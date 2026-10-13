Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào

Tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ đón Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào sang thăm chính thức Việt Nam, dự Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2026.

Đại tướng Phan Văn Giang đón Đại tướng Khamliang Outhakaysone.

Sau lễ đón chính thức, lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước đã có buổi hội đàm.

Thời gian qua, quán triệt sâu sắc chỉ đạo của hai Bộ Chính trị, cùng nỗ lực, quyết tâm cao của Nhà nước, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, địa phương, Việt Nam và Lào đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, mang lại nhiều thành tựu trong hợp tác trên các lĩnh vực.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại hội đàm Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, từ sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước đã có các chuyến thăm và cuộc gặp nhằm định hướng quan hệ hợp tác giữa hai nước, qua đó khẳng định mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng - an ninh, thúc đẩy thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, hợp tác giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân.

Điều này thể hiện sự tin cậy chính trị và coi trọng cao độ, khẳng định quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Lào ngày càng gắn kết, thực chất, hiệu quả, góp phần cụ thể hóa nội hàm "gắn kết chiến lược" trong quan hệ hai nước. Lãnh đạo hai nước đều khẳng định, Bộ Quốc phòng và Quân đội hai nước tiếp tục là lực lượng tiên phong trong hiện thực hóa mục tiêu, tầm nhìn về phát triển quan hệ Việt Nam - Lào trong tình hình mới.

Đại tướng Phan Văn Giang tại hội đàm.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào thời gian qua đạt những kết quả to lớn, ngày càng thực chất, phát huy vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước. Các nội dung trong Kế hoạch hợp tác năm 2026 đã được hai bên phối hợp triển khai hiệu quả, nổi bật như công tác tuyên truyền; công tác phối hợp, quản lý, bảo vệ biên giới; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ... Nhiều sự kiện đối ngoại quốc phòng quan trọng được tổ chức như: Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Lào lần thứ 6, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3, Giao lưu sĩ quan trẻ giữa quân đội hai nước... Các hoạt động phong phú, lấy nhân dân làm trung tâm, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội về tình đoàn kết, thủy chung, son sắt Việt Nam - Lào.

Đại tướng Khamliang Outhakaysone tại hội đàm.

Về phần mình, Đại tướng Khamliang Outhakaysone nhấn mạnh chuyến thăm là cơ hội để góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước nói chung, hai Bộ Quốc phòng nói riêng. Đại tướng Khamliang Outhakaysone bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực, hiệu quả đạt được trong hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua trên các lĩnh vực.

Quang cảnh hội đàm.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone thống nhất thời gian tới chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng hai nước phối hợp tích cực, chủ động triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, tập trung vào các nội dung, gồm: Trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; thực hiện hiệu quả các cơ chế tham vấn - đối thoại; hợp tác trong lĩnh vực công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, luôn là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân; hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới; tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh; công nghiệp quốc phòng; tăng cường tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và hợp tác giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia; tiếp tục coi trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, xác định đây là nhiệm vụ then chốt của then chốt, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, làm nòng cốt củng cố nền tảng quan hệ đặc biệt giữa hai nước, hai Quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone ký kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào năm 2027.

Kết thúc hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone ký kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào năm 2027.

Đại tướng Khamliang Outhakaysone giới thiệu với Đại tướng Phan Văn Giang các thành viên đoàn Lào.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone.