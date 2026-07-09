Tặng quà, trao học bổng động viên học sinh nơi biên giới Việt Nam - Lào

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa đối với người dân Lào trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3.

Ngày 9/7, đoàn đại biểu hai nước do Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào dẫn đầu, đã đến thăm, tặng quà Trường Tiểu học Thongnammoun ở huyện Xaychamphone, tỉnh Bolykhamxay (Lào). Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3.

Nhân dân địa phương đứng bên đường chào đón đoàn đại biểu hai nước đến thăm Trường Tiểu học Thongnammoun. Ảnh: Song Ngư.

Trong tiếng trống rộn ràng và những tiếng reo vui rộn rã, các em học sinh nhiệt liệt chào đón Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng đoàn đại biểu hai nước đến thăm Trường Tiểu học Thongnammoun. Các em đeo khăn quàng đỏ tặng hai Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thể hiện sự kính trọng của thế hệ trẻ đối với những người đứng đầu quân đội hai nước, và gửi gắm niềm tin về tương lai bền vững của tình hữu nghị Việt Nam - Lào.

Học sinh Trường Tiểu học Thongnammoun đeo khăn quàng đỏ cho Đại tướng Phan Văn Giang. Ảnh: Song Ngư.

Trường Tiểu học Thongnammoun nằm trên cung đường Trường Sơn (do Tập đoàn Điện gió Trường Sơn/Việt Nam đầu tư xây dựng) dẫn đến trung tâm huyện Xaychamphone. Dù còn nhiều khó khăn khi chỉ có 8 giáo viên bán trú, 63 học sinh, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhưng ngôi trường vẫn luôn rộn rã tiếng cười và tràn đầy tinh thần dạy - học của thầy cô, học trò.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone đã tặng nhà trường nhiều phần quà phục vụ công tác dạy và học; đồng thời trao 100 suất học bổng dành tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập, trở thành những công dân có ích, góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào trong tương lai.

Xúc động trước sự quan tâm của Bộ Quốc phòng hai nước đối với sự nghiệp giáo dục ở khu vực biên giới, lãnh đạo địa phương và nhà trường khẳng định, những phần quà và học bổng vừa được trao mang ý nghĩa rất thiết thực, thể hiện tình cảm chân thành, trách nhiệm và sự sẻ chia giữa quân đội và nhân dân hai nước.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone trao học bổng tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn Trường Tiểu học Thongnammoun. Ảnh: Song Ngư.

Xúc động trước sự quan tâm của Bộ Quốc phòng hai nước, lãnh đạo địa phương và nhà trường khẳng định, những phần quà và học bổng mang ý nghĩa rất thiết thực, thể hiện tình cảm chân thành, trách nhiệm và sự sẻ chia giữa quân đội, nhân dân hai nước.

Các trang thiết bị mới sẽ là cầu nối đưa các em đến với những ước mơ, là cơ hội và động lực to lớn khuyến khích việc dạy và học đạt kết quả cao. Nhà trường khẳng định, sẽ sử dụng hiệu quả, bảo quản tốt dụng cụ học tập, tích cực dạy và học để đưa các em trở thành con ngoan, trò giỏi đào tạo những thế hệ học sinh xuất sắc, cống hiến nhiều hơn nữa cho quá trình phát triển đất nước, xứng đáng với những món quà và tình cảm đón nhận hôm nay.