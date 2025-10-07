Chàng trai 29 tuổi sưng tím tinh hoàn do đá bóng

Các bác sĩ Khoa Ngoại thận – tiết niệu, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa tiếp nhận và xử trí cho nam thanh niên 29 tuổi nhập viện do chấn thương tinh hoàn trong lúc đá bóng.

Theo người bệnh cho biết trước khi vào viện trong lúc đá bóng có va chạm mạnh vào vùng bẹn bìu gây đau nhức và sưng tím vùng bìu trái. Người bệnh đến bệnh viện trong tình trạng đau nhiều, khó vận động.

Qua thăm khám lâm sàng kết hợp siêu âm Doppler bìu, bác sĩ xác định người bệnh bị chấn thương vỡ bao trắng tinh hoàn trái, tụ máu trong bìu. Người bệnh được chỉ định mổ cấp cứu, lấy máu tụ, khâu bảo tồn tinh hoàn. Hiện sau phẫu thuật sức khỏe người bệnh ổn định, tinh hoàn được bảo tồn, tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

Chơi thể thao cẩn thận chấn thương - Ảnh minh họa BVCC

Các bác sĩ khuyến cáo, chấn thương tinh hoàn thường gặp ở nam giới do tai nạn sinh hoạt, tai nạn lao động hoặc thể thao (đặc biệt là bóng đá, võ thuật).

Khi gặp chấn thương vùng bìu, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám ngay, bởi nếu trì hoãn có thể dẫn đến teo tinh hoàn, ảnh hưởng khả năng sinh sản về sau.

Tuyệt đối không chủ quan với mọi chấn thương vùng hạ bộ. Dù là tai nạn giao thông, tai nạn thể thao hay tai nạn sinh hoạt tưởng chừng đơn giản, bất kỳ va chạm nào vào vùng bìu, bẹn gây đau đớn, sưng nề, bầm tím đều cần được bác sĩ thăm khám và đánh giá tổn thương.