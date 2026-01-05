Người đàn ông bị suy thận cấp vì mua sử dụng thuốc giảm đau trên mạng

Bác sĩ khuyến cáo, người dân cần cẩn trọng khi dùng thuốc giảm đau tự mua, vì nguy cơ suy thận và biến chứng nguy hiểm khác từ thuốc không rõ nguồn gốc.

Đầu năm mới, Bệnh viện Nội tiết tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận một trường hợp suy thận cấp liên quan trực tiếp đến thói quen tự ý sử dụng thuốc giảm đau không rõ nguồn gốc.



Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng bàn chân trên nền tăng huyết áp, đái tháo đường nhiều năm. Điều đáng nói là kết quả xét nghiệm ngoài vấn đề nhiễm trùng thì bệnh nhân còn bị suy thận cấp.

Theo bệnh nhân, trước khi nhập viện mấy hôm, bệnh nhân thấy đau bại 2 bên hông nên tự đi mua thuốc trên mạng uống. Các loại thuốc này không có nhãn phụ tiếng Việt, không rõ thành phần.

Theo Bệnh viện Nội tiết tỉnh Lào Cai, túi thuốc mà bệnh nhân sử dụng mang theo, có lọ chứa dexamethasone, một loại corticoid mạnh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu dùng không đúng chỉ định.

Những năm gần đây, nhiều loại thuốc giảm đau được quảng cáo là “thuốc gia truyền”, “thuốc xách tay”, “thuốc Trung Quốc hiệu nghiệm nhanh” đang được bán tràn lan trên mạng xã hội và thị trường tự do. Các loại thuốc này thường được giới thiệu là chữa đau xương khớp, đau lưng, thoát vị đĩa đệm, gout… với lời cam kết “uống là khỏi”, “không tác dụng phụ”. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đây là mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với sức khỏe người bệnh.

Nhiều loại thuốc giảm đau không rõ nguồn gốc đã bị phát hiện trộn các hoạt chất giảm đau mạnh, đặc biệt là nhóm kháng viêm không steroid (NSAIDs) hoặc các chất độc cho thận. Khi sử dụng kéo dài hoặc dùng liều cao khiến thận bị tổn thương dần dần, giảm khả năng lọc máu. Thậm chí, người bệnh có thể bị suy thận cấp hoặc suy thận mạn, phải chạy thận nhân tạo suốt đời.

Hậu quả của việc sử dụng corticoid mà không theo chỉ dẫn của bác sĩ còn gây suy tuyến thượng thận cấp và mạn với nhiều biến chứng nặng nề thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng người bệnh; Loãng xương có thể dẫn đến gãy xương đặc biệt là ở người cao tuổi; Làm tăng đường huyết gây ra đái tháo đường hoặc làm trầm trọng thêm bệnh đái tháo đường, từ đó dẫn đến nhiều biến chứng tim mạch nguy hiểm; Tích nước gây phù mặt, phù chân, tăng huyết áp; Nhiễm trùng nặng nề do ức chế hệ miễn dịch tự nhiên của cơ thể; Viêm loét dạ dày tá tràng, nặng có thể dẫn đến xuất huyết tiêu hoá; Biến đổi ngoại hình, rối loạn nội tiết kinh nguyệt,…

Nguy hiểm hơn, suy thận giai đoạn đầu rất khó phát hiện vì triệu chứng mờ nhạt. Nhiều bệnh nhân chỉ phát hiện bệnh khi đã rơi vào tình trạng nguy kịch, phải nhập viện cấp cứu.

Người bán vì lợi nhuận thường bất chấp hậu quả và không chịu trách nhiệm khi xảy ra biến chứng nên quảng cáo thổi phồng, thiếu trung thực, đánh vào tâm lý muốn khỏi nhanh của người bệnh.

Hình ảnh túi thuốc được chụp lại của một bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh Lào Cai/Ảnh BV

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không tự ý sử dụng thuốc giảm đau không rõ nguồn gốc, không tin vào các quảng cáo “chữa khỏi hoàn toàn”, “uống vài viên là hết đau”...

Khi bị đau xương khớp hoặc đau mạn tính, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ, tránh những biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe.