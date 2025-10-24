Người đàn ông 35 tuổi nuốt hàng chục đinh vít vào dạ dày phải cấp cứu

Bệnh nhân 35 tuổi nuốt hàng chục đinh vít, được cấp cứu kịp thời, cảnh báo nguy hiểm của dị vật kim loại trong dạ dày và đường tiêu hóa.

Chiều tối ngày 23/10, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc (Tuyên Quang) tiếp nhận một bệnh nhân nam 35 tuổi trong tình trạng đau bụng dữ dội, buồn nôn và khó chịu vùng thượng vị.

Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện nhiều dị vật kim loại trong dạ dày người bệnh, gồm đinh và ốc vít, những vật sắc nhọn có thể gây thủng dạ dày, tổn thương ống tiêu hóa, thậm chí đe dọa tính mạng.

Ngay lập tức, ê-kíp trực cùng bác sĩ Khoa Nội soi tiêu hóa đã khẩn trương tiến hành nội soi can thiệp, gắp thành công toàn bộ dị vật ra khỏi dạ dày. Nhờ phát hiện sớm và xử trí kịp thời, người bệnh đã qua cơn nguy hiểm, hiện sức khỏe ổn định.

Theo các bác sĩ, việc nuốt phải dị vật kim loại không chỉ xảy ra ở trẻ nhỏ mà còn gặp ở người trưởng thành do bất thường tâm lý hoặc hành vi. Những dị vật sắc nhọn như đinh, ốc vít có thể xuyên thủng đường tiêu hóa, gây chảy máu trong và nhiễm trùng ổ bụng nếu không được can thiệp sớm.

Bệnh viện khuyến cáo, khi có biểu hiện đau bụng, nuốt nghẹn hoặc nghi ngờ nuốt phải vật lạ, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và xử trí kịp thời, tuyệt đối không tự tìm cách xử lý tại nhà.

Dị vật được các bác sĩ gắp ra từ dạ dày người đàn ông 35 tuổi - Ảnh VTV

Trước đó, Trung tâm Phẫu thuật tiêu hóa - Bệnh viện Bạch Mai cũng vừa phẫu thuật cho một người đàn ông 50 tuổi nuốt nhiều dị vật gây biến chứng thủng đại tràng.

Bệnh nhân không có người thân sống cùng. Tiền sử tâm thần phân liệt 26 năm, điều trị thường xuyên tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định.