Cứu sống trẻ 8 tuổi ngừng thở, ngừng tim do đuối nước

Ngày 9/7, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, nhờ kỹ thuật hồi sức chuyên sâu bệnh viện vừa cứu sống một bệnh nhi nguy kịch do đuối nước.

Theo đó, chiều 22/6, một tai nạn đuối nước thương tâm suýt chút nữa đã cướp đi sinh mạng của bé H.C., (8 tuổi, đến từ Hà Tĩnh).

Sau khi bị chìm dưới sông, bé được vớt lên trong tình trạng tím tái, ngừng thở, ngừng tim – cánh cửa tử thần dường như đã đóng lại.

Nhưng điều kỳ diệu đã đến, các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã nỗ lực cứu bé trở về từ “lằn ranh sinh – tử”, cứu sống bé thành công.

Theo lời kể của gia đình, trẻ bị đuối nước trên sông khoảng 10 phút, khi được phát hiện và cứu lên, bệnh nhi đã trong tình trạng nguy kịch, nguy cơ tử vong cao.

Bệnh nhi được sơ cứu ban đầu và được chuyển vào bệnh viện huyện đặt ống nội khí quản. Sau đó được chuyển tới Bệnh viện Sản nhi Nghệ An trong tình trạng hôn mê, bóp bóng qua ống nội khí quản.

Thăm khám cho bệnh nhi bị đuối nước sau hơn 3 tuần hồi sức tích cực - Ảnh BVCC

Xác định được tình trạng nguy cấp của bệnh nhi do thời gian ngừng tuần hoàn sau đuối nước khá lâu, việc chạy đua với thời gian để cứu sống trẻ càng cấp bách.

“Khi tim ngừng đập, não và các cơ quan quan trọng khác sẽ bị thiếu oxy nghiêm trọng. Sau khi tim đập trở lại, quá trình tái tưới máu đột ngột có thể gây ra hàng loạt phản ứng viêm và tổn thương tế bào thứ phát, đặc biệt là ở não.

Chính vì vậy, đội ngũ y bác sĩ khoa Hồi sức tích cực – Chống độc và gia đình bệnh nhi đã thống nhất áp dụng các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu cho trẻ, hạ thân nhiệt chỉ huy, từ đó sẽ ngăn chặn đáng kể quá trình tổn thương cơ thể, giúp tăng cơ hội sống sót và hạn chế tối đa các biến chứng cho trẻ”, BSCKII Nguyễn Hùng Mạnh, Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc chia sẻ.

Sau 70 giờ theo dõi sát sao để giành lấy sự sống cho bệnh nhi của các y bác sĩ cùng với áp dụng những kỹ thuật hồi sức chuyên sâu, tình trạng của trẻ đã có tiến triển khi tri giác được cải thiện, có phản xạ tốt. Bệnh nhi được chuyển sang thở máy, sau gần 3 tuần điều trị tích cực, hiện tại, trẻ đã cai máy thở, sức khỏe đã ổn định hơn.

Đây không phải là trường hợp đuối nước duy nhất được "tái sinh" tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An. Thời gian qua, khoa Hồi sức Tích cực – Chống độc - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã cấp cứu và điều trị cho nhiều trường hợp bệnh nhi đứng trước “lằn ranh sinh tử” do bị đuối nước ngừng thở, ngừng tim, điển hình là các trường hợp bệnh nhi C.A.D (13 tuổi, ở Diễn Châu), N.C.Đ. (4,5 tuổi, ở Diễn Châu) hay N.K (hơn 2 tuổi, ở Thanh Chương),...

Nhờ sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và việc áp dụng các kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị, nhiều em bé đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần, giảm thiểu tối đa các di chứng thần kinh nặng nề, mang lại niềm vui và hy vọng cho gia đình.