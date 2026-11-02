Dân làng đào trúng kho báu 3.000 năm tuổi ở Trung Quốc

Phát hiện kho báu bí ẩn dưới lòng đất

Trong quá trình lấy đất gia cố đê sông Cám, người dân thôn Trình Gia, xã Đại Dương Châu, huyện Tân Can, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, bất ngờ phát hiện nhiều hiện vật kim loại nằm sâu dưới lòng đất. Ban đầu, những người có mặt không biết rằng họ vừa chạm tới một trong những phát hiện khảo cổ quan trọng nhất Trung Quốc.

Sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng nhanh chóng triển khai biện pháp bảo vệ hiện trường. Các chuyên gia khảo cổ được cử đến khảo sát và tổ chức khai quật. Kết quả xác định đây là ngôi mộ lớn thuộc thời nhà Thương, có niên đại khoảng 3.000 năm, nằm tại khu vực trung lưu sông Cám.

Ngôi mộ được chôn dưới lớp cát dày, có cấu trúc huyệt đất hình chữ nhật. Phần quan tài và quách gỗ đã mục nát, nhưng nhiều hiện vật bên trong vẫn được bảo tồn tương đối tốt. Điều khiến giới khảo cổ kinh ngạc là số lượng đồ tùy táng khổng lồ, đặc biệt là những món đồ đồng có kích thước lớn, hoa văn tinh xảo và kỹ thuật chế tác phức tạp.

Trong lúc đào đất sửa đê, người dân Trung Quốc bất ngờ phát hiện ngôi mộ cổ chứa hàng nghìn hiện vật quý, hé lộ nền văn minh rực rỡ. Ảnh: @Li Fusun, CNR.cn.

Hàng nghìn cổ vật quý giá được khai quật

Theo số liệu được công bố trong các tư liệu bảo tàng, cuộc khai quật phát hiện 475 hiện vật đồng, 754 hiện vật ngọc và 139 hiện vật gốm được thống kê theo nhóm hiện vật tiêu biểu. Một số tài liệu khảo cổ sử dụng phương pháp kiểm đếm khác, ghi nhận số lượng hiện vật lớn hơn, bao gồm cả những mảnh vỡ và đồ trang sức nhỏ. Các hiện vật đồng được chia thành nhiều nhóm, gồm đồ lễ nghi, nhạc khí, binh khí, công cụ sản xuất và vật dụng sinh hoạt.

Đặc biệt, những chiếc đỉnh đồng lớn thể hiện trình độ luyện kim đáng kinh ngạc của cư dân cổ đại. Một trong những hiện vật nổi bật là chiếc đỉnh đồng hình vuông có tai trang trí hình hổ, được chế tác với kết cấu vững chắc và hoa văn nổi tinh tế.

Ngoài ra, các chuyên gia còn tìm thấy tượng hổ đồng hai đuôi có chim đậu trên lưng, đồ đồng dùng trong nghi lễ và nhiều loại vũ khí. Những hiện vật này cho thấy cư dân khu vực đã phát triển kỹ thuật đúc đồng ở trình độ cao, đồng thời hình thành hệ thống nghi lễ và biểu tượng quyền lực riêng biệt.

Chủ nhân ngôi mộ là ai?

Bên cạnh kho cổ vật, danh tính người được chôn cất cũng trở thành vấn đề thu hút sự quan tâm. Trong khu vực quách mộ, các chuyên gia phát hiện 24 chiếc răng người, được xác định thuộc ba cá thể khác nhau. Các chuyên gia cho rằng những chiếc răng này có thể thuộc một phụ nữ trưởng thành và hai trẻ nhỏ. Từ đó, đặt ra giả thuyết chủ nhân ngôi mộ là một phụ nữ quý tộc có địa vị cao. Tuy nhiên, danh tính và giới tính người được an táng chính vẫn chưa có kết luận thống nhất.

Dựa trên quy mô mộ táng cùng số lượng đồ tùy táng, giới nghiên cứu nhận định chủ nhân nhiều khả năng thuộc tầng lớp quyền lực trong xã hội đương thời.

Các hiện vật đồng được chia thành nhiều nhóm, gồm đồ lễ nghi, nhạc khí, binh khí, công cụ sản xuất và vật dụng sinh hoạt. Ảnh: @National Museum of China (Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc).

Đáng chú ý, ngôi mộ còn chứa những chiếc việt đồng, loại binh khí có thể mang ý nghĩa biểu trưng cho quyền lực quân sự và địa vị xã hội. Điều này gợi liên tưởng đến mộ Phụ Hảo, vợ vua Vũ Đinh thời Thương, được phát hiện tại An Dương, tỉnh Hà Nam, năm 1976. Phụ Hảo là nhân vật lịch sử nổi tiếng, từng tham gia chỉ huy quân đội và sở hữu nhiều hiện vật đồng quý giá.

Dù vậy, việc so sánh hai ngôi mộ chỉ giúp làm rõ sự tương đồng về quy mô và tính chất đồ tùy táng, chưa đủ chứng minh chủ nhân mộ ở Đại Dương Châu là phụ nữ hoặc có địa vị cao hơn Phụ Hảo.

Thông qua đồ đồng, ngọc khí và công cụ sản xuất, các chuyên gia có thể tìm hiểu trình độ thủ công, hoạt động kinh tế, tín ngưỡng và cấu trúc xã hội của cư dân thời Thương. Ngôi mộ Đại Dương Châu cũng được đưa vào danh sách 100 phát hiện khảo cổ quan trọng nhất trong 100 năm của Trung Quốc.

Sau hàng nghìn năm, kho báu tình cờ được phát hiện dưới chân đê tiếp tục cung cấp những tư liệu quý giá. Từ một cuộc đào đất thông thường, người dân Giang Tây đã góp phần mở ra chương mới trong hành trình khám phá lịch sử, chứng minh rằng vùng đất phía Nam Trung Quốc từng sở hữu nền văn minh đồ đồng phát triển rực rỡ cách đây hàng nghìn năm.