Dàn phù dâu trong lễ ăn hỏi của Đỗ Thị Hà khoe nhan sắc gây mê

Các mỹ nhân Việt: Thanh Thủy, Ngọc Thảo, Kiều Duy, Minh Thư, Tú Quỳnh góp mặt trong lễ ăn hỏi của Đỗ Thị Hà.
Mùa 20/10 năm nay, bên cạnh những bó hoa tươi truyền thống, hội anh em đang truyền tay nhau loạt mẫu hoa độc đáo để dành tặng cho chị em.
So với thời điểm thi Rap Việt, Mai Âm Nhạc được nhận xét có sự "lột xác" ngoạn mục về phong cách thời trang và vóc dáng ngày càng nóng bỏng.
Trong những con sông kỷ Permi, Xenacanthus - loài cá mập có hình dáng không giống bất kỳ loài cá mập hiện đại nào - từng thống trị hệ sinh thái nước ngọt.
Chiếc thang gỗ 1.000 năm tuổi bảo quản cực kỳ tốt được phát hiện ở địa điểm Field 44, giúp hé lộ nhiều thông tin thú vị về cuộc sống cổ xưa.
Phản công ở mặt trận Pokrovsk, máy bay F-16 của Ukraine chi viện hỏa lực cho bộ binh, đặc nhiệm Nga và Ukraine giao tranh trong đường hầm Mỏ than số 1.
Vận may đang ở đỉnh cao, 3 con giáp này chỉ cần nắm bắt cơ hội là tiền vào như nước. Đây chính là thời điểm bứt phá ngoạn mục về tài chính.
Sở hữu vẻ ngoài sắc sảo, thần thái điềm đạm đầy cuốn hút, Marian Rivera xứng danh là tượng đài sắc đẹp theo thời gian, là "quốc bảo nhan sắc Philippines".
Trong phần thi áo tắm ở bán kết Miss Grand International 2025, Yến Nhi khoe thân hình gợi cảm, những bước catwalk đầy năng lượng.
Mẫu xe môtô Honda CL STREET 2025 mới ra mắt sở hữu kiểu dáng cổ điển, động cơ mạnh mẽ, hứa hẹn trải nghiệm lái thú vị cho người dùng.
Nếu Apple vẫn giữ iPod đến năm 2025, người nghe sẽ được sống lại cảm giác “Music. Only.”, nơi âm nhạc là trải nghiệm riêng tư, không bị gián đoạn.
Loạt ảnh diện thiết kế váy xuyên thấu đầy táo bạo của một hot girl Thái Lan đang nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Sửu có thể tham gia hoạt động thiện nguyện và chi tiêu khéo léo để tài chính dư dả.
Biệt thự nhà chồng MC Mai Ngọc ở Bắc Ninh có diện tích rộng, thiết kế theo kiểu lâu đài châu Âu với nhiều họa tiết cầu kỳ.
Trong số các phi tần, Trân phi là người được vua Quang Tự sủng ái nhất. Không chỉ có dung mạo tuyệt sắc, Trân phi còn "ghi điểm" với nhà vua bởi nhiều điều.
Mặc dù có được hình thể quyến rũ, gợi cảm hơn, tuy nhiên Clara Đào cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều sau quyết định trùng tu vòng 1.
Từng là cặp đôi màn ảnh đình đám trong “Bỗng dưng muốn khóc”, Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải vẫn giữ được tình bạn gắn bó suốt 17 năm.
Mới đây, Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh 'đốn tim' fan bằng loạt ảnh với vẻ thuần khiết, ngọt ngào trong trang phục và bối cảnh đậm chất Sài Gòn hoài niệm.
Sống trong các khu rừng mưa rậm rạp Nam Mỹ, lợn vòi Nam Mỹ (Tapirus terrestris) là sinh vật vừa kỳ lạ vừa đáng yêu, mang dáng vẻ nửa voi nửa heo độc đáo.
Nàng 'hot girl tạp hóa' Hàn Hằng khoe vóc dáng quyến rũ trong dịp kỷ niệm 6 năm yêu, khiến nhiều người không thể tin nổi cô vừa sinh con chỉ hơn 1 tháng.
Hồng Khanh - con gái nghệ sĩ Chiều Xuân đang học Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, vừa ghi hình cho bộ phim Bà đừng buồn con.