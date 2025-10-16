Hà Nội

Cuộc sống sang chảnh của Đỗ Thị Hà trước tin sắp cưới

Giải trí

Cuộc sống sang chảnh của Đỗ Thị Hà trước tin sắp cưới

Hoa hậu Đỗ Thị Hà thường xuyên du lịch nước ngoài, sử dụng đồ hiệu. Mới đây, trước thông tin sắp lên xe hoa, cô vẫn giữ im lặng.

Thu Cúc (tổng hợp)
Mới đây, cư dân mạng lan truyền hình ảnh được cho là thiệp cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Nguồn tin từ Tiền Phong cho biết, người đẹp sẽ tổ chức lễ ăn hỏi vào ngày 16/10, đám cưới diễn ra sau đó một tuần. Ảnh: FB Đỗ Thị Hà.
Hoa hậu Thanh Thủy (giữa), Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo sẽ làm phù dâu cho Đỗ Thị Hà. Hiện tại, trước loạt thông tin về chuyện tình cảm, Đỗ Thị Hà chưa lên tiếng. Ảnh: FB Đỗ Thị Hà.
Đỗ Thị Hà bắt đầu gây chú ý khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Ngoài hoạt động trong showbiz, cô còn kinh doanh. Ảnh: FB Đỗ Thị Hà.
Nàng hậu đang sống trong căn hộ sang trọng, khá rộng rãi. Ảnh: Người Đưa Tin.
Đỗ Thị Hà thường xuyên sử dụng đồ hiệu. Theo Znews, cách đây không lâu, trong chuyến du lịch Ý, người đẹp diện set trang phục, phụ kiện được cho là lên đến hàng tỷ đồng.Ảnh: FB Đỗ Thị Hà.
Ngoài Ý, Đỗ Thị Hà còn đi du lịch Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc. Ảnh: FB Đỗ Thị Hà.
Trong nước, Hoa hậu Việt Nam 2020 có nhiều chuyến nghỉ dưỡng. Ảnh: FB Đỗ Thị Hà.
Năm 2023, trong cuộc phỏng vấn với Vietnamnet, Đỗ Thị Hà cho biết, cô mong muốn trở thành đại gia của chính cuộc đời mình. Ảnh: FB Đỗ Thị Hà.
“Khi đã ở vị trí đó, tôi sẵn sàng sánh bước với những người đàn ông chưa có gì trong tay”, nàng hậu trải lòng. Ảnh: FB Đỗ Thị Hà.
#Đỗ Thị Hà #Hoa hậu Đỗ Thị Hà #Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà #Đỗ Thị Hà sắp cưới

