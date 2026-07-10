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Quân sự - Thế giới

Đại tướng Phan Văn Giang đón Bộ trưởng Quốc phòng Lào tại cột mốc biên giới

Ngày 10/7, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 tiếp tục diễn ra với các hoạt động giao lưu tại tỉnh Nghệ An.

Trà Khánh

Mở đầu bằng các hoạt động là Lễ đón đoàn đại biểu Lào do Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm trưởng đoàn tại Cửa khẩu Thanh Thủy.

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Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu Việt Nam tới Cửa khẩu Thanh Thủy đón đoàn đại biểu Lào.

Lễ đón diễn ra trang trọng dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

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Đại tướng Phan Văn Giang đón Đại tướng Khamliang Outhakaysone tại Cửa khẩu Thanh Thủy.

Tại khu vực cửa khẩu, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đã trồng cây hữu nghị tại khuôn viên Cột mốc 460 và chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên hai đoàn.

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Hai đồng chí Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam - Lào trồng cây hữu nghị tại khuôn viên Cột mốc 460.

Ngay sau các hoạt động tại Cửa khẩu Thanh Thủy, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục tham dự các hoạt động trong chương trình giao lưu. Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng các đại biểu đã thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy, dự Lễ sơ kết kết nghĩa giữa cụm dân cư hai bên biên giới tại thôn Thủy Phong, dự Lễ khởi công công trình Trường Mầm non Thanh Hà do Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ kinh phí.

Tiếp đó, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone đã thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

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Hai đoàn chụp ảnh chung tại Cửa khẩu Thanh Thủy.

Sau 2 lần tổ chức thành công vào các năm 2021 và 2024, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào đã trở thành điểm sáng trong quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Đây là mô hình hợp tác vừa có ý nghĩa chính trị sâu sắc, vừa có giá trị thực tiễn thiết thực, góp phần thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới hai nước và tiếp tục lan tỏa tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Hiệu quả của Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào không chỉ thể hiện trong khuôn khổ từng chương trình, mà còn qua kết quả cụ thể trên thực địa, trong phối hợp hằng ngày giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước ở khu vực biên giới chung Việt Nam - Lào.

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Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone thăm hỏi, động viên các em học sinh tham gia lễ đón.

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 diễn ra trong hai ngày 9 và 10/7 tại tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và tỉnh Bolykhamxay (Lào). Giao lưu lần này càng trở nên ý nghĩa hơn khi diễn ra vào thời điểm hai nước tổ chức kỷ niệm 49 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2026).

Ngày đầu tiên (9/7) của Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 đã diễn ra thành công tốt đẹp với các hoạt động ý nghĩa, thắm tình hữu nghị tại tỉnh Bolykhamxay của CHDCND Lào. Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào cùng đoàn đại biểu hai nước đã tham gia các hoạt động giao lưu hữu nghị tại tỉnh Bolykhamxay.

Hai Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của hai nước chào, tô son Cột mốc 460 và trồng cây hữu nghị tại khuôn viên cột mốc bên phía Lào; dự Lễ khởi công công trình Trạm phối hợp công tác, Đại đội Biên phòng 252, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bolykhamxay; thăm, tặng quà Trường Tiểu học Thongnamoun ở huyện Xaychamphone; tham quan hoạt động khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân Lào tại Trạm y tế bản Sopteng, huyện Xaychamphone; trao thiết bị y tế tặng Trạm y tế bản Sopteng và trao bò giống tặng các hộ nghèo của địa phương.

#Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào #Đại tướng Phan Văn Giang #Đại tướng Khamliang Outhakaysone #cửa khẩu Thanh Thủy #hợp tác quốc phòng

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