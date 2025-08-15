Hà Nội

Sống Khỏe

Lâm Đồng tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm, phòng chống sốt xuất huyết

Bệnh sốt xuất huyết tăng cao so với 2024, ngành y tế tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh vệ sinh đồng bộ trong và ngoài nhà, diệt lăng quăng để ngăn dịch hiệu quả.

Bảo Giang

Sáng 15/8, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật khu vực Bình Thuận, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng phối hợp Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức hội nghị triển khai công tác y tế dự phòng và an toàn thực phẩm (ATTP).

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh các địa phương vừa trải qua 6 tháng đầu năm với nhiều biến động về môi trường, thị trường tiêu dùng và nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

quang-canh-hoi-nghi.jpg
Hội nghị bàn giải pháp kiểm soát an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, toàn tỉnh hiện quản lý gần 21.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống. Trong 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng đã tiến hành hơn 13.000 lượt kiểm tra, phát hiện và xử phạt 78 cơ sở vi phạm, với tổng số tiền hơn 306 triệu đồng. Đáng chú ý, đã ghi nhận một vụ ngộ độc cá nóc tại tỉnh Bình Thuận cũ khiến 6 người mắc và 1 người tử vong.

Ngoài hoạt động kiểm tra, công tác tuyên truyền – tập huấn được đẩy mạnh với hàng nghìn băng rôn, pano, tờ rơi và hơn 11.000 lượt phát thanh, truyền hình. Các lớp tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế, bếp ăn tập thể và doanh nghiệp cũng được tổ chức thường xuyên, giúp nâng cao nhận thức cộng đồng.

Nguy cơ sốt xuất huyết tăng cao, cần hành động từ mỗi hộ gia đình

Không chỉ tập trung vào an toàn thực phẩm, hội nghị cũng dành thời lượng thảo luận về phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là sốt xuất huyết – căn bệnh đang có xu hướng gia tăng.

pv-pyt-lagi-7273.jpg
Bà Huỳnh Thị Trang Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực La Gi.

Bà Huỳnh Thị Trang Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực La Gi, cho biết, trong công tác vận hành chính quyền hai cấp, trạm y tế phối hợp với bộ phận văn hóa – xã hội triển khai đồng bộ kế hoạch vệ sinh môi trường. Lực lượng nhân viên y tế đóng vai trò nòng cốt, trực tiếp đến từng hộ dân để tuyên truyền kiến thức về mức độ nguy hiểm và khả năng lây lan của sốt xuất huyết, giúp người dân nâng cao ý thức phòng bệnh.

“Nguyên tắc quan trọng nhất là không có lăng quăng thì sẽ không có muỗi”, bà Thủy nhấn mạnh.

Theo bà Thủy, so với cùng kỳ năm 2024, số ca mắc sốt xuất huyết hiện đã tăng cao hơn, tập trung ở những khu vực nhiều cây cối, ao hồ – nơi người dân mới chỉ chú trọng vệ sinh trong nhà mà chưa quan tâm đúng mức đến cảnh quan xung quanh. Trẻ em là nhóm dễ bị mắc bệnh do chưa biết tự bảo vệ bản thân như mặc quần áo dài tay.

Bà cho rằng, điều quan trọng nhất là ý thức của người dân và trách nhiệm của cán bộ y tế. Trung tâm Y tế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để tăng cường truyền thông, tác động mạnh mẽ hơn nhằm thay đổi hành vi cộng đồng.

Các đại biểu tại hội nghị nhấn mạnh, muốn kiểm soát dịch bệnh, phải đồng bộ cả vệ sinh trong nhà và vệ sinh môi trường xung quanh. Không thể để ao tù, nước đọng, bụi rậm làm nơi sinh sản muỗi truyền bệnh. Bên cạnh đó, ý thức của cộng đồng và trách nhiệm của cán bộ y tế, chính quyền địa phương là yếu tố quyết định.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp các ban ngành, đoàn thể triển khai chiến dịch truyền thông mạnh mẽ, kết hợp kiểm tra ATTP và phòng chống dịch bệnh ngay từ cơ sở.

Mục tiêu là vừa ngăn chặn nguy cơ ngộ độc thực phẩm, vừa kiểm soát tốt các ổ dịch sốt xuất huyết, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong mùa cao điểm.

5 khuyến cáo phòng sốt xuất huyết tại hộ gia đình

1. Loại bỏ các vật chứa nước không cần thiết, úp hoặc che kín chum, vại, bể chứa.

2. Thay nước bình hoa, chậu cây cảnh thường xuyên, thả cá vào bể để tiêu diệt lăng quăng.

3. Dọn vệ sinh xung quanh nhà, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh.

4. Ngủ màn kể cả ban ngày, mặc quần áo dài tay, đặc biệt với trẻ em.

5. Khi có dấu hiệu sốt cao, đau đầu, chảy máu cam… cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

