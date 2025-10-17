Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Dàn phù dâu trong lễ ăn hỏi của Đỗ Thị Hà khoe nhan sắc gây mê

Giải trí

Dàn phù dâu trong lễ ăn hỏi của Đỗ Thị Hà khoe nhan sắc gây mê

Các mỹ nhân Việt: Thanh Thủy, Ngọc Thảo, Kiều Duy, Minh Thư, Tú Quỳnh góp mặt trong lễ ăn hỏi của Đỗ Thị Hà.

Thu Cúc (tổng hợp)
Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Kiều Duy (trái) khoe nhan sắc gây mê trong trong lễ ăn hỏi của Đỗ Thị Hà vào sáng ngày 16/10. Ảnh: FB Kiều Duy.
Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Kiều Duy (trái) khoe nhan sắc gây mê trong trong lễ ăn hỏi của Đỗ Thị Hà vào sáng ngày 16/10. Ảnh: FB Kiều Duy.
Á hậu Ngọc Thảo cũng làm phù dâu cho lễ ăn hỏi của Đỗ Thị Hà. Cả hai thân thiết sau Hoa hậu Việt Nam 2020. Ảnh: FB Ngọc Thảo.
Á hậu Ngọc Thảo cũng làm phù dâu cho lễ ăn hỏi của Đỗ Thị Hà. Cả hai thân thiết sau Hoa hậu Việt Nam 2020. Ảnh: FB Ngọc Thảo.
Á hậu 3 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Minh Thư nhắn nhủ Đỗ Thị Hà: "Cô dâu xinh nhất" sau khi làm phù dâu. Ảnh: FB Minh Thư.
Á hậu 3 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Minh Thư nhắn nhủ Đỗ Thị Hà: "Cô dâu xinh nhất" sau khi làm phù dâu. Ảnh: FB Minh Thư.
Top 35 Hoa Hậu Việt Nam 2020 Hoàng Tú Quỳnh khoe vẻ đẹp nền nã trong lễ ăn hỏi của Đỗ Thị Hà. Ảnh: Tiền Phong.
Top 35 Hoa Hậu Việt Nam 2020 Hoàng Tú Quỳnh khoe vẻ đẹp nền nã trong lễ ăn hỏi của Đỗ Thị Hà. Ảnh: Tiền Phong.
Hoa hậu Thanh Thủy mất ngủ vì háo hức chờ khoảnh khắc làm phù dâu cho Đỗ Thị Hà. Ảnh: FB Thanh Thủy.
Hoa hậu Thanh Thủy mất ngủ vì háo hức chờ khoảnh khắc làm phù dâu cho Đỗ Thị Hà. Ảnh: FB Thanh Thủy.
Thanh Thủy viết trên trang cá nhân: "Team bê tráp rộn ràng thế thôi. Quá là yêu cô dâu". Ảnh: FB Thanh Thủy.
Thanh Thủy viết trên trang cá nhân: "Team bê tráp rộn ràng thế thôi. Quá là yêu cô dâu". Ảnh: FB Thanh Thủy.
Trên Tiền Phong, Thanh Thủy chia sẻ: "Tôi chủ động đề nghị được làm phù dâu cho Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Tôi hạnh phúc vì được tham dự lễ ăn hỏi. Hôm nay phái đoàn phù dâu rất hùng hậu, nhan sắc của cô dâu nổi bật, tươi tắn. Đây là khoảnh khắc đẹp nhất của chị. Mong cuộc sống hôn nhân của chị Đỗ Thị Hà tràn ngập tiếng cười. Ảnh: FB Thanh Thủy.
Trên Tiền Phong, Thanh Thủy chia sẻ: "Tôi chủ động đề nghị được làm phù dâu cho Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Tôi hạnh phúc vì được tham dự lễ ăn hỏi. Hôm nay phái đoàn phù dâu rất hùng hậu, nhan sắc của cô dâu nổi bật, tươi tắn. Đây là khoảnh khắc đẹp nhất của chị. Mong cuộc sống hôn nhân của chị Đỗ Thị Hà tràn ngập tiếng cười. Ảnh: FB Thanh Thủy.
Thanh Thủy chụp ảnh kỷ niệm cùng 2 á hậu: Minh Thư và Ngọc Thảo. Ảnh: FB Thanh Thủy.
Thanh Thủy chụp ảnh kỷ niệm cùng 2 á hậu: Minh Thư và Ngọc Thảo. Ảnh: FB Thanh Thủy.
Dàn phù dâu trong lễ ăn hỏi của Đỗ Thị Hà sở hữu nhan sắc gây mê. Ảnh: FB Ngọc Thảo.
Dàn phù dâu trong lễ ăn hỏi của Đỗ Thị Hà sở hữu nhan sắc gây mê. Ảnh: FB Ngọc Thảo.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Hoa hậu Đỗ Thị Hà #Đỗ Thị Hà #Đỗ Thị Hà cưới #đám cưới Đỗ Thị Hà #chồng Đỗ Thị Hà

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT