Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Người đàn ông 35 tuổi nuốt hàng chục đinh vít vào dạ dày phải cấp cứu

Bệnh nhân 35 tuổi nuốt hàng chục đinh vít, được cấp cứu kịp thời, cảnh báo nguy hiểm của dị vật kim loại trong dạ dày và đường tiêu hóa.

Bình Nguyên

Chiều tối ngày 23/10, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc (Tuyên Quang) tiếp nhận một bệnh nhân nam 35 tuổi trong tình trạng đau bụng dữ dội, buồn nôn và khó chịu vùng thượng vị.

Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện nhiều dị vật kim loại trong dạ dày người bệnh, gồm đinh và ốc vít, những vật sắc nhọn có thể gây thủng dạ dày, tổn thương ống tiêu hóa, thậm chí đe dọa tính mạng.

Ngay lập tức, ê-kíp trực cùng bác sĩ Khoa Nội soi tiêu hóa đã khẩn trương tiến hành nội soi can thiệp, gắp thành công toàn bộ dị vật ra khỏi dạ dày. Nhờ phát hiện sớm và xử trí kịp thời, người bệnh đã qua cơn nguy hiểm, hiện sức khỏe ổn định.

Theo các bác sĩ, việc nuốt phải dị vật kim loại không chỉ xảy ra ở trẻ nhỏ mà còn gặp ở người trưởng thành do bất thường tâm lý hoặc hành vi. Những dị vật sắc nhọn như đinh, ốc vít có thể xuyên thủng đường tiêu hóa, gây chảy máu trong và nhiễm trùng ổ bụng nếu không được can thiệp sớm.

Bệnh viện khuyến cáo, khi có biểu hiện đau bụng, nuốt nghẹn hoặc nghi ngờ nuốt phải vật lạ, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và xử trí kịp thời, tuyệt đối không tự tìm cách xử lý tại nhà.

Dị vật được các bác sĩ gắp ra từ dạ dày người đàn ông 35 tuổi - Ảnh VTV

Trước đó, Trung tâm Phẫu thuật tiêu hóa - Bệnh viện Bạch Mai cũng vừa phẫu thuật cho một người đàn ông 50 tuổi nuốt nhiều dị vật gây biến chứng thủng đại tràng.

Bệnh nhân không có người thân sống cùng. Tiền sử tâm thần phân liệt 26 năm, điều trị thường xuyên tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định.

Hội chứng Pica là một rối loạn ăn uống, trong đó người bệnh có sự thèm ăn và ăn những thứ không phải thực phẩm, chẳng hạn như đất đá, tóc, giấy, đồ vật kim loại... hoặc các vật liệu khác không có giá trị dinh dưỡng.

Hội chứng Pica có thể xuất hiện ở trẻ em, người lớn, phụ nữ mang thai hoặc người có rối loạn phát triển, chẳng hạn như tự kỷ, thiểu năng trí tuệ hoặc bệnh thần kinh. Nguyên nhân của hội chứng Pica có thể bao gồm thiếu hụt dinh dưỡng (như thiếu sắt hoặc kẽm), căng thẳng tâm lý, rối loạn tâm thần hoặc các vấn đề sức khỏe khác.

Mặc dù không phải là một căn bệnh phổ biến trong cộng đồng chung nhưng nếu không được điều trị, hội chứng Pica có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như ngộ độc, viêm nhiễm, tắc nghẽn hoặc tổn thương thủng, rách đường tiêu hóa, gây nhiễm trùng, nhiễm độc tại chỗ và toàn thân có thể dẫn đến tử vong.

Bệnh nhân cần được thăm khám bởi bác sĩ chuyên khoa (như bác sĩ tâm thần, bác sĩ nhi khoa hoặc bác sĩ tâm lý) để xác định nguyên nhân gây ra bệnh và loại trừ các bệnh lý khác.

#dị vật #đinh vít #dạ dày #thích ăn đồ vật #dị vật dạ dày #nuốt đinh vít

Bài liên quan

Sống Khỏe

Gắp hạt hồng xiêm nằm trong phế quản người bệnh hơn 10 năm

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa nội soi gắp hạt hồng xiêm nằm hơn 10 năm trong phế quản bệnh nhân quê Cà Mau.

Ngày 30/9, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, các bác sĩ khoa Nội hô hấp đã nội soi phế quản, lấy dị vật là hạt hồng xiêm ở thùy dưới phổi phải của bệnh nhân PTT (43 tuổi, quê Cà Mau).

Bệnh nhân có triệu chứng ho đàm, khò khè hơn 10 năm, được chẩn đoán hen phế quản và từng điều trị tại nhiều nơi nhưng bệnh tái đi tái lại.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cứu sống bệnh nhân bị xiên vịt nướng đâm xuyên cổ

Trong các trường hợp chấn thương mạch máu, dị vật có tác dụng như một nút cầm máu tạm. Nếu vội vã rút ra, bệnh nhân có thể chết vì chảy máu ồ ạt.

Ngày 11/7, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam cho biết, vừa cứu sống thành công một bệnh nhân nam bị xiên vịt nướng xuyên thẳng vào khối cơ vùng vai bên phải có độ sâu 10cm, xuyên vùng cổ đi từ vùng cơ ức đòn chũm bên trái xuyên sâu vào tổ chức phần mềm đến tận hố thượng đòn bên phải.

Theo đó, vào 2h12 ngày 10/7/2025, T.Đ.H. (phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình) được đưa vào khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam trong tình trạng đau, khó thở nhẹ, không vận động được do dị vật cắm sâu vào trong cổ.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Ốc vít từ trò chơi rơi ra, bé 2 tuổi nuốt vào bụng

Dị vật sắc nhọn khi đi vào cơ thể có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến thực quản, dạ dày, ruột... nếu không được xử trí kịp thời.

Theo lời kể của người mẹ, sau bữa tối, hai trẻ ngồi chơi với nhau thì bất ngờ một chiếc ốc vít trong món đồ chơi bị rơi ra. Bé P. tò mò cầm lên chơi và nhanh chóng cho vào miệng. Dù người anh đã phát hiện và cố gắng ngăn cản, nhưng không kịp – bé đã nuốt ốc vít sắc nhọn vào bụng.

Tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An, các bác sĩ đã nhanh chóng thăm khám, cho bé chụp X-quang để xác định chính xác vị trí dị vật. Hình ảnh cho thấy có dị vật cản quang tại vị trí ngang xương sườn 11 bên trái.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới