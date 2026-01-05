Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Nhóm người nên tránh, hạn chế ăn món óc hầm ngải cứu

Óc lợn hầm ngải cứu từ lâu được xem là món ăn bồi bổ não nhưng thực tế chưa có bằng chứng khoa học nào chứng mình điều đó. 

Theo N. Huyền/ Vietnamnet

Trao đổi với PV VietNamNet, Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết, óc lợn hầm ngải cứu là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình Việt, thường được chuẩn bị cho người lớn tuổi cảm thấy mệt mỏi, đau đầu, kém ngủ. Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Giang, đây không phải món “cứ ăn là bổ” như quan niệm truyền miệng lâu nay.

Trong 100g óc lợn có khoảng 140-150 kcal, 10-11g protein - mức đạm trung bình, không hề cao. Trong khi đó, lượng chất béo lên tới 9-10g, đáng chú ý nhất là cholesterol rất cao, khoảng 2.000-2.200mg.

a1.jpg
Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang. Ảnh: N. Huyền

Khuyến cáo dinh dưỡng hiện nay cho người trưởng thành là không hấp thụ quá 300mg cholesterol/ngày thì chỉ một bát nhỏ óc lợn đã cao gấp nhiều lần mức cho phép. Điều này lý giải vì sao óc lợn không phải thực phẩm được khuyến khích trong chế độ ăn hiện đại, nhất là với người có nguy cơ tim mạch.

Ngược lại, những chất thường được cho là “tốt cho não” như DHA, EPA (có nhiều trong cá biển), vitamin E hay các chất chống oxy hóa lại không hề nổi bật trong óc lợn. Vì vậy, nếu cho rằng ăn óc sẽ giúp não khỏe, tăng trí nhớ thì đây là một cách hiểu thiếu cơ sở khoa học.

Ăn óc có thật sự bổ não?

Theo Tiến sĩ Giang, cho đến nay chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh ăn óc động vật giúp cải thiện trí nhớ hay làm não bộ khỏe hơn. Chức năng não phụ thuộc chủ yếu vào việc lưu thông máu lên não, kiểm soát tốt huyết áp, mỡ máu, đường huyết cùng với giấc ngủ, vận động và lối sống lành mạnh.

Trong khi đó, chế độ ăn giàu cholesterol và chất béo bão hòa lại làm tăng nguy cơ xơ vữa mạch máu, tai biến mạch não và nhồi máu cơ tim - những yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến não bộ.

anh-2.jpg
Óc hầm ngải cứu được lựa chọn như món ăn bồi dưỡng cho người mất ngủ. Ảnh: Minh Anh

Thực tế, ở một số quốc gia như Pháp hay Italy, óc động vật từng xuất hiện trong ẩm thực truyền thống. Tuy nhiên, hiện nay món ăn này rất ít được sử dụng trong bữa ăn hằng ngày, thậm chí nhiều nơi gần như loại bỏ do lo ngại về mỡ máu và sức khỏe tim mạch lâu dài. Điều đó cho thấy, óc không được coi là thực phẩm nên dùng thường xuyên trong chế độ ăn khoa học hiện đại.

Những nhóm người nên tránh, hạn chế ăn

Tiến sĩ Giang cho biết 6 nhóm đối tượng cần đặc biệt thận trọng gồm: người cao tuổi, có mỡ máu cao, tăng huyết áp, mắc đái tháo đường, bệnh tim mạch, thừa cân, béo phì. Với những đối tượng này, việc ăn óc lợn có thể làm tăng gánh nặng chuyển hóa, đi ngược lại mục tiêu kiểm soát bệnh và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Nếu bạn vẫn muốn ăn vì thói quen hoặc khẩu vị, nữ tiến sĩ dinh dưỡng khuyến cáo cần ăn đúng cách. Theo đó, người dân không coi óc lợn là món bồi bổ mà nên thỉnh thoảng ăn với lượng nhỏ; tuyệt đối không ăn thường xuyên theo kiểu “mỗi tuần một bát” cũng không dùng vào buổi tối và không ăn kèm nhiều món béo khác.

Về lâu dài, để ngủ tốt, tinh thần minh mẫn và duy trì sức khỏe não bộ, các chuyên gia cho rằng chế độ ăn cân đối, đủ đạm, tăng cường cá, rau xanh, trái cây, kết hợp vận động đều đặn mang lại hiệu quả an toàn và bền vững hơn nhiều so với việc trông chờ vào các món nội tạng nhiều mỡ.

vietnamnet.vn
Link bài gốc Copy link
https://vietnamnet.vn/6-nhom-nguoi-nen-tranh-mon-oc-ham-ngai-cuu-2478094.html
#ngải cứu #món óc hầm ngải cứu #dinh dưỡng #bổ não

Bài liên quan

Sống Khỏe

Khoai sọ - 'siêu thực phẩm' giá rẻ tốt cho sức khỏe

Khoai sọ giúp kiểm soát huyết áp, giảm cholesterol, chống lão hóa và tăng năng lượng, là thực phẩm tốt cho mọi gia đình.

Tốt cho tim mạch

Khoai sọ là nguồn cung cấp Kali - chất khoáng quan trọng với tế bào và chất dịch trong cơ thể. Bằng cách phá vỡ lượng muối dư thừa, Kali có thể kiểm soát và làm giảm huyết áp. Do đó góp phần ổn định nhịp tim và giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

[INFOGRAPHIC] 3 thực phẩm tốt cho người huyết áp cao, mỡ máu cao

thuc-pham-cho-nguoi-huyet-ap.jpg
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thực phẩm tốt cho người bệnh xương khớp

Một chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ hỗ trợ người bệnh xương khớp giảm đau, chống viêm và cải thiện khả năng vận động.

Bệnh xương khớp, đặc biệt là thoái hóa khớp, viêm khớp, loãng xương… ngày càng phổ biến ở người trung niên và cao tuổi. Ngoài việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm đau, chống viêm và làm chậm quá trình thoái hóa.

Theo các chuyên gia y tế, một số nhóm thực phẩm có thể hỗ trợ hiệu quả cho người bệnh xương khớp:

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Cách chăm sóc trẻ mắc tay chân miệng

Cách chăm sóc trẻ mắc tay chân miệng

Bệnh lây lan chủ yếu qua đường tiêu hóa và có thể truyền nhiễm từ người này sang người khác thông qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết… của người bệnh.

Mẹo giúp da mặt tăng độ đàn hồi

Mẹo giúp da mặt tăng độ đàn hồi

Các bài tập đơn giản cho cơ mặt, chế độ chăm sóc da và dinh dưỡng hợp lý đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ đàn hồi cho làn da, giảm nếp nhăn.