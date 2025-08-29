Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Cứu sống sản phụ băng huyết sau sinh do rối loạn đông máu

Một sản phụ bị băng huyết nguy kịch sau sinh, nghi do rối loạn đông máu, phải phẫu thuật cắt tử cung nguy kịch vừa được các bác sĩ cứu sống.

Bình Nguyên

Theo VTV, Trung tâm Y tế khu vực Đăk R'lấp (Lâm Đồng) vừa kịp thời cứu sống sản phụ H.T.K. (thai 38 tuần 5 ngày), chuyển dạ sinh con lần thứ 5. Sau quá trình theo dõi, sản phụ sinh thường một bé trai nặng 3,3kg, máu mất sau sinh khoảng 200ml, tử cung co tốt và được khâu phục hồi tầng sinh môn.

Tuy nhiên, chỉ 20 phút sau, sản phụ xuất hiện tình trạng tử cung mềm nhão, máu đỏ sẫm chảy nhiều, không đông. Các biện pháp xử trí ban đầu gồm tăng co, xoa đáy tử cung, đặt bóng chèn, đặt túi cát đều không hiệu quả. Lượng máu mất tăng nhanh, nghi ngờ rối loạn đông máu.

2.jpg
Ảnh minh họa /Internet

Sau đó, sản phụ tiếp tục chảy máu qua bóng chèn tử cung khoảng 500ml, huyết động xấu dần. Kíp trực nhanh chóng báo động đỏ, hội chẩn và quyết định phẫu thuật cấp cứu cắt tử cung toàn phần với chẩn đoán băng huyết sau sinh do rối loạn đông máu. Song song, một ê-kíp khác huy động người nhà và nhân viên y tế hiến máu để truyền cho bệnh nhân.

Trong phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận tình trạng máu loãng, chảy nhiều, khó cầm, mô phù nề. Tổng lượng máu mất ước khoảng 1.400ml. Sản phụ được hỗ trợ thuốc vận mạch, truyền máu và chăm sóc tích cực.

Sau mổ, sản phụ hôn mê, phải thở máy, mạch nhanh, huyết áp tụt. Nhận định tình trạng nguy kịch cần điều trị chuyên sâu, Trung tâm đã chuyển sản phụ lên Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM).

1.jpg
Ảnh VTV

Sau một tuần điều trị, sản phụ tỉnh táo, ăn uống, đi lại được, vết mổ khô và sức khỏe dần ổn định.

Theo Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, băng huyết muộn sau sinh – thường xảy ra sau 24h đến vài tuần sau sinh – là tình trạng ít gặp hơn băng huyết sớm, nhưng diễn biến âm thầm và khó lường. Nguyên nhân có thể do sót rau, nhiễm trùng tử cung, rối loạn đông máu hoặc tử cung co hồi kém. Điều nguy hiểm là sản phụ thường chủ quan vì cho rằng đã “qua cơn sinh nở”, dẫn đến phát hiện muộn.

Bác sĩ khuyến cáo sản phụ sau sinh, đặc biệt trong những ngày đầu trở về nhà, nếu có dấu hiệu ra máu âm đạo kéo dài hoặc đột ngột nhiều hơn bình thường, cảm giác mệt lả, chóng mặt, đau bụng tăng dần, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa sâu về sản phụ khoa ngay lập tức.

#Cứu sống #sản phụ băng huyết sau sinh #rối loạn đông máu

Bài liên quan

Sống Khỏe

Cứu sống bé trai 18 tháng tuổi ở Hải Phòng bị đuối nước

Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên (Hải Phòng) vừa cứu sống bé trai 18 tháng tuổi không may bị đuối nước, nguy kịch.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên (TP Hải Phòng), đội ngũ y, bác sĩ nơi đây vừa cứu sống một bé trai 18 tháng tuổi không may bị đuối nước, nguy kịch.

Thông tin ban đầu, vào tối ngày 4/8, Khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên tiếp nhận bé trai V.D.Q (18 tháng tuổi, trú tại phường Lê Ích Mộc, TP Hải Phòng) bị đuối nước. Điều khiến mọi người đặc biệt quan tâm bởi bé trai từng sinh non 27 tuần tuổi và nặng 700g.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cứu sống du khách Ấn Độ bị đuối nước khi tắm biển ở Đà Nẵng

Kịp thời cấp cứu và điều trị thành công cho một du khách người Ấn Độ bị đuối nước dẫn đến phù phổi cấp, suy hô hấp nặng khi tắm biển cùng gia đình.

Ngày 6/8, thông tin từ Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa kịp thời cấp cứu và điều trị thành công cho nam du khách người Ấn Độ trong tình trạng nguy kịch vì bị đuối nước dẫn đến phù phổi cấp, suy hô hấp nặng khi tắm biển cùng gia đình.

Nạn nhân là anh Koka Aneesh (21 tuổi, quốc tịch Ấn Độ), gặp nạn khi đang tắm biển vào buổi sáng. Theo lời kể của người thân, nạn nhân bất ngờ bị đuối nước trong khoảng hai phút.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cứu sống một phụ nữ mang thai 12 tuần bị vỡ tử cung nguy kịch

Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP HCM vừa cứu sống kịp thời một sản phụ bị vỡ tử cung hiếm gặp ở tuần thai thứ 12, đe dọa tính mạng.

Ngày 5/8, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết vừa cứu sống một thai phụ nguy kịch do vỡ tử cung khi thai mới 12 tuần tuổi.

Bệnh nhân N.T.T.T, 38 tuổi, đã từng sinh ba con, lần gần nhất cách đây 20 tháng. Trước đó, chị từng được bác sĩ khuyến cáo không nên mang thai nữa do có tiền sử sinh khó và tổn thương tử cung.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Bí quyết chọn nước súc miệng

Bí quyết chọn nước súc miệng

Không chỉ giúp làm sạch khoang miệng, ngăn ngừa vi khuẩn và mang lại hơi thở thơm mát, nước súc miệng còn hỗ trợ phòng tránh nhiều bệnh lý nha khoa.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Bí quyết chọn nước súc miệng

Bí quyết chọn nước súc miệng

Không chỉ giúp làm sạch khoang miệng, ngăn ngừa vi khuẩn và mang lại hơi thở thơm mát, nước súc miệng còn hỗ trợ phòng tránh nhiều bệnh lý nha khoa.