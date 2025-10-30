Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Phó Thủ tướng Lê Thành Long thông tin về tình trạng giá vàng, BĐS tăng cao

Trước những ý kiến của đại biểu về biến động giá vàng và bất động sản, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã thông tin một số giải pháp để ổn định thị trường.

Thiên Tuấn

Sáng 30/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội, sắp xếp tổ chức bộ máy.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của các đại biểu Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cho biết, dự kiến năm 2025, tăng trưởng GDP đạt từ 8% trở lên. Nếu tính bình quân cả nhiệm kỳ 2021-2025 tăng 6,3% - cao hơn nhiệm kỳ trước (6,2%).

202510300918290113-z7169875846765-9dee8f3001ba3950d8758832ad021984.jpg

Nói về thị trường vàng, Phó Thủ tướng nêu rõ, giá vàng thế giới thời gian qua biến động mạnh, có lúc lên tới 4.380 USD/ounce. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới có thời điểm lên tới gần 20 triệu đồng/lượng, nhưng cũng có giai đoạn co lại còn 1 triệu đồng/lượng - tương tự xu hướng tại một số nước như Trung Quốc.

Nguyên nhân chủ yếu là do biến động địa chính trị toàn cầu; chính sách kinh tế, thương mại của các nước lớn thiếu nhất quán; tâm lý tích trữ vàng của người dân trong nước.

Theo Phó Thủ tướng, để ổn định thị trường vàng, Chính phủ đã và đang triển khai nhiều giải pháp như tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh vàng. Bên cạnh đó, sửa đổi Nghị định 24, nhằm giảm tính độc quyền vàng, tăng tính cạnh tranh lành mạnh; xây dựng sàn giao dịch vàng quốc gia, hướng tới minh bạch hóa thị trường, kiểm soát hoạt động mua bán.

"GDP năm 2024 đạt khoảng 12 triệu tỷ đồng, trong khi doanh số giao dịch vàng 9 tháng đầu năm 2025 đạt khoảng 23.300 tỷ đồng, phản ánh quy mô đáng kể của thị trường này", Phó Thủ tướng cho hay.

Về giá nhà, giá bất động sản tăng cao, theo Phó Thủ tướng Lê Thành Long, việc thị trường biến động, người dân khó tiếp cận nhà ở là thực tế mà Chính phủ ghi nhận và đang tập trung giải quyết.

Các giải pháp tổng thể bao gồm sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về đất đai và pháp luật về kinh doanh bất động sản, nhất là về định giá đất. Chính phủ cũng đẩy mạnh chương trình phát triển nhà ở xã hội, với mục tiêu 1 triệu căn nhà đến năm 2030.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, hiện đã có 165 dự án hoàn thành, tương ứng 117.000 căn nhà. Dự kiến đến cuối năm 2025 đạt khoảng 60% kế hoạch, thậm chí có thể vượt chỉ tiêu nếu duy trì tiến độ hiện nay.

"Tính tổng các dự án đã hoàn thành, chấp thuận chủ trương đầu tư thì tính hết năm 2025 đạt 60% chỉ tiêu và thậm chí nhỉnh hơn con số 1 triệu nếu có tính theo phần trăm", Phó Thủ tướng cho hay.

#giá vàng #giá đất #bất động sản #nhà ở xã hội #quốc hội #phó thủ tướng

Bài liên quan

Chính trị

Bạo lực với nhân viên y tế cần được xem là chống người thi hành công vụ

Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh, nếu không có giải pháp mạnh mẽ hơn, tình trạng bạo hành sẽ không dừng lại.

Sáng 30/10, Quốc hội tiếp tục dành một phần thời lượng họp buổi sáng để thảo luận về các vấn đề kinh tế - xã hội. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã có phát biểu tại nghị trường, làm rõ ý kiến các đại biểu đặc biệt là vấn đề bạo lực với nhân viên y tế.

Theo Bộ trưởng, tình trạng nhân viên y tế bị bạo hành trong các cơ sở khám, chữa bệnh đã và đang là vấn đề nóng của ngành trong suốt một thời gian dài. Những vụ việc này không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, an toàn bệnh viện mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của nhân viên y tế, người bệnh và người nhà bệnh nhân; gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm tổn thương tâm lý, giảm sút tinh thần làm việc của đội ngũ y tế.

Xem chi tiết

Chính trị

Đề xuất bảo hiểm chi trả toàn bộ chi phí lắp chân tay giả

Đại biểu Nguyễn Tri Thức đề nghị BHYT chi trả toàn bộ chi phí lắp đặt chân giả, tay giả cho những người kém may mắn.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, sáng 30/10, Quốc hội thảo luận Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; Kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021-2025...

Tham gia thảo luận tại nghị trường, đại biểu Nguyễn Tri Thức (đoàn TP HCM) đề cập đến vấn đề chân giả, tay giả cho người kém may mắn.

Xem chi tiết

Chính trị

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: 'Tập trung cao cho việc hoàn thiện thể chế chính sách'

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, một nhiệm vụ quan trọng thời gian tới là tập trung cao cho việc hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách.

Trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội chiều 29/10, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thông tin tới đại biểu Quốc hội về sắp xếp, hoạt động chính quyền 2 cấp và cải cánh tiền lương.

202510291508122165-z7167596999893-ac9c727c833b306fb74a79cf80dd48c0.jpg
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới