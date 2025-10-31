Dabaco làm ăn sao khi chi 2.700 tỷ xây trung tâm thương mại, chung cư?

Dabaco đã thông qua dự án đầu tư xây dựng toà nhà trung tâm thương mại, chung cư tại Bắc Ninh, với tổng vốn đầu tư dự kiến 2.700 tỷ đồng.

Mới đây, Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HoSE: DBC) công bố thông tin về loạt kế hoạch đầu tư bất động sản, đầu tư trang trại và thay đổi phương án sử dụng vốn huy động năm 2024.

Theo đó, Dabaco đã thông qua dự án đầu tư xây dựng toà nhà trung tâm thương mại dịch vụ, văn phòng và chung cư cao cấp để bán tại Dabaco Lý Thái Tổ (địa chỉ tại lô A7-OHH4 đường Lý Thái Tổ, phường Kinh Bắc - phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh), tổng vốn đầu tư dự kiến 2.700 tỷ đồng. Dự án dự kiến được triển khai từ quý IV/2025 đến quý I/2029. Trong đó, nguồn vốn đầu tư là vốn tự có, vốn vay và vốn huy động.

Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam do ông Nguyễn Như So làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Đồng thời, Dabaco cũng thông qua việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn thịt công nghệ cao tại xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai với quy mô 3.600 con nái bố mẹ và 30.000 con lợn thương phẩm. Trong đó, vốn đầu tư dự kiến 560 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư là vốn tự có, vốn vay và vốn huy động. Thời gian triển khai từ năm 2025 đến năm 2027…

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo 6 tháng năm 2025 của Dabaco ghi nhận doanh thu thuần đạt 12.537 tỷ đồng, chỉ tăng 7,3% so với nửa đầu năm ngoái. Doanh nghiệp báo lãi sau thuế 1.013 tỷ đồng, tăng 4,6 lần so với cùng kỳ 2024.

Về chiến lược phát triển trung - dài hạn, Dabaco đang đẩy mạnh mở rộng hệ thống trang trại công nghệ cao trên cả nước. Mục tiêu đến năm 2028 là đạt 80.000 lợn nái cơ bản và cung cấp 2 triệu tấn thịt lợn thương phẩm mỗi năm.

Đối với lĩnh vực chế biến, Nhà máy ép dầu giai đoạn 2 với công suất 1.000 tấn đậu nành/ngày – gấp đôi so với giai đoạn 1 – được kỳ vọng sẽ đem lại doanh thu gấp đôi cùng biên lợi nhuận cải thiện nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại. Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ đầu tư xây dựng đường ống dẫn nối trực tiếp với dự án cảng cạn Tân Chi nhằm tối ưu hóa chi phí vận chuyển nguyên liệu. Bên cạnh đó, Dabaco cũng tập trung mở rộng sang lĩnh vực bất động sản công nghiệp và phát triển đô thị.