biệt, có 1 nạn nhân trong tình trạng không toàn vẹn, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã cẩn thận gom lại từng phần thi thể.

Xem chi tiết

Xã hội

Sạt lở đèo Khánh Lê, 18 người trên xe khách thương vong

Một khối lượng lớn đất đá sạt lở trên đèo Khánh Lê (Khánh Hoà) rơi trúng vào một xe khách chở 32 người, khiến 5 nạn nhân tử vong và 13 người khác bị thương.

Sáng 17/11, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại quốc lộ 27C, đoạn qua đèo Khánh Lê (tỉnh Khánh Hoà) khiến nhiều người thương vong.

z7231513956657-035787051751755f32edd027a53f003b.jpg
Lực lượng chức năng đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Xem chi tiết

Xã hội

Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân sạt lở đèo Khánh Lê, 6 người tử vong

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo xác minh, làm rõ nguyên nhân dẫn tới sự cố sạt lở tại đèo Khánh Lê khiến 6 người tử vong.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 218 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở tại đèo Khánh Lê thuộc xã Nam Vĩnh Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Đêm 16/11, do ảnh hưởng của mưa lớn, trên địa bàn xã Nam Vĩnh Khánh, tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra sự cố sạt lở đất, đá tại khu đèo Khánh Lê. Sự cố đã làm vùi lấp, biến dạng một xe chở khách, gây hậu quả rất nghiêm trọng khiến 6 người chết, 19 người bị thương.

Xem chi tiết

