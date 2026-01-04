Cứu sống người đàn ông 59 tuổi thủng dạ dày do lạm dụng thuốc giảm đau

Bệnh nhân 59 tuổi ở Quảng Ninh bị thủng dạ dày sau tự ý dùng thuốc giảm đau kéo dài, đã được phẫu thuật cấp cứu thành công và ổn định sức khỏe.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận và phẫu thuật cứu sống cho một bệnh nhân nam 59 tuổi ở phường Đông Triều bị thủng dạ dày do lạm dụng thuốc giảm đau trong thời gian dài.

Nam bệnh nhân 59 tuổi bị thủng dạ dày và đã được cứu sống/ Ảnh BV

Theo lời kể của bệnh nhân N.C. S, 3 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân đau xương khớp tự đi tiêm giảm đau không rõ loại, tiêm canxi, trợ tim. Sau đó có biểu hiện đột ngột đau thượng vị liên tục, VAS 6/10, đau thốc lên ngực, buồn nôn, sốt, ở nhà tiếp tục dùng thuốc giảm đau nhưng không đỡ và sau đó mới vào viện.

Qua thăm khám và kết quả chụp XQ, xét nghiệm, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều chẩn đoán bệnh nhân bị thủng tạng rỗng, sốc nhiễm khuẩn do lạm dụng thuốc giảm đau và cần can thiệp phẫu thuật cấp cứu ngay. Sau phẫu thuật thành công và 7 ngày theo dõi, chăm sóc tích cực tại khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực và chống độc – Thận nhân tạo, sức khỏe của bệnh nhân S đến nay đã ổn định và được xuất viện về nhà.

Theo bác sĩ CKI Nguyễn Thế Phương – Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều, bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân N.C.S cho biết: Nguyên nhân dẫn đến thủng dạ dày là do viêm loét lành tính (stress, ăn uống, dùng thuốc kháng viêm có chứa corticoid ); ung thư; chấn thương (dao đâm) và thủ thuật can thiệp (nội soi tiêu hóa, dạ dày). Biểu hiện khi bị thủng dạ dày thường là đột ngột bị đau và chướng bụng, cơn đau mang tính chất dữ dội; Sốt, suy hô hấp, nôn mửa, tắc ruột; cơn đau bụng có thể lan lên vai do kích ứng cơ hoành; đau ngực. Do vậy, thủng dạ dày rất nguy hiểm, cần phát hiện, chẩn đoán sớm, tránh để chậm trễ bệnh nhân sẽ rơi vào sốc nhiễm trùng và nguy hiểm hơn có thể dẫn đến tử vong.

Bệnh nhân bị thủng tạng rỗng, sốc nhiễm khuẩn do lạm dụng thuốc giảm đau/Ảnh BV

Bác sĩ Phương cũng khuyến cáo, thực tế, nhiều bệnh nhân bị thủng dạ dày ở các lứa tuổi khác nhau do tự kê đơn thuốc, tự ý ra quầy mua thuốc giảm đau về điều trị dẫn đến biến chứng nguy hiểm là viêm loét, thủng dạ dày tá tràng. Vì vậy khi bị đau, mọi người cần đến các cơ sở y tế thăm khám để kê đơn thuốc cụ thể, hạn chế tác dụng phụ của thuốc; đồng thời xây dựng lối sống khoa học, ăn uống lành mạnh, bỏ thói quen tự kê đơn thuốc, tự ý ra quầy mua thuốc về điều trị bệnh.