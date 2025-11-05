Hà Nội

Sống Khỏe

Cứu sống người phụ nữ bị u xơ tử cung biến chứng hiếm gặp

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho bệnh nhân bị u xơ tử cung dưới thanh mạc xoắn, biến chứng hiếm gặp.

Bình Nguyên

Bệnh nhân Q.T.T., 37 tuổi, đã sinh hai con, nhập viện trong tình trạng đau bụng tăng dần sau 3 ngày. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị u xơ tử cung dưới thanh mạc xoắn và chỉ định phẫu thuật cấp cứu sau 20 phút.

Ngay sau khi tiếp nhận, ê-kíp phẫu thuật và gây mê đã chuẩn bị sẵn sàng, tiến hành mổ chưa đầy 30 phút sau nhập viện. Khi mở ổ bụng, bác sĩ ghi nhận nhiều dịch tiết hồng thẫm, khối u xơ kích thước 6x7 cm, cuống xoắn ba vòng chặt và có dấu hiệu hoại tử. Phẫu thuật viên đã kịp thời tháo xoắn, cắt bỏ khối u và bảo tồn tử cung cho người bệnh.

U xơ tử cung dưới thanh mạc là một trong những loại u xơ thường gặp nhất ở nữ giới - Ảnh VTV

BSCKII. Trịnh Công Doanh, Trưởng khoa Phụ Ngoại - Kế hoạch hóa gia đình cho biết: "Thành công của ca mổ là kết quả của sự phối hợp khẩn trương và chuyên nghiệp giữa các bộ phận, từ tiếp đón, cận lâm sàng, gây mê, phẫu thuật đến hậu phẫu".

Sau 7 ngày điều trị, bệnh nhân hồi phục tốt, vết mổ liền đẹp và được xuất viện trong tình trạng ổn định.

Theo các bác sĩ, u xơ tử cung xoắn là biến chứng cấp cứu của u xơ tử cung có cuống, khi khối u bị xoắn sẽ gây tắc mạch, hoại tử, thậm chí dẫn tới sốc hoặc tử vong nếu không can thiệp kịp thời. Dấu hiệu nhận biết thường là đau bụng dữ dội, buồn nôn, chóng mặt. Khi xuất hiện triệu chứng này, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và xử trí sớm.

Ảnh minh họa/Internet

Phụ nữ bị u xơ tử cung dưới lớp thanh mạc hoặc u xơ tử cung ở những vị trí khác đều cần tuân thủ những lưu ý sau đây của bác sĩ chuyên khoa:

Không tự ý sử dụng bất cứ phương pháp điều trị nào khi chưa có chỉ định từ bác sĩ.

Thăm khám định kỳ để kiểm tra tình trạng khối u, kích thước dự kiến, từ đó lựa chọn phương pháp mổ phù hợp.

Xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh, khoa học, bổ sung nhiều xơ, khoáng chất, kẽm, sắt, kali,… Hạn chế dầu mỡ, thực phẩm nhiều muối và đồ ngọt.

Khám phụ khoa ít nhất 6 tháng/lần để có kế hoạch chủ động chăm sóc bản thân.

