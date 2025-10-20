Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sức khoẻ 360

Đang khỏe mạnh chàng trai 30 tuổi đột quỵ khi đá bóng

Tăng huyết áp là kẻ giết người thầm lặng, nguyên nhân hàng đầu gây đột quỵ xuất huyết não, nhồi máu não, suy tim, suy thận...

Thúy Nga

Ngã quỵ trên sân bóng vì huyết áp tăng cao

Một nam thanh niên 30 tuổi, đang khoẻ mạnh đã bất ngờ ngã quỵ trong khi đang chơi đá bóng cùng các bạn. May mắn anh đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á tiếp nhận và cấp cứu kịp thời.

Vào khoảng 7h tối, khi đang đá bóng với các bạn được khoảng 45 phút, anh B. nam bệnh nhân tên L.Đ.B, (30 tuổi, ngụ tại Củ Chi) đột ngột cảm thấy chóng mặt, mất thăng bằng, rồi ngã gục trên sân trước sự ngỡ ngàng của đồng đội. May mắn thay, nhờ quãng đường di chuyển gần, anh đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á chỉ sau 20 phút kể từ khi khởi phát triệu chứng.

Tiếp nhận tại khoa Cấp cứu, sau khi thăm khám, các bác sĩ nghi ngờ đây là triệu chứng của một cơn đột quỵ với triệu chứng nổi bật là chóng mặt và thất điều nửa người phải chỉ số huyết áp được ghi nhận là 200/100mmHg.

Ngay lập tức, người bệnh được tiến hành chụp MRI, kết quả xác định có vùng nhồi máu tiểu não bên phải. Bệnh nhân được kiểm soát huyết áp, tiêm thuốc tiêu sợi huyết (rTPA) qua đường tĩnh mạch có tác dụng tái thông mạch máu đang bị tắc nghẽn, giúp cấp máu và oxy kịp thời cho các tế bào não đang có nguy cơ bị tổn thương nghiêm trọng.

Ngay khi tiêm thuốc, bệnh nhân đã giảm chóng mặt nhanh chóng, giảm thất điều và bệnh nhân có thể giữ thăng bằng khi ngồi, cũng như đi lại. Anh B. có thể tự đi lại và vận động bình thường, không ghi nhận hẹp hay tắc mạch máu lớn trên phim CT mạch máu não. Đây là minh chứng rõ rệt cho hiệu quả của việc cấp cứu đột quỵ đúng thời điểm, vì “thời gian là não”.

Anh B. sau đó được chuyển đến khoa Nội thần kinh Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á để tiếp tục điều trị, theo dõi và tầm soát các căn nguyên đột quỵ. Nhờ sự quan tâm, chăm sóc tận tình của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, bệnh nhân đã được xuất viện sau 7 ngày.

da-bong-dq-2735.jpg
Thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Để tránh nguy cơ tái phát, anh B. được khuyến cáo phải tuân thủ nghiêm ngặt việc dùng uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, không tự ý ngưng thuốc và kiểm soát lâu dài bệnh lý tăng huyết áp. Đặc biệt cần bỏ hoàn toàn thói quen uống rượu bia và hạn chế các môn thể thao, vận động quá mạnh vì có thể ảnh hưởng đến mạch máu.

Tăng huyết áp âm thầm gây tử vong

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả cho biết, xuất huyết não do tăng huyết áp là kẻ giết người thầm lặng. Tăng huyết áp không được kiểm soát là nguyên nhân hàng đầu gây đột quỵ xuất huyết não, nhồi máu não, suy tim, suy thận.

Bệnh thường diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng rõ rệt cho đến khi mạch máu não bị vỡ. Khi người bệnh tự điều trị tại nhà, không tái khám định kỳ, không điều chỉnh liều thuốc theo hướng dẫn bác sĩ, nguy cơ biến chứng tăng gấp nhiều lần.

Vì vậy, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả khuyến cáo:

- Hãy tin tưởng và khám định kỳ tại các cơ sở y tế gần nhất để phòng tránh những biến chứng đáng tiếc.

