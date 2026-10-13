Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia

Thực hiện Kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam – Campuchia, Đoàn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12/10-15/10, dự Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Diễn tập chung giữa Quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia.

Đại tướng Phan Văn Giang đón Đại tướng Tea Seiha.

Chiều 13/10, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã chủ trì lễ đón chính thức Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau lễ đón chính thức, lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước đã có buổi hội đàm.

Tại buổi hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, từ đầu năm 2026 đến nay, Lãnh đạo cấp cao hai nước đã có các chuyến thăm và cuộc gặp nhằm định hướng quan hệ hợp tác giữa hai nước, qua đó khẳng định sự ưu tiên coi trọng quan hệ Việt Nam - Campuchia; đẩy mạnh hợp tác quốc phòng an ninh; thúc đẩy thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng; hợp tác giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân; phát huy tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế...

Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn Việt Nam tại hội đàm.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng khẳng định, với sự phát triển không ngừng của quan hệ song phương, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Campuchia tiếp tục đạt nhiều kết quả toàn diện, ngày càng thực chất, hiệu quả và là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.

Lãnh đạo Bộ Quốc Phòng nêu rõ, các nội dung trong Kế hoạch hợp tác năm 2026 đã được hai bên phối hợp triển khai hiệu quả, nổi bật trên các lĩnh vực như: Trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; các cơ chế đối thoại, tham vấn, giao lưu; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; quản lý, bảo vệ biên giới; giáo dục, tuyên truyền; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; công nghiệp quốc phòng; hậu cần; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương...

Đại tướng Khamliang Outhakaysone tại buổi hội đàm.

Về hợp tác thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng hai nước phối hợp tích cực, chủ động triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, tập trung vào các nội dung hợp tác gồm: Hợp tác giáo dục chính trị, tư tưởng, củng cố tin cậy chính trị; tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh; gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp; Đối thoại – Tham vấn; hợp tác giữa các Quân, Binh chủng; tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hợp tác và phát triển.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đề nghị hai bên phối hợp triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ giữa hai Chính phủ về việc bảo vệ và phát huy các Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Campuchia (ký ngày 9/10/2026); tiếp tục coi trọng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; công nghiệp quốc phòng; hậu cần, quân nhu; kinh tế quốc phòng; tăng cường tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và hợp tác giữa Quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia.

Quang cảnh hội đàm.

Năm 2027, hai nước kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Bộ trưởng Phan Văn Giang đề nghị giao cấp làm việc hai bên phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm của Bộ Quốc phòng và Quân đội hai nước, lan tỏa sâu rộng tình đoàn kết hữu nghị đến các cơ quan, đơn vị của hai bên.

Về phần mình, Đại tướng Tea Seiha nhấn mạnh quan hệ hợp tác Việt Nam-Campuchia là quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời và bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác tích cực, những bước tiến mới trong hợp tác song phương giữa hai nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia khẳng định, chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này là cơ hội để hai bên trao đổi, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ quốc phòng song phương, góp phần thúc đẩy mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia.

Đánh giá cao những kết quả thực chất, hiệu quả giữa Bộ Quốc phòng hai nước thời gian qua, Đại tướng Tea Seiha đề nghị thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, tập trung vào các lĩnh vực trao đổi đoàn, đào tạo, quản lý biên giới trên biển, đất liền… Qua đó, góp phần củng cố hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng của hợp tác Việt Nam-Campuchia.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha trao văn kiện ký kết.

Kết thúc buổi hội đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước ký Kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam-Campuchia năm 2027.