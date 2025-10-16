Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân tình tứ trong lễ ăn hỏi

Giải trí

Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân tình tứ trong lễ ăn hỏi

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương - Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải dành cho nhau hành động tình cảm trong lễ ăn hỏi sáng ngày 16/10.

Thu Cúc (tổng hợp)
Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương tổ chức lễ ăn hỏi vào sáng ngày 16/10 sau thời gian bí mật hẹn hò. Ảnh: Dân Việt.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương tổ chức lễ ăn hỏi vào sáng ngày 16/10 sau thời gian bí mật hẹn hò. Ảnh: Dân Việt.
Theo Znews, doanh nhân Nguyễn Viết Vương là Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải. Ảnh: Znews.
Theo Znews, doanh nhân Nguyễn Viết Vương là Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải. Ảnh: Znews.
Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân diện áo dài trắng, tình tứ trong ngày trọng đại. Ảnh: Znews.
Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân diện áo dài trắng, tình tứ trong ngày trọng đại. Ảnh: Znews.
Theo Vietnamnet, sau lễ ăn hỏi, lễ rước dâu của nàng hậu sẽ diễn ra vào cuối tháng 10. Ảnh: Znews.
Theo Vietnamnet, sau lễ ăn hỏi, lễ rước dâu của nàng hậu sẽ diễn ra vào cuối tháng 10. Ảnh: Znews.
Đám cưới của Đỗ Thị Hà và Viết Vương sẽ diễn ra vào tháng 11. Ảnh: Vietnamnet.
Đám cưới của Đỗ Thị Hà và Viết Vương sẽ diễn ra vào tháng 11. Ảnh: Vietnamnet.
Một người bạn của Đỗ Thị Hà chia sẻ trên Tiền Phong rằng tình cảm của vợ chồng nàng hậu đủ độ chín, từ lúc tìm hiểu đến khi cưới là hơn 2 năm. Ảnh: Vietnamnet.
Một người bạn của Đỗ Thị Hà chia sẻ trên Tiền Phong rằng tình cảm của vợ chồng nàng hậu đủ độ chín, từ lúc tìm hiểu đến khi cưới là hơn 2 năm. Ảnh: Vietnamnet.
“Bên cạnh Viết Vương, Đỗ Thị Hà dường như không cần giữ hình ảnh, sống đúng con người thật, giống như các cặp đôi bình thường khác”, bạn của Đỗ Thị Hà nói thêm. Ảnh: Dân Việt.
“Bên cạnh Viết Vương, Đỗ Thị Hà dường như không cần giữ hình ảnh, sống đúng con người thật, giống như các cặp đôi bình thường khác”, bạn của Đỗ Thị Hà nói thêm. Ảnh: Dân Việt.
Đỗ Thị Hà và Viết Vương chụp ảnh cưới ở nước ngoài. Ảnh: Tiền Phong.
Đỗ Thị Hà và Viết Vương chụp ảnh cưới ở nước ngoài. Ảnh: Tiền Phong.
Hoa hậu Kiều Duy làm phù dâu cho Đỗ Thị Hà. Ảnh: FB Kiều Duy.
Hoa hậu Kiều Duy làm phù dâu cho Đỗ Thị Hà. Ảnh: FB Kiều Duy.
Kiều Duy nhắn nhủ đàn chị: "Ngày tình về chung đôi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Chúc chị yêu một trang mới của cuộc đời đầy hạnh phúc và ấm áp". Ảnh: FB Kiều Duy.
Kiều Duy nhắn nhủ đàn chị: "Ngày tình về chung đôi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Chúc chị yêu một trang mới của cuộc đời đầy hạnh phúc và ấm áp". Ảnh: FB Kiều Duy.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Đỗ Thị Hà #chồng Đỗ Thị Hà #Hoa hậu Đỗ Thị Hà #lễ ăn hỏi của Đỗ Thị Hà

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT