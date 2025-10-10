Dân mạng xôn xao clip vợ bắt tại trận chồng ngoại tình với gái trẻ

Gần đây, mạng xã hội lan truyền chóng mặt đoạn clip và loạt hình ảnh được cho là vụ “đánh ghen” xảy ra tại Thanh Hóa, gây nên sự phẫn nộ trong dư luận.

Những ngày gần đây, mạng xã hội Việt Nam "dậy sóng" trước một đoạn clip ghi lại cảnh đánh ghen được cho là xảy ra tại Thanh Hóa. Vụ việc nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem cùng bình luận.

Đặc biệt điều khiến nhiều người bất ngờ là chênh lệch tuổi tác giữa người đàn ông bị bắt gian cùng nhân tình. Theo đó, người đàn ông trong vụ việc được cộng đồng mạng gọi là "tổng tài 62 tuổi" vì có vẻ ngoài thành đạt và sở hữu khối tài sản lớn. Còn cô tình nhân trẻ tuổi là "Lọ Lem 23 tuổi".

Tuy nhiên một số cư dân mạng khác lại phản bác thông tin trên, cho biết người đàn ông sinh năm 1974, tức là 51 tuổi. Tuy nhiên, khoảng cách tuổi tác giữa 51 tuổi và 23 tuổi thì vẫn khiến nhiều người cảm thấy "khó có thể chấp nhận".

Sự việc bắt đầu lan truyền rộng rãi khi người vợ (được cho là bà T.H) bất ngờ đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh bà cùng người nhà xông vào một căn phòng, bắt tại trận chồng mình là ông N.H. cùng cô T. đang có hành vi thân mật.

Trong clip, cô T. tỏ ra hoảng hốt, liên tục tìm cách che mặt và né tránh ống kính. Còn ông N.H liên tục xua đuổi vợ cùng những người đi theo, bảo vệ người tình. Sự việc được cho là xảy ra khi N.H và T. đang ở trong một căn nhà riêng.

Người vợ đã bày tỏ sự bức xúc và đau khổ tột độ, đồng thời ghi lại hình ảnh những vật dụng cá nhân và môi trường xung quanh, tố cáo mối quan hệ vụng trộm này.

Trong clip cũng có sự xuất hiện của một thanh niên mặc áo đỏ, được cho là chồng của cô nhân tình.

Không dừng lại ở đó, người vợ còn tiếp tục đăng tải một đoạn video khác, ghi lại cảnh bà có mặt tại một căn biệt thự sang trọng, được đồn đoán có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng. Theo lời của người vợ, căn nhà này được ông N.H bí mật xây dựng và trang hoàng lộng lẫy theo sở thích của cô T. Người vợ cũng quay lại hình ảnh căn phòng riêng được cho là "phòng yêu thương" của cặp đôi.

Dù các thông tin chính thức về tên tuổi và nghề nghiệp của các nhân vật chưa được chính thức xác nhận, nhưng qua những lời đồn đoán và thông tin lan truyền, ông N.H được cho là một đại gia địa ốc có tiếng ở xứ Thanh, sở hữu chuỗi kinh doanh khách sạn lớn tại cả Thanh Hóa và Quảng Ninh. Trước khi xuất hiện clip đánh ghen, ông N.H và vợ được cho là có hàng chục năm hôn nhân, cùng nhau xây dựng sự nghiệp.

Vụ việc nói trên nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh cãi mạnh mẽ trên mạng xã hội. Phần lớn cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ, chỉ trích gay gắt hành vi ngoại tình và mối quan hệ ngoài luồng giữa người đàn ông có gia đình và cô gái trẻ, đặc biệt là việc sử dụng tài sản chung để xây dựng và chu cấp cho "người thứ ba".

Cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi ngoại tình.

Cô gái T. nhận về nhiều ý kiến trái chiều, phần lớn là sự lên án vì hành vi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Nhiều người đặt nghi vấn về động cơ của cô gái trẻ khi chấp nhận mối quan hệ với một người đáng tuổi cha chú.

Bên cạnh đó, nhiều người dành sự thương cảm và ủng hộ cho người vợ, vì những tổn thương và sự phản bội mà bà phải gánh chịu, đồng thời ủng hộ hành động dũng cảm vạch trần sự thật.

Một bộ phận khác kêu gọi cộng đồng mạng nên tỉnh táo, tránh lan truyền hoặc suy diễn khi chưa có thông tin xác thực từ phía cơ quan có thẩm quyền.

Hiện tại các clip liên quan đến vụ việc vẫn đang được chia sẻ rộng rãi trên nhiều diễn đàn và nhóm mạng xã hội. Những cụm từ như "tổng tài 62 tuổi và lọ lem 23 tuổi", "đánh ghen ở Thanh Hóa" trở thành từ khóa được nhiều người tìm kiếm.