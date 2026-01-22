Hà Nội

Xã hội

Phá chuyên án ma túy, thu giữ gần 70 gam ma túy các loại ở Tuyên Quang

Công an tỉnh Tuyên Quang đã đồng loạt tiến hành bắt giữ các đối tượng, thu giữ 66,899 gam ma túy các loại, cùng nhiều vật chứng liên quan.

Gia Đạt

Ngày 22/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với: Nguyễn Công Dân, sinh năm 1987, trú tại xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang; Đặng Văn Phúc, sinh năm 1974, trú tại xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

618398508-1371044765059766-6275615947935782580-n.jpg
Các đối tượng liên quan tới vụ án.

Nông Văn Danh, sinh năm 1988, trú tại xã Bằng Thành; Nguyễn Thị Khuyên, sinh năm 1980, trú tại xã Tân Thành; Nguyễn Văn Ninh, sinh năm 1970, trú tại phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại địa bàn khu vực giáp ranh giữa xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang và xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh trên.

616609444-1371044808393095-5221347850383342102-n.jpg
Tang vật cơ quan Công an thu giữ.

Phòng Cảnh sát điều tra về ma túy Công an tỉnh Tuyên Quang đã đồng loạt tiến hành bắt giữ các đối tượng, thu giữ 66,899 gam ma túy các loại, cùng nhiều vật chứng liên quan. Đây là thành tích xuất sắc của lực lượng Cảnh sát ma túy thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục tập trung đấu tranh mạnh đối với tội phạm ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030. Đề nghị người dân nâng cao ý thức, kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn.

>>> Xem thêm video: Công an TP HCM triệt phá 2 đường dây ma túy lớn

Nguồn: ĐTHĐT.
#ma túy #Tuyên Quang #bắt giữ #chuyên án #công an

