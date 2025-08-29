Cứu sống sản phụ băng huyết sau sinh do rối loạn đông máu

Một sản phụ bị băng huyết nguy kịch sau sinh, nghi do rối loạn đông máu, phải phẫu thuật cắt tử cung nguy kịch vừa được các bác sĩ cứu sống.

Theo VTV, Trung tâm Y tế khu vực Đăk R'lấp (Lâm Đồng) vừa kịp thời cứu sống sản phụ H.T.K. (thai 38 tuần 5 ngày), chuyển dạ sinh con lần thứ 5. Sau quá trình theo dõi, sản phụ sinh thường một bé trai nặng 3,3kg, máu mất sau sinh khoảng 200ml, tử cung co tốt và được khâu phục hồi tầng sinh môn.

Tuy nhiên, chỉ 20 phút sau, sản phụ xuất hiện tình trạng tử cung mềm nhão, máu đỏ sẫm chảy nhiều, không đông. Các biện pháp xử trí ban đầu gồm tăng co, xoa đáy tử cung, đặt bóng chèn, đặt túi cát đều không hiệu quả. Lượng máu mất tăng nhanh, nghi ngờ rối loạn đông máu.

Ảnh minh họa /Internet

Sau đó, sản phụ tiếp tục chảy máu qua bóng chèn tử cung khoảng 500ml, huyết động xấu dần. Kíp trực nhanh chóng báo động đỏ, hội chẩn và quyết định phẫu thuật cấp cứu cắt tử cung toàn phần với chẩn đoán băng huyết sau sinh do rối loạn đông máu. Song song, một ê-kíp khác huy động người nhà và nhân viên y tế hiến máu để truyền cho bệnh nhân.

Trong phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận tình trạng máu loãng, chảy nhiều, khó cầm, mô phù nề. Tổng lượng máu mất ước khoảng 1.400ml. Sản phụ được hỗ trợ thuốc vận mạch, truyền máu và chăm sóc tích cực.

Sau mổ, sản phụ hôn mê, phải thở máy, mạch nhanh, huyết áp tụt. Nhận định tình trạng nguy kịch cần điều trị chuyên sâu, Trung tâm đã chuyển sản phụ lên Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM).

Ảnh VTV

Sau một tuần điều trị, sản phụ tỉnh táo, ăn uống, đi lại được, vết mổ khô và sức khỏe dần ổn định.

Theo Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, băng huyết muộn sau sinh – thường xảy ra sau 24h đến vài tuần sau sinh – là tình trạng ít gặp hơn băng huyết sớm, nhưng diễn biến âm thầm và khó lường. Nguyên nhân có thể do sót rau, nhiễm trùng tử cung, rối loạn đông máu hoặc tử cung co hồi kém. Điều nguy hiểm là sản phụ thường chủ quan vì cho rằng đã “qua cơn sinh nở”, dẫn đến phát hiện muộn.

Bác sĩ khuyến cáo sản phụ sau sinh, đặc biệt trong những ngày đầu trở về nhà, nếu có dấu hiệu ra máu âm đạo kéo dài hoặc đột ngột nhiều hơn bình thường, cảm giác mệt lả, chóng mặt, đau bụng tăng dần, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa sâu về sản phụ khoa ngay lập tức.