Sản phụ mang 3 khối u xơ tử cung vượt cạn an toàn nhờ phẫu thuật kịp thời

Vừa qua, các bác sĩ Khoa Sản Phụ khoa Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc đã mổ lấy thai kết hợp bóc u xơ tử cung to cho sản phụ 27 tuổi mang thai 34 tuần 6 ngày. Nhờ can thiệp kịp thời, ê - kíp đã giúp sản phụ vượt cạn thành công đồng thời loại bỏ hoàn toàn 3 khối u, em bé chào đời khỏe mạnh.

U kích thước lớn gây nguy cơ vỡ tử cung, băng huyết sau sinh

Trong lần khám thai định kỳ tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, chị N.T.K. (27 tuổi, Hà Nội) được các bác sĩ phát hiện có 3 khối u xơ tử cung với kích thước khác nhau, trong đó có một khối u có kích thước lớn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến quá trình sinh nở.

Thời điểm nhập viện, chị K. có dấu hiệu ra dịch âm đạo bất thường, được bác sĩ chỉ định theo dõi sát tình trạng thai và khối u. Sau khi hội chẩn chuyên môn, ê - kíp sản khoa nhận định: nếu không can thiệp sớm, khối u có thể gây biến chứng khi chuyển dạ, làm tăng nguy cơ vỡ tử cung hoặc băng huyết sau sinh.

3 khối u xơ tử cung được lấy ra trong đó có một khối kích thước lớn - Ảnh BVCC

Trước tình hình đó, ê - kíp phẫu thuật đã quyết định mổ lấy thai ngang đoạn dưới tử cung kết hợp bóc u xơ tử cung trong cùng một lần phẫu thuật. Ca sinh diễn ra thuận lợi, bé trai nặng 2,5kg chào đời khỏe mạnh, hồng hào. Sản phụ được theo dõi hậu phẫu sát sao và nhanh chóng hồi phục.

Phẫu thuật 1 lần giảm biến chứng, giữ trọn tử cung

BSCKI Đỗ Danh Trường (Khoa Sản Phụ khoa - Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh) cho biết: “Không phải trường hợp nào mắc u xơ tử cung trong thai kỳ cũng cần phẫu thuật, tuy nhiên với vị trí khối u thuận lợi như của chị K., việc xử trí ngay trong khi sinh giúp tránh phẫu thuật lần hai, giảm nguy cơ biến chứng về sau.

Tuy thời gian phẫu thuật kéo dài lâu hơn so với một ca sinh thông thường nhưng sản phụ không gặp biến chứng, không phải truyền máu và giữ được trọn vẹn tử cung”.

“Lúc nghe có tới ba khối u ở tử cung, tôi rất hoang mang, lo cho sức khỏe của con. Nhưng được bác sĩ tư vấn kỹ lưỡng, giải thích rõ ràng và luôn đồng hành trong suốt thai kỳ, giải đáp mọi thắc mắc và luôn động viên tinh thần nên tôi khá yên tâm. Khi con cất tiếng khóc đầu tiên, tôi thật sự thở phào nhẹ nhõm”, chị K. xúc động chia sẻ.

Bác sĩ thăm khám và tư vấn cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

U xơ tử cung khi mang thai, bệnh lý lành tính tiềm ẩn nhiều rủi ro

U xơ tử cung là những khối u lành tính xuất phát từ tế bào cơ trơn và mô sợi trong tử cung, thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Các khối u này có thể xuất hiện đơn lẻ hoặc thành nhiều khối, với kích thước dao động từ vài milimet đến hàng chục centimet, tùy từng trường hợp.

Tùy vị trí, u xơ tử cung có thể gây ra nhiều triệu chứng khác nhau như:

Rối loạn kinh nguyệt, rong kinh hoặc cường kinh.

Đau tức vùng bụng dưới, tiểu nhiều, tiểu khó hoặc táo bón.

Đau khi quan hệ tình dục hoặc đau thắt lưng mạn tính.

Dù lành tính, u xơ tử cung trong thai kỳ vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Khi khối u phát triển lớn, nó có thể làm thay đổi hình dạng tử cung, gây đau bụng từng cơn, ra máu bất thường hoặc tăng nguy cơ sảy thai, sinh non. Trường hợp khối u nằm ở vị trí bất lợi còn có thể dẫn đến băng huyết sau sinh hoặc biến chứng trong chuyển dạ.

Mẹ bầu nên khám thai và siêu âm định kỳ để phát hiện kịp thời các bất thường tại tử cung hoặc nhau thai.