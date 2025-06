Đại Cát thắng gói thiết bị hơn 11 tỷ tại trường THPT Mỹ Xuân

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Ba nhà thầu dự thầu, chỉ Đại Cát đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

Ngày 25/6/2025, ông Hoàng Trung Kiên, Giám đốc Ban Quản lý Dự án chuyên ngành Giao thông và Dân dụng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ký phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu Mua sắm và lắp đặt thiết bị học tập, văn phòng, thuộc Dự án Trường THPT Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ. Theo quyết định, nhà thầu được chọn là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Công nghiệp Đại Cát.

Một phần quyết định số KQ2500221920_2506251644 do ông Hoàng Trung Kiên, Giám đốc Ban Quản lý Dự án chuyên ngành Giao thông và Dân dụng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ký phê duyệt. Nguồn: MSC

Gói thầu Mua sắm và lắp đặt thiết bị học tập, văn phòng, được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Giá dự toán của gói thầu là 12,887 tỷ đồng. Sau quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng, Công ty Đại Cát được lựa chọn với giá trúng thầu là 11,434 tỷ đồng. Chênh lệch giữa giá trúng thầu và giá dự toán là 1,453 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 11,27%.

Theo biên bản mở thầu ngày 10/6/2025, có ba nhà thầu tham gia nộp hồ sơ. Công ty Đại Cát (giá dự thầu 11,434 tỷ đồng) là đơn vị duy nhất đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật và năng lực. Hai nhà thầu còn lại gồm Công ty Cổ phần Đa Minh (giá dự thầu 11,246 tỷ đồng) và Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Một Thành Viên Nam Phương (giá dự thầu 12,163 tỷ đồng) không được xét chọn do không đạt yêu cầu về kỹ thuật và năng lực kinh nghiệm.

Gói thầu cung cấp 619 mặt hàng, chủ yếu phục vụ việc học tập và giảng dạy, như: bàn ghế học sinh, bảng từ, tủ hồ sơ, máy tính, thiết bị phòng thí nghiệm, màn hình cảm ứng, phần mềm giảng dạy, hệ thống điện mạng và các thiết bị khác cho văn phòng và lớp học. Thiết bị có xuất xứ chủ yếu từ Việt Nam, Trung Quốc và Hàn Quốc, trong đó nhiều mặt hàng mang nhãn hiệu: Trường Việt, ĐTB, Thiên Trường, Đông Lực, Đại Phú, FPT Elead, Vertex, Konica Minolta, Brother, GDS, Akitech…

Thời gian thực hiện gói thầu theo hồ sơ là 12 tháng, trong khi thời gian thực hiện hợp đồng được ghi nhận trong quyết định phê duyệt là 140 ngày. Sự khác biệt này không được làm rõ trong nội dung công bố.

Việc lựa chọn nhà thầu đã hoàn tất thủ tục theo đúng trình tự quy định. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế trong triển khai, chất lượng thiết bị và tiến độ bàn giao cần tiếp tục được theo dõi từ phía các cơ quan chức năng, nhà trường và cộng đồng.

Được biết, Dự án Trường THPT Mỹ Xuân, Phú Mỹ có tổng mức đầu tư 182,118 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Dự án được thực hiện nhằm có một ngôi trường THPT khang trang, hiện đại góp phần tạo cho đô thị Mỹ Xuân ngày một văn minh và hiện đại hóa, đúng theo quy hoạch tổng thể khu vực, đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập.

Dự án được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngày 18/12/2020 (theo quyết định số 3804/QĐ-UBND).

Năng lực Công ty Đại Cát ra sao?

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Công nghiệp Đại Cát đặt trụ sở tại đường Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò Vấp, TP HCM. Đơn vị được thành lập từ ngày 30/10/2006 và tham gia mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 08/08/2014. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Đăng Tiến.

Tính đến ngày 29/6/2025, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Công nghiệp Đại Cát đã tham gia 54 gói thầu, trúng 34 gói, tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 157 tỷ đồng (bao gồm liên danh). Trong đó, giá trị trúng thầu độc lập là hơn 120 tỷ đồng và theo hình thức liên danh là hơn 37 tỷ đồng.

Năm 2024: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Công nghiệp Đại Cát tham gia 10 gói thầu, trúng 4 gói trong vai trò độc lập, tổng giá trị trúng thầu 34,192 tỷ đồng (bao gồm liên danh). Điển hình như:

Gói thầu Cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc dự án Xây dựng trường trung học cơ sở Phú Hữu, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thành phố Thủ Đức làm chủ đầu tư. Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Công nghiệp Đại Cát trúng thầu với giá 12,587 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 13,689 tỷ đồng). Theo quyết định phê duyệt số 49/QĐ-QLDA-36 ngày 09/08/2024.

Gói thầu Mua sắm hàng hóa thiết bị cho hợp phần 2 thuộc dự án "Phòng thí nghiệm Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và khai thác cơ sở dữ liệu an toàn thông tin phục vụ đô thị thông minh" thuộc dự án Thiết bị hợp phần 2 - Trường Đại học Quốc tế thuộc dự án "Phòng thí nghiệm Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và khai thác cơ sở dữ liệu an toàn thông tin phục vụ đô thị thông minh", do Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Công nghiệp Đại Cát trúng thầu với giá 18,367 tỷ đồng (giá gói thầu 18,548 tỷ đồng). Theo quyết định phê duyệt số 2836/QĐ-KHTN ngày 10/10/2024….

6 tháng đầu năm 2025: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Công nghiệp Đại Cát tham gia 7 gói, trúng 4 gói trong vai trò độc lập, tổng giá trị trúng thầu 19,515 tỷ đồng. Điển hình như:

Gói thầu Mua sắm và lắp đặt thiết bị học tập, văn phòng, thuộc Dự án Trường THPT Mỹ Xuân, Phú Mỹ (đã nêu trên).

Gói thầu Mua sắm, cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Vũng Tàu, do Ban Quản lý dự án chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư. Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Công nghiệp Đại Cát trúng thầu với giá 7,517 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 7,924 tỷ đồng). Theo quyết định phê duyệt số KQ2400613185_2501211434 ngày 21/01/2025…