Đang khỏe mạnh chàng trai 30 tuổi đột quỵ khi đá bóng

Ngã quỵ trên sân bóng vì huyết áp tăng cao

Một nam thanh niên 30 tuổi, đang khoẻ mạnh đã bất ngờ ngã quỵ trong khi đang chơi đá bóng cùng các bạn. May mắn anh đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á tiếp nhận và cấp cứu kịp thời.

Vào khoảng 7h tối, khi đang đá bóng với các bạn được khoảng 45 phút, anh B. nam bệnh nhân tên L.Đ.B, (30 tuổi, ngụ tại Củ Chi) đột ngột cảm thấy chóng mặt, mất thăng bằng, rồi ngã gục trên sân trước sự ngỡ ngàng của đồng đội. May mắn thay, nhờ quãng đường di chuyển gần, anh đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á chỉ sau 20 phút kể từ khi khởi phát triệu chứng.

Tiếp nhận tại khoa Cấp cứu, sau khi thăm khám, các bác sĩ nghi ngờ đây là triệu chứng của một cơn đột quỵ với triệu chứng nổi bật là chóng mặt và thất điều nửa người phải chỉ số huyết áp được ghi nhận là 200/100mmHg.

Ngay lập tức, người bệnh được tiến hành chụp MRI, kết quả xác định có vùng nhồi máu tiểu não bên phải. Bệnh nhân được kiểm soát huyết áp, tiêm thuốc tiêu sợi huyết (rTPA) qua đường tĩnh mạch có tác dụng tái thông mạch máu đang bị tắc nghẽn, giúp cấp máu và oxy kịp thời cho các tế bào não đang có nguy cơ bị tổn thương nghiêm trọng.

Ngay khi tiêm thuốc, bệnh nhân đã giảm chóng mặt nhanh chóng, giảm thất điều và bệnh nhân có thể giữ thăng bằng khi ngồi, cũng như đi lại. Anh B. có thể tự đi lại và vận động bình thường, không ghi nhận hẹp hay tắc mạch máu lớn trên phim CT mạch máu não. Đây là minh chứng rõ rệt cho hiệu quả của việc cấp cứu đột quỵ đúng thời điểm, vì “thời gian là não”.

Anh B. sau đó được chuyển đến khoa Nội thần kinh Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á để tiếp tục điều trị, theo dõi và tầm soát các căn nguyên đột quỵ. Nhờ sự quan tâm, chăm sóc tận tình của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, bệnh nhân đã được xuất viện sau 7 ngày.

Thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Để tránh nguy cơ tái phát, anh B. được khuyến cáo phải tuân thủ nghiêm ngặt việc dùng uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, không tự ý ngưng thuốc và kiểm soát lâu dài bệnh lý tăng huyết áp. Đặc biệt cần bỏ hoàn toàn thói quen uống rượu bia và hạn chế các môn thể thao, vận động quá mạnh vì có thể ảnh hưởng đến mạch máu.

Tăng huyết áp âm thầm gây tử vong

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả cho biết, xuất huyết não do tăng huyết áp là kẻ giết người thầm lặng. Tăng huyết áp không được kiểm soát là nguyên nhân hàng đầu gây đột quỵ xuất huyết não, nhồi máu não, suy tim, suy thận.

Bệnh thường diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng rõ rệt cho đến khi mạch máu não bị vỡ. Khi người bệnh tự điều trị tại nhà, không tái khám định kỳ, không điều chỉnh liều thuốc theo hướng dẫn bác sĩ, nguy cơ biến chứng tăng gấp nhiều lần.

Vì vậy, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả khuyến cáo:

- Hãy tin tưởng và khám định kỳ tại các cơ sở y tế gần nhất để phòng tránh những biến chứng đáng tiếc.

- Không tự ý điều trị tăng huyết áp tại nhà. Cần khám, theo dõi và kê đơn tại cơ sở y tế có chuyên khoa.

- Duy trì uống thuốc đều đặn, không ngừng thuốc đột ngột kể cả khi thấy huyết áp ổn định.

- Tái khám định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ để điều chỉnh thuốc, liều thuốc cho phù hợp.

- Khi có biểu hiện đau đầu dữ dội, chóng mặt, nói khó, yếu tay chân, nôn, co giật, phải đưa đến bệnh viện ngay - đây có thể là dấu hiệu đột quỵ não cấp.

- Trạm y tế xã phường, các cơ sở y tế luôn sẵn sàng đo huyết áp, tư vấn và quản lý bệnh nhân tăng huyết áp miễn phí - người dân nên chủ động đến kiểm tra định kỳ.