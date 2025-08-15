Cứu sống bé trai 18 tháng tuổi ở Hải Phòng bị đuối nước

Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên (Hải Phòng) vừa cứu sống bé trai 18 tháng tuổi không may bị đuối nước, nguy kịch.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên (TP Hải Phòng), đội ngũ y, bác sĩ nơi đây vừa cứu sống một bé trai 18 tháng tuổi không may bị đuối nước, nguy kịch.

Thông tin ban đầu, vào tối ngày 4/8, Khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên tiếp nhận bé trai V.D.Q (18 tháng tuổi, trú tại phường Lê Ích Mộc, TP Hải Phòng) bị đuối nước. Điều khiến mọi người đặc biệt quan tâm bởi bé trai từng sinh non 27 tuần tuổi và nặng 700g.

Trước khi xảy ra sự việc, vào chiều cùng ngày, trong lúc vui chơi, bé Q. không may rơi xuống nước dẫn đến bị đuối nước. Sau khi phát hiện, cháu bé được gia đình sơ cứu và nhanh chóng đưa đến bệnh viện trong tình trạng thở yếu, mất ý thức.

Hình ảnh bé trai 18 tháng tuổi bị đuối nước được các bác sĩ cứu sống. Ảnh: BVCC.

Tại Khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực - Chống độc, BS. Hoàng Thị Huyền – Phó Trưởng khoa Tim mạch Hô hấp, BS. Nguyễn Văn Hoàn – khoa Hồi sức tích cực, cùng đội ngũ điều dưỡng lập tức triển khai các biện pháp cấp cứu đuối nước ban đầu.

Với sự phối hợp nhịp nhàng, tinh thần khẩn trương và trình độ chuyên môn cao, ê-kíp đã giúp bé trai thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Sau đó, cháu Q. được chuyển tuyến kịp thời lên Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị.

Những bước xử trí chính xác, kịp thời của đội ngũ y tế Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên đã được Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận và khen ngợi. Bởi nhờ đó, giúp bé có cơ hội vượt qua và hồi phục kỳ diệu...

Ngày 13/8, gia đình cháu bé đã gửi thư cảm ơn Ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên và các y, bác sĩ, ê-kíp trực đã khẩn trương giúp đỡ gia đình, cứu bé thoát khỏi cửa tử.