- Không tự ý điều trị tăng huyết áp tại nhà. Cần khám, theo dõi và kê đơn tại cơ sở y tế có chuyên khoa.

- Duy trì uống thuốc đều đặn, không ngừng thuốc đột ngột kể cả khi thấy huyết áp ổn định.

- Tái khám định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ để điều chỉnh thuốc, liều thuốc cho phù hợp.

- Khi có biểu hiện đau đầu dữ dội, chóng mặt, nói khó, yếu tay chân, nôn, co giật, phải đưa đến bệnh viện ngay - đây có thể là dấu hiệu đột quỵ não cấp.

- Trạm y tế xã phường, các cơ sở y tế luôn sẵn sàng đo huyết áp, tư vấn và quản lý bệnh nhân tăng huyết áp miễn phí - người dân nên chủ động đến kiểm tra định kỳ.

“Đừng coi thường con số huyết áp của mình. Một viên thuốc bỏ quên có thể đánh đổi bằng cả mạng sống”, thông điệp từ các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả.

#Nguy cơ đột quỵ do tăng huyết áp #Cấp cứu đột quỵ kịp thời #Tác dụng của thuốc tiêu sợi huyết #Phòng ngừa biến chứng huyết áp cao #Tầm quan trọng khám định kỳ huyết áp #Ảnh hưởng của lối sống đến huyết áp

Bài liên quan

Giới tính - Gia đình

Va chạm khi đá bóng, thanh niên phải mổ tinh hoàn cấp cứu

Chấn thương tinh hoàn cần thăm khám kịp thời, bởi nếu trì hoãn có thể dẫn đến teo tinh hoàn, ảnh hưởng khả năng sinh sản về sau.

Các bác sĩ Khoa Ngoại thận – tiết niệu, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa tiếp nhận và xử trí cho nam thanh niên 29 tuổi nhập viện do chấn thương tinh hoàn trong lúc đá bóng.

Theo người bệnh cho biết trước khi vào viện trong lúc đá bóng có va chạm mạnh vào vùng bẹn bìu gây đau nhức và sưng tím vùng bìu trái. Người bệnh đến bệnh viện trong tình trạng đau nhiều, khó vận động.

Xem chi tiết

Sức khoẻ 360

Đau đầu do tăng huyết áp, người phụ nữ 65 tuổi vỡ mạch máu não

Tăng huyết áp không được kiểm soát là nguyên nhân hàng đầu gây đột quỵ xuất huyết não, nhồi máu não, suy tim, suy thận.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả cảnh báo việc tự điều trị tăng huyết áp có thể dẫn đến nguy cơ xuất huyết não đe dọa tính mạng nếu không cấp cứu kịp thời.

Đau đầu, vỡ mạch máu não vì huyết áp tăng cao

Xem chi tiết

Sức khoẻ 360

Bất ngờ tê cứng tay chân, người đàn ông 44 tuổi ngã quỵ ngay tại ghế ngồi

Nhờ phản ứng kịp thời của đội ngũ y tế, bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não đã được cấp cứu thành công, góp phần hạn chế di chứng và cứu sống tính mạng.

Sáng ngày 7/10, tại khu vực chờ khám của Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân N.T.H. (44 tuổi, ngụ tại tỉnh An Giang) bất ngờ xuất hiện các triệu chứng bất thường như tê cứng tay chân, chóng mặt và ngã quỵ ngay tại ghế ngồi.

Ngay khi phát hiện tình huống khẩn cấp, nhân viên y tế đã nhanh chóng thông báo cho Ban Công tác xã hội của bệnh viện. Với tinh thần phản ứng nhanh và chuyên nghiệp, các thành viên trong ban đã kịp thời có mặt, hỗ trợ sơ cứu ban đầu, phối hợp cùng nhân viên y tế đưa bệnh nhân vào Khoa Cấp cứu, đồng thời hướng dẫn người nhà hoàn tất thủ tục, theo dõi sát tình hình điều trị của bệnh nhân.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới