Đang đi xe máy, người đàn ông bị bò điên húc văng trên phố

Đoạn clip ghi lại cho thấy một người đàn ông đang dừng xe trên phố thì hốt hoảng thấy 2 con bò đực hung dữ đang lao về phía mình ở Fatehpur, Sikar, Rajasthan, Ấn Độ vào ngày 26/8.

Quá sợ hãi, người này vội vàng xuống xe định bỏ chạy nhưng bị một trong hai con bò dùng sừng húc văng ra xa và giẫm đạp. Nạn nhân bị thương ở đầu, tay và chân.

Phát hiện ra sự việc, một người dân địa phương đã chạy tới hiện trường và đưa nạn nhân đến bệnh viện để kiểm tra. Được biết, người đàn ông đã được xuất viện sau đó.