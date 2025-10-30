Phó Thủ tướng Lê Thành Long thông tin về tình trạng giá vàng, BĐS tăng cao

Trước những ý kiến của đại biểu về biến động giá vàng và bất động sản, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã thông tin một số giải pháp để ổn định thị trường.

Sáng 30/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội, sắp xếp tổ chức bộ máy.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của các đại biểu Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cho biết, dự kiến năm 2025, tăng trưởng GDP đạt từ 8% trở lên. Nếu tính bình quân cả nhiệm kỳ 2021-2025 tăng 6,3% - cao hơn nhiệm kỳ trước (6,2%).

Nói về thị trường vàng, Phó Thủ tướng nêu rõ, giá vàng thế giới thời gian qua biến động mạnh, có lúc lên tới 4.380 USD/ounce. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới có thời điểm lên tới gần 20 triệu đồng/lượng, nhưng cũng có giai đoạn co lại còn 1 triệu đồng/lượng - tương tự xu hướng tại một số nước như Trung Quốc.

Nguyên nhân chủ yếu là do biến động địa chính trị toàn cầu; chính sách kinh tế, thương mại của các nước lớn thiếu nhất quán; tâm lý tích trữ vàng của người dân trong nước.

Theo Phó Thủ tướng, để ổn định thị trường vàng, Chính phủ đã và đang triển khai nhiều giải pháp như tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh vàng. Bên cạnh đó, sửa đổi Nghị định 24, nhằm giảm tính độc quyền vàng, tăng tính cạnh tranh lành mạnh; xây dựng sàn giao dịch vàng quốc gia, hướng tới minh bạch hóa thị trường, kiểm soát hoạt động mua bán.

"GDP năm 2024 đạt khoảng 12 triệu tỷ đồng, trong khi doanh số giao dịch vàng 9 tháng đầu năm 2025 đạt khoảng 23.300 tỷ đồng, phản ánh quy mô đáng kể của thị trường này", Phó Thủ tướng cho hay.

Về giá nhà, giá bất động sản tăng cao, theo Phó Thủ tướng Lê Thành Long, việc thị trường biến động, người dân khó tiếp cận nhà ở là thực tế mà Chính phủ ghi nhận và đang tập trung giải quyết.

Các giải pháp tổng thể bao gồm sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về đất đai và pháp luật về kinh doanh bất động sản, nhất là về định giá đất. Chính phủ cũng đẩy mạnh chương trình phát triển nhà ở xã hội, với mục tiêu 1 triệu căn nhà đến năm 2030.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, hiện đã có 165 dự án hoàn thành, tương ứng 117.000 căn nhà. Dự kiến đến cuối năm 2025 đạt khoảng 60% kế hoạch, thậm chí có thể vượt chỉ tiêu nếu duy trì tiến độ hiện nay.

"Tính tổng các dự án đã hoàn thành, chấp thuận chủ trương đầu tư thì tính hết năm 2025 đạt 60% chỉ tiêu và thậm chí nhỉnh hơn con số 1 triệu nếu có tính theo phần trăm", Phó Thủ tướng cho hay.