Sống Khỏe

Cứu sống người đàn ông 59 tuổi thủng dạ dày do lạm dụng thuốc giảm đau

Bệnh nhân 59 tuổi ở Quảng Ninh bị thủng dạ dày sau tự ý dùng thuốc giảm đau kéo dài, đã được phẫu thuật cấp cứu thành công và ổn định sức khỏe.

Bình Nguyên

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận và phẫu thuật cứu sống cho một bệnh nhân nam 59 tuổi ở phường Đông Triều bị thủng dạ dày do lạm dụng thuốc giảm đau trong thời gian dài.

Nam bệnh nhân 59 tuổi bị thủng dạ dày và đã được cứu sống/ Ảnh BV

Theo lời kể của bệnh nhân N.C. S, 3 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân đau xương khớp tự đi tiêm giảm đau không rõ loại, tiêm canxi, trợ tim. Sau đó có biểu hiện đột ngột đau thượng vị liên tục, VAS 6/10, đau thốc lên ngực, buồn nôn, sốt, ở nhà tiếp tục dùng thuốc giảm đau nhưng không đỡ và sau đó mới vào viện.

Qua thăm khám và kết quả chụp XQ, xét nghiệm, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều chẩn đoán bệnh nhân bị thủng tạng rỗng, sốc nhiễm khuẩn do lạm dụng thuốc giảm đau và cần can thiệp phẫu thuật cấp cứu ngay. Sau phẫu thuật thành công và 7 ngày theo dõi, chăm sóc tích cực tại khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực và chống độc – Thận nhân tạo, sức khỏe của bệnh nhân S đến nay đã ổn định và được xuất viện về nhà.

Theo bác sĩ CKI Nguyễn Thế Phương – Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều, bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân N.C.S cho biết: Nguyên nhân dẫn đến thủng dạ dày là do viêm loét lành tính (stress, ăn uống, dùng thuốc kháng viêm có chứa corticoid ); ung thư; chấn thương (dao đâm) và thủ thuật can thiệp (nội soi tiêu hóa, dạ dày). Biểu hiện khi bị thủng dạ dày thường là đột ngột bị đau và chướng bụng, cơn đau mang tính chất dữ dội; Sốt, suy hô hấp, nôn mửa, tắc ruột; cơn đau bụng có thể lan lên vai do kích ứng cơ hoành; đau ngực. Do vậy, thủng dạ dày rất nguy hiểm, cần phát hiện, chẩn đoán sớm, tránh để chậm trễ bệnh nhân sẽ rơi vào sốc nhiễm trùng và nguy hiểm hơn có thể dẫn đến tử vong.

Bệnh nhân bị thủng tạng rỗng, sốc nhiễm khuẩn do lạm dụng thuốc giảm đau/Ảnh BV

Bệnh nhân bị thủng tạng rỗng, sốc nhiễm khuẩn do lạm dụng thuốc giảm đau/Ảnh BV

Bác sĩ Phương cũng khuyến cáo, thực tế, nhiều bệnh nhân bị thủng dạ dày ở các lứa tuổi khác nhau do tự kê đơn thuốc, tự ý ra quầy mua thuốc giảm đau về điều trị dẫn đến biến chứng nguy hiểm là viêm loét, thủng dạ dày tá tràng. Vì vậy khi bị đau, mọi người cần đến các cơ sở y tế thăm khám để kê đơn thuốc cụ thể, hạn chế tác dụng phụ của thuốc; đồng thời xây dựng lối sống khoa học, ăn uống lành mạnh, bỏ thói quen tự kê đơn thuốc, tự ý ra quầy mua thuốc về điều trị bệnh.

Dược phẩm Bắc Ninh quảng cáo thổi phồng sản phẩm Curcumin, nguy hại thế nào?

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh bị phạt 75 triệu vì quảng cáo sai phép sản phẩm bảo vệ sức khỏe Curcumin. Sử dụng Curcumin sai dễ thủng dạ dày, loét nặng...

Trong danh sách xử phạt do Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) công bố, Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh bị xử phạt 75 triệu đồng vì quảng cáo sai phép sản phẩm Curcumin; Buộc công ty cải chính thông tin; tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Curcumin trên website http://baniphar.com.

Theo Cục An toàn thực phẩm, Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh có địa chỉ ở số 21 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Tiền Ninh Vệ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, nay là số 21 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh đã đăng tải nội dung quảng cáo vi phạm trên website baniphar.com, vượt quá công dụng được cơ quan quản lý cho phép đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Curcumin, Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 9663/2019/ĐKSP ngày 12/8/2019, Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 2396/2023/XNQC - ATTP ngày 07/12/2023.

Cảnh báo nguy cơ thủng dạ dày ở trẻ em ngày càng tăng

Khi trẻ có biểu hiện đau vùng thượng vị, chướng bụng, buồn nôn, ợ hơi, kém ăn, mệt mỏi kéo dài, phụ huynh cần đưa trẻ đi khám sớm để được điều trị kịp thời.

Thời gian gần đây, Bệnh viện Nhi Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ nhập viện vì đau bụng dữ dội, được chẩn đoán thủng tạng rỗng nghi do thủng dạ dày.

Điều đáng chú ý là nguyên nhân không xuất phát từ chấn thương hay dị vật mà chủ yếu do viêm dạ dày kèm thói quen ăn uống không hợp lý và căng thẳng tâm lý kéo dài. Đây là hồi chuông cảnh báo về tình trạng gia tăng bệnh lý dạ dày ở lứa tuổi học đường, nhóm tuổi vốn được xem là ít có nguy cơ mắc các bệnh tiêu hóa nặng.

Nguy cơ âm thầm từ thói quen uống thuốc giảm đau

Dùng thuốc giảm đau sai cách gây nguy cơ viêm loét, suy gan, thận. Dùng đúng liều là cách bảo vệ sức khỏe.

Thuốc giảm đau là một trong những loại dược phẩm phổ biến nhất, giúp kiểm soát cơn đau từ nhẹ đến trung bình, từ đau đầu, đau cơ đến đau do chấn thương hay bệnh lý mãn tính. Tuy nhiên, việc lạm dụng thuốc giảm đau, đặc biệt là các loại không kê đơn, đang trở thành vấn đề sức khỏe đáng lo ngại.

z6976128409509-2c0de69cef3a647cac441f8e4d420b06.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Mẹo giúp da mặt tăng độ đàn hồi

Các bài tập đơn giản cho cơ mặt, chế độ chăm sóc da và dinh dưỡng hợp lý đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ đàn hồi cho làn da, giảm nếp nhăn.

Bệnh lây lan chủ yếu qua đường tiêu hóa và có thể truyền nhiễm từ người này sang người khác thông qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết… của người bệnh.

