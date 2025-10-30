Đại biểu Quốc hội 'báo động' tình trạng 'nghiện mạng xã hội'

Theo đại biểu Châu Quỳnh Dao, hiện nhiều gia đình xem mạng xã hội, thiết bị điện tử giống như bảo mẫu giữ trẻ để có thời gian chăm sóc việc nhà hay mưu sinh.

Ngày 30/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026…

THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ...NHƯ BẢO MẪU

Tham gia thảo luận, đại biểu Châu Quỳnh Dao (đoàn An Giang) đề cập đến vấn đề sử dụng mạng xã hội ở lứa tuổi thanh, thiếu niên dẫn đến tình trạng "nghiện mạng xã hội".

Theo nữ đại biểu, bên cạnh những tác động tích cực của mạng xã hội đem đến là sự lo lắng trước tác động tiêu cực đối với lứa tuổi thanh, thiếu niên. Bởi vì, nếu các em thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng sử dụng mạng xã hội một cách hiệu quả rất dễ bị "nghiện mạng xã hội".

Đại biểu Châu Quỳnh Dao dẫn chứng, năm 2022 UNICEF đã từng khảo sát tại Việt Nam với con số rất đáng suy nghĩ, 82% trẻ 12-13 tuổi sử dụng Internet mỗi ngày và 14-15 tuổi đến 93%. Cũng thời điểm này chúng ta thấy thời gian các em sử dụng truy cập chiếm 5-7 giờ/ngày.

"Nếu dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội các em sẽ chịu hậu quả nặng nề ở sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần. Các em sẽ bị suy giảm hệ miễn dịch vì do mất ngủ triền miên, do thiếu vận động và thêm hội chứng ống cổ tay; thêm bệnh về mắt, về cột sống, não bộ cũng kém tư duy sáng tạo. Sức khỏe tinh thần lo âu, căng thẳng, dễ bị kích động, dễ bị trầm cảm và tự hủy hoại bản thân mình, thậm chí tự tử, đó là điều hết sức lo lắng", đại biểu Châu Quỳnh Dao nói.

Theo đại biểu đến từ tỉnh An Giang, nguyên nhân thấy rất rõ là hiện tại hệ thống chính sách, pháp luật của Việt Nam đã có sự quan tâm nhiều đến bảo vệ trẻ em an toàn trên môi trường mạng nhưng chưa đầy đủ.

"Mỗi năm Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những kế hoạch phối hợp với Trung ương Đoàn chỉ đạo cho các nhà trường tổ chức nhiều hoạt động để đảm bảo các em được an toàn, truy cập mạng xã hội như thế nào cho lành mạnh, phù hợp. Hay Luật Trẻ em, Luật An ninh mạng cũng bảo vệ các em nhưng Nghị định 147 có hiệu lực cuối tháng 12/2024 chỉ quy định là đối với trẻ em dưới 16 tuổi nếu sử dụng tài khoản mạng xã hội phải do cha, mẹ hoặc người giám hộ đăng ký", đại biểu Châu Quỳnh Dao nói và đặt vấn đề tại sao không quy định là độ tuổi nào và giới hạn thời gian truy cập như thế nào, cũng giống như pháp luật một số nước trên thế giới, ví dụ Úc cấm hẳn trẻ em dưới 16 tuổi không sử dụng mạng xã hội hay Hà Lan là dưới 15 tuổi và thời gian truy cập quy định rõ là chỉ 3 tiếng.

Theo nữ đại biểu, ngay cả thuật ngữ "nghiện mạng xã hội" cũng chưa được đưa vào trong tài liệu chuyên môn của ngành y tế để hướng dẫn cách chẩn đoán, điều trị một số bệnh rối loạn tâm thần, bởi vì vấn đề này cũng còn phức tạp và đang thảo luận trên thế giới.

Thậm chí, gia đình cũng xem mạng xã hội, thiết bị điện tử giống như bảo mẫu giữ trẻ để có thời gian chăm sóc việc nhà hay mưu sinh. Các nhà trường cũng một phần do áp lực thành tích cho nên chú trọng nhiều đến giáo dục văn hóa mà chưa chú trọng tổ chức một cách chất lượng các hoạt động ngoại khóa khác để tạo sân chơi bổ ích cho các em.

Bản thân các em cũng thiếu bản lĩnh, thiếu ý chí và thiếu lý tưởng sống cho nên đắm chìm trong thế giới ảo, nào là "Tổng tài bá đạo" nhưng khi va vào thực tế như báo chí đã đăng và cái kết rất nghiệt ngã.

XÁC ĐỊNH CỤ THỂ ĐỘ TUỔI SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI

Từ những phân tích trên, đại biểu Châu Quỳnh Dao kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cần rà soát lại hệ thống chính sách, pháp luật và cần quy định rõ độ tuổi nào của trẻ em được sử dụng mạng xã hội và giới hạn thời gian là bao lâu, nghiên cứu kinh nghiệm của các nước trên thế giới và áp dụng phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Ngoài ra, các nhà trường quan tâm tổ chức thực hiện tốt chỉ thị dạy học 2 buổi/ngày, các hoạt động ngoại khóa và đa dạng hóa các hình thức tổ chức để lồng ghép tuyên truyền, như bình dân học vụ số cũng đưa nội dung này vào để giúp các em cai nghiện, để giúp các em tăng hệ miễn dịch.

Nữ đại biểu tỉnh An Giang cho biết, tại Trường THPT Ngô Sỹ Liên của tỉnh An Giang đã thực hiện mô hình "đừng để smartphone thao túng chúng ta" và bản thân gia đình phải tạo một môi trường giáo dưỡng phù hợp, nghiêm khắc với các em. Một bữa cơm gia đình, trước giờ ngủ quy định thời gian sử dụng và nói không với thiết bị điện tử, đó là một điều rất quan trọng và chính bản thân các em phải có đầy đủ ý chí quyết tâm thực hiện để vượt qua những cám dỗ của thế giới ảo rất mê đắm do mạng xã hội đem lại.