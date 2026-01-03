Cứu sống người phụ nữ bị đột quỵ não ở Quảng Trị

Người phụ nữ ở Quảng Trị bị xuất huyết não, nguy cơ tử vong cao, nhưng may mắn được các bác sĩ cấp cứu kịp thời nên đã vượt qua lằn ranh sinh tử.

Ngày 3/1, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa cứu sống bệnh nhân H.T.H (SN 1971, trú tại xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị) bị đột quỵ não nguy kịch.

Trước đó, ngày 29/11/2025, chị H. nhập viện trong tình trạng đột ngột nôn mửa, giảm tri giác và nhanh chóng rơi vào hôn mê. Lúc này, bệnh nhân có huyết áp 170/90 mmHg, điểm Glasgow chỉ 5 điểm, cho thấy tổn thương não rất nặng, không đáp ứng lệnh và chỉ còn phản ứng duỗi người khi kích thích đau.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ tiến hành đặt nội khí quản, thở máy và chẩn đoán bệnh nhân bị đột quỵ não giờ thứ 2 kèm tăng huyết áp. Kết quả chụp CT sọ não cho thấy nhiều tổn thương nghiêm trọng gồm xuất huyết thùy trán trái, xuất huyết dưới nhện bể nền, xuất huyết não thất và tình trạng di lệch đường giữa độ 1.

Trước diễn biến phức tạp, bệnh nhân được hội chẩn đa chuyên khoa. Qua đánh giá ban đầu, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị xuất huyết dưới nhện và xuất huyết não thất, nghi ngờ nguyên nhân do vỡ phình động mạch não.

Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khoẻ dần ổn định.

Kết quả chụp CT mạch máu não sau đó xác nhận bệnh nhân bị vỡ túi phình động mạch cảnh trong trái, đồng thời phát hiện thêm một túi phình động mạch cảnh trong phải chưa vỡ. Đây là tình trạng đặc biệt nguy hiểm, bởi túi phình động mạch não khi vỡ có thể làm tăng áp lực nội sọ, gây tổn thương não lan rộng, dẫn đến hôn mê sâu hoặc tử vong nếu không được can thiệp kịp thời.

Ngay lập tức, các bác sĩ Ngoại Thần kinh tiến hành phẫu thuật dẫn lưu não thất ra ngoài nhằm giảm áp lực nội sọ do xuất huyết. Sau đó, bệnh nhân được thực hiện chụp và can thiệp mạch số hóa xóa nền, tiến hành nút phình động mạch não.

Song song với can thiệp ngoại khoa và can thiệp mạch, bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực với kiểm soát huyết áp chặt chẽ, dự phòng co thắt mạch não, thở máy hỗ trợ và sử dụng kháng sinh phù hợp.

Chỉ sau khoảng 45 phút, các túi phình được xử trí triệt để, tuần hoàn động mạch não được bảo toàn. Bệnh nhân dần ổn định và được chuyển về khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - Đơn nguyên Đột quỵ để tiếp tục điều trị.