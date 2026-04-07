Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhận án 4 năm tù về tội nhận hối lộ

Ngày 7/4, TAND TP Hà Nội đã tiến hành tuyên án cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (cũ) Hoàng Văn Thắng và 22 bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ và gian lận đấu thầu xảy ra ở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (cũ) và Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân).

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực đấu thầu, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước, gây ra tổng thiệt hại trên 350 tỷ đồng.

Trong số đó, hành vi của các bị cáo có chức vụ, quyền hạn như bị cáo Hoàng Văn Thắng (cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ); Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ)... còn xâm phạm đến sự liêm chính của người có chức vụ, quyền hạn, giảm niềm tin của nhân dân; gây dư luận, tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân. Do đó, tòa xác định cần phải xử lý nghiêm các bị cáo, tương xứng với hành vi phạm tội.

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng (thứ hai từ phải sang, hàng sau) và các bị cáo trong vụ án đứng nghe tòa tuyên án. (Ảnh: Trọng Phú)

Tòa cũng xét đến các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo. Các bị cáo phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ. Riêng bị cáo Nguyễn Hải Thanh không được áp dụng do đã xuất cảnh sang nước ngoài (Canada).

Đối với mức án của các bị cáo, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) mức án tổng hợp là 14 năm tù đối với 3 tội danh "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"; "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ".

Cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) Hoàng Văn Thắng bị tuyên phạt mức án 4 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Cùng tội danh, tòa tuyên phạt Trần Tố Nghị, cựu quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình Bộ Nông nghiệp 6 năm tù; Nguyễn Hải Thanh, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban 4 mức án 5 năm tù.

Bị cáo Trần Văn Lăng, nguyên Giám đốc Ban 2 là bị cáo thuộc nhóm có chức vụ bị tuyên mức án nặng nhất, với án 13 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 36 tháng tù treo đến 7 năm tù giam. Riêng bị cáo Tạ Văn Thuyết (Giám đốc Ban 1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) được tòa tuyên trả tự do tại tòa, do HĐXX xác định bị cáo Thuyết đã nhiều lần từ chối nhận hối lộ từ Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân). Chỉ đến khi cấp trên là bị cáo Nguyễn Hải Thanh chỉ đạo quyết liệt, bị cáo Thuyết mới phải cung cấp file dự toán gói thầu cho Nguyễn Văn Dân.

Về phần dân sự, tòa tuyên buộc bị cáo Nguyễn Văn Dân phải bồi thường số thiệt hại còn lại của vụ án là hơn 260 tỷ đồng. Tòa ghi nhận bị cáo Dân và gia đình đã nộp được 35 tỷ và 175 cây vàng.