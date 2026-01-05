Hà Nội

Sống Khỏe

Đau tai, ăn uống kém trẻ viêm amidan cấp biến chứng viêm tai giữa mủ

Việc chẩn đoán chính xác ngay từ giai đoạn đầu đóng vai trò then chốt, giúp tránh điều trị kéo dài hoặc dùng thuốc không phù hợp ở trẻ nhỏ.

Thúy Nga

Bé T.K được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vinmec Cần Thơ trong tình trạng sốt cao kéo dài, đau họng nhiều, nuốt đau, ăn uống kém, kèm theo đau tai, mệt mỏi rõ rệt, phản ứng viêm lan rộng ra mô quanh amidan và phần mềm vùng cổ làm khó khăn cho việc ăn nhai, hạn chế vận động vùng cổ.

Trước đó, bé đã được điều trị ngoại trú nhưng các triệu chứng không cải thiện, khiến gia đình lo lắng về nguy cơ biến chứng và quyết định nhập viện để được thăm khám chuyên sâu.

Tại Vinmec Cần Thơ, bệnh nhi được đánh giá toàn diện ngay từ đầu, kết hợp thăm khám lâm sàng kỹ lưỡng và các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết.

Kết quả ghi nhận viêm amidan cấp có mủ, kèm viêm tai giữa mủ và viêm xoang cấp, tình trạng viêm rõ rệt cần điều trị nội trú để kiểm soát triệt để ổ nhiễm trùng. Việc chẩn đoán chính xác ngay từ giai đoạn đầu đóng vai trò then chốt, giúp tránh điều trị kéo dài hoặc dùng thuốc không phù hợp ở trẻ nhỏ.

Trước ca bệnh này, Vinmec Cần Thơ triển khai phối hợp liên chuyên khoa giữa Tai Mũi Họng và Nhi, với sự tham gia trực tiếp của BSCKI. Hoàng Ngọc Phú Hưng (Tai Mũi Họng) và BSCKI. Hoàng Thị Hồng Ly (Nhi - Sơ sinh).

Phác đồ điều trị được xây dựng dựa trên thể trạng của trẻ, mức độ nhiễm trùng và khả năng đáp ứng, đảm bảo hiệu quả điều trị cao nhưng vẫn an toàn, nhẹ nhàng cho bệnh nhi.

viem-tai.png
Bé đã khỏi bệnh và được ra viện - Ảnh BVCC

Bé được chỉ định kháng sinh đường tĩnh mạch, kết hợp điều trị hạ sốt, giảm viêm và theo dõi sát diễn tiến từng ngày.

Nhờ ứng dụng quy trình điều trị chuẩn hóa, cùng hệ thống theo dõi hiện đại, tình trạng bệnh nhi cải thiện rõ rệt chỉ sau vài ngày, bé hết sốt, giảm đau họng, tình trạng tai giữa ổn định, ăn uống và sinh hoạt trở lại bình thường.

Sau 5 ngày điều trị nội trú, bé đủ điều kiện xuất viện trong tình trạng ổn định. Gia đình được tư vấn chi tiết về chăm sóc tại nhà và tái khám đúng hẹn, giúp hạn chế tối đa nguy cơ tái phát và biến chứng về sau.

Trường hợp của bé T.K cho thấy vai trò quan trọng của phát hiện sớm – điều trị đúng và phối hợp liên chuyên khoa trong các bệnh lý Tai Mũi Họng ở trẻ em.

