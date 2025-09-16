Hà Nội

Hoa hậu Đỗ Thị Hà khoe vẻ sành điệu, gợi cảm khi du lịch Ý

Giải trí

Hoa hậu Đỗ Thị Hà khoe vẻ sành điệu, gợi cảm khi du lịch Ý

Hoa hậu Đỗ Thị Hà lần đầu đến Venice (Ý). Trong chuyến du lịch, người đẹp diện set trang phục, phụ kiện được cho là lên đến hàng tỷ đồng.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trên trang cá nhân, Đỗ Thị Hà vừa khoe loạt ảnh du lịch Venice (Ý). Nàng hậu cho biết, đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến Venice. Ảnh: FB Đỗ Thị Hà.
Đỗ Thị Hà gợi cảm với váy cúp ngực trong chuyến du lịch. Ảnh: FB Đỗ Thị Hà.
Theo Znews, nàng hậu sử dụng đồng hồ Patek Philippe Nautilus trị giá khoảng 51.000 USD (1,3 tỷ đồng), túi Hermes, phụ kiện kính, vòng cổ cũng đến từ thương hiệu xa xỉ. Ảnh: FB Đỗ Thị Hà.
Hình ảnh Đỗ Thị Hà sành điệu, gợi cảm khi du lịch ở Ý nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Ảnh: FB Đỗ Thị Hà.
Hoa hậu Việt Nam 2020 thích thú khám phá Venice. Ảnh: FB Đỗ Thị Hà.
Vài năm trở lại đây, Đỗ Thị Hà thường xuyên du lịch nước ngoài. Ảnh: FB Đỗ Thị Hà.
Ngày 10/9 vừa qua, cô khoe hình ảnh bên cầu vồng ở Thụy Sĩ. Ảnh: FB Đỗ Thị Hà.
Đỗ Thị Hà diện trang phục gợi cảm, trẻ trung khi xuống phố ở Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: FB Đỗ Thị Hà.
Đỗ Thị Hà tươi rói bên hoa anh đào ở Nhật Bản vào tháng 5/2025. Ảnh: FB Đỗ Thị Hà.
Đỗ Thị Hà ngày càng chăm chỉ nấu ăn. Tháng 7/2025, cô chia sẻ clip làm món khúc bạch vải. Ảnh: Gia Đình Xã Hội.
Hoa hậu Việt Nam 2020 còn có sở thích cắm hoa. Từ khi có nhà riêng, Đỗ Thị Hà chăm bày biện hoa tươi. Ảnh: Tiền Phong.
Nàng hậu đắt show sự kiện, quảng cáo, làm người mẫu. Ngoài ra, Đỗ Thị Hà còn lấn sân kinh doanh. Chia sẻ trên Vietnamnet, người đẹp cho biết, cô muốn trở thành phú bà của chính cuộc đời mình. Ảnh: FB Đỗ Thị Hà.
