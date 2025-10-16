Hà Nội

Chặng đường hẹn hò bí mật của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương

Giải trí

Chặng đường hẹn hò bí mật của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương được cho là hẹn hò hơn 2 năm trước khi tổ chức lễ ăn hỏi. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương diễn ra vào sáng ngày 16/10. Hiện tại, nàng hậu chưa lên tiếng về ngày trọng đại. Ảnh: Znews.
Lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương diễn ra vào sáng ngày 16/10. Hiện tại, nàng hậu chưa lên tiếng về ngày trọng đại. Ảnh: Znews.
Đỗ Thị Hà và Viết Vương không công khai chuyện tình cảm trước lễ ăn hỏi. Tuy nhiên, từ năm 2024, cả hai lộ các bằng chứng hẹn hò. Ảnh: Znews.
Đỗ Thị Hà và Viết Vương không công khai chuyện tình cảm trước lễ ăn hỏi. Tuy nhiên, từ năm 2024, cả hai lộ các bằng chứng hẹn hò. Ảnh: Znews.
Tháng 2/2024, trong một clip lan truyền trên mạng xã hội, khi một chàng trai lên phát biểu, Đỗ Thị Hà cầm điện thoại ghi lại khoảnh khắc này. Nhanh chóng, nhiều cư dân mạng đặt nghi vấn chàng thiếu gia là bạn trai của Đỗ Thị Hà. Ảnh: Người Đưa Tin.
Tháng 2/2024, trong một clip lan truyền trên mạng xã hội, khi một chàng trai lên phát biểu, Đỗ Thị Hà cầm điện thoại ghi lại khoảnh khắc này. Nhanh chóng, nhiều cư dân mạng đặt nghi vấn chàng thiếu gia là bạn trai của Đỗ Thị Hà. Ảnh: Người Đưa Tin.
Tháng 8/2024, một tài khoản mạng xã hội chia sẻ clip Đỗ Thị Hà và bạn trai tin đồn thân thiết. Ảnh: Phụ Nữ Pháp Luật.
Tháng 8/2024, một tài khoản mạng xã hội chia sẻ clip Đỗ Thị Hà và bạn trai tin đồn thân thiết. Ảnh: Phụ Nữ Pháp Luật.
Đỗ Thị Hà và Viết Vương đi du lịch nước ngoài cùng nhau nhưng không chia sẻ hình ảnh chụp chung. Ảnh: Phụ Nữ Mới.
Đỗ Thị Hà và Viết Vương đi du lịch nước ngoài cùng nhau nhưng không chia sẻ hình ảnh chụp chung. Ảnh: Phụ Nữ Mới.
Đỗ Thị Hà và Viết Vương không ít lần xuất hiện ở bối cảnh tương tự và cùng thời điểm. Ảnh: Phụ Nữ Mới.
Đỗ Thị Hà và Viết Vương không ít lần xuất hiện ở bối cảnh tương tự và cùng thời điểm. Ảnh: Phụ Nữ Mới.
Tháng 10/2024, một tài khoản mạng đăng tải hình ảnh chụp Đỗ Thị Hà và Viết Vương sánh đôi trên đường phố Thượng Hải (Trung Quốc) từ phía sau hai người. Ảnh: Znews, FB Đỗ Thị Hà.
Tháng 10/2024, một tài khoản mạng đăng tải hình ảnh chụp Đỗ Thị Hà và Viết Vương sánh đôi trên đường phố Thượng Hải (Trung Quốc) từ phía sau hai người. Ảnh: Znews, FB Đỗ Thị Hà.
Viết Vương giữ chức Tổng giám đốc tập đoàn Sơn Hải giai đoạn 2021-2024. Theo Tiền Phong, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và đồng hành cùng thiếu gia Viết Vương trong nhiều hoạt động của tập đoàn. Ảnh: Tiền Phong.
Viết Vương giữ chức Tổng giám đốc tập đoàn Sơn Hải giai đoạn 2021-2024. Theo Tiền Phong, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và đồng hành cùng thiếu gia Viết Vương trong nhiều hoạt động của tập đoàn. Ảnh: Tiền Phong.
Năm 2024, trước tin đồn sắp lấy chồng và đã chụp ảnh cưới, Đỗ Thị Hà chia sẻ trên Vietnamnet: "Tôi từng nghĩ sẽ kết hôn ở tuổi 27-28. Nhưng nếu duyên tới sớm tôi nhất định sẽ chia sẻ với khán giả". Ảnh: Tiền Phong.
Năm 2024, trước tin đồn sắp lấy chồng và đã chụp ảnh cưới, Đỗ Thị Hà chia sẻ trên Vietnamnet: "Tôi từng nghĩ sẽ kết hôn ở tuổi 27-28. Nhưng nếu duyên tới sớm tôi nhất định sẽ chia sẻ với khán giả". Ảnh: Tiền Phong.
Thu Cúc (tổng hợp)
