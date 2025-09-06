Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Đang đi xe máy, người đàn ông bị bò điên húc văng trên phố

Đoạn clip cho thấy một người đàn ông đang dừng xe trên phố thì hốt hoảng thấy 2 con bò đực hung dữ đang lao về phía mình ở Fatehpur, Sikar, Rajasthan, Ấn Độ.

Trường Hân t/h

Đoạn clip ghi lại cho thấy một người đàn ông đang dừng xe trên phố thì hốt hoảng thấy 2 con bò đực hung dữ đang lao về phía mình ở Fatehpur, Sikar, Rajasthan, Ấn Độ vào ngày 26/8.

Quá sợ hãi, người này vội vàng xuống xe định bỏ chạy nhưng bị một trong hai con bò dùng sừng húc văng ra xa và giẫm đạp. Nạn nhân bị thương ở đầu, tay và chân.

Phát hiện ra sự việc, một người dân địa phương đã chạy tới hiện trường và đưa nạn nhân đến bệnh viện để kiểm tra. Được biết, người đàn ông đã được xuất viện sau đó.

#bò điên #đi xe máy #Fatehpur #Rajasthan #tai nạn đường phố #bạo lực động vật

Bài liên quan

Video

Đang cho bò ăn, người đàn ông bị húc và giẫm tử vong

Một người nông dân đã tử vong sau khi bị con bò húc trong lúc cho ăn.

Đang cho bò ăn, người đàn ông bị bò húc, giẫm tử vong

Người đàn ông lớn tuổi đang cho bò ăn thì bất ngờ bị một trong ba con vật lao tới tấn công. Con bò tiếp tục húc đầu vào người nông dân khi ông nằm trên mặt đất, hét lên đau đớn.

Xem chi tiết

SPOTLIGHT

Bò thả rông húc văng cháu bé đang chơi trước nhà

Đang đứng chơi trước cửa nhà tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng), cháu bé bất ngờ bị một con bò thả rông lao tới húc văng.

Bò thả rông húc văng cháu bé đang chơi trước nhà

Ngày 11/5, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh một cháu bé bị bò thả rông húc văng khi đứng trước cửa nhà, đang thu hút được sự quan tâm và chú ý của dư luận.

Theo hình ảnh được camera an ninh ghi lại cho thấy, vào khoảng 8 giờ 10 phút ngày 11/5, thời điểm trên, cháu bé khi đang chơi trước cửa nhà đã bất ngờ bị một con bò thả rông trên đường lao đến húc văng.

Xem chi tiết

Đang đi bộ, người phụ nữ bị bò húc tử vong

Khi đang băng qua quảng trường, người phụ nữ này bất ngờ bị một con bò tót hung dữ tấn công khiến bà tử vong.

Daily Mail đưa tin, vụ việc người phụ nữ bị bò húc tử vong xảy ra tại một lễ hội ở thị trấn Enguera, Tây Ban Nha, chiều 29/9. Người phụ nữ 60 tuổi, mặc váy đỏ, đã bất tỉnh vì đập đầu xuống đất sau khi bị tấn công.
Những người chứng kiến vội chạy đến giúp đỡ và đưa bà đến nơi an toàn hơn trước khi nhân viên y tế có mặt. Nạn nhân được cho là bị thương rất nặng và bà đã tử vong khi đang được đưa tới bệnh viện cấp cứu.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới