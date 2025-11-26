Hà Nội

Sống Khỏe

Cứu sống nam sinh 17 tuổi bị đa chấn thương nghiêm trọng

Khi nam sinh có thể ngồi dậy và mỉm cười, đó không chỉ là thành quả của y học mà còn là nguồn động viên lớn với đội ngũ y bác sĩ.

Thúy Nga

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa thành công cứu sống bệnh nhân 17 tuổi bị tai nạn giao thông đa chấn thương nghiêm trọng đe dọa tính mạng.

Bệnh nhân Hồ Văn H.R (17 tuổi), trú tại xã Đakrông (Quảng Trị), được chuyển đến Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng, đe dọa tính mạng, do tại nạn giao thông.

Kết quả chẩn đoán cho thấy bệnh nhân bị tổn thương nặng ở nhiều cơ quan: Chấn thương ổ bụng, gãy thân xương đùi, tổn thương phần mềm vùng bụng lưng chậu, chấn thương lồng ngực và thận. Đặc biệt, bệnh nhân bị gãy trật cột sống nặng tại đoạn L2–L3, kèm máu tụ ngoài màng tủy, tủy dập và rách màng tủy - tình trạng có nguy cơ để lại di chứng rất nặng.

3-lan-mo-1.jpg
Hình ảnh gãy trật cột sống nặng đã được nắn chỉnh - Ảnh BVCC

Sau khi được hồi sức tích cực, ê - kíp các chuyên khoa đã tiến hành ba cuộc phẫu thuật lớn, trong đó có hai cuộc mổ đặc biệt nhằm xử lý các tổn thương đe dọa tính mạng.

Khoa Ngoại Tổng hợp: Tiến hành phẫu thuật cắt lọc và khâu phục hồi tổn thương đại tràng ngang, đồng thời xử lý dịch máu trong ổ bụng.

Khoa Ngoại Thần kinh: Tiến hành phẫu thuật vào cột sống lối sau, nắn trật cột sống đoạn L2–L3 và làm vững toàn bộ đoạn cột sống bị tổn thương bằng nẹp vít cuống cung dưới hướng dẫn C-arm; Đồng thời cắt bản sống L2–L3, lấy máu tụ ngoài màng tủy giải phóng chèn ép tủy, xử lý vùng tủy dập và vá màng tủy bị tổn thương.

Khoa Ngoại Chấn thương – Bỏng: Thực hiện phẫu thuật kết hợp xương đùi dưới C-arm bằng đường mổ nhỏ, nắn chỉnh tốt giải phẫu ổ gãy, kết hợp xương bằng nẹp vít khóa.

3-lan-mo-2.png
Hình ảnh kết hợp xương đùi gãy - Ảnh BVCC

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các khoa Hồi sức cấp cứu, Ngoại Tổng hợp, Ngoại Thần kinh, Ngoại Chấn thương - Bỏng, áp dụng những kỹ thuật cao để can thiệp kịp thời và điều trị tích cực. Sau gần một tháng bệnh nhân đã hồi phục nhanh, tỉnh táo, chức năng vận động cải thiện rõ rệt; vượt qua giai đoạn nguy kịch một cách ngoạn mục.

3-lan-mo.jpg
Bệnh nhân đã hồi phục ngoạn mục - Ảnh BVCC

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các khoa chuyên môn cùng việc áp dụng kỹ thuật cao, bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Khi nam sinh có thể ngồi dậy và mỉm cười trở lại, đó không chỉ là thành quả của y học mà còn là nguồn động viên lớn đối với đội ngũ y bác sĩ nỗ lực không ngừng để giành lại sự sống cho bệnh nhân.

#Phẫu thuật đa chuyên khoa #Điều trị đa chấn thương nặng #Ứng dụng kỹ thuật cao trong y học #Hồi sức cấp cứu và phẫu thuật #Phối hợp liên ngành y tế #Phục hồi sau chấn thương nghiêm trọng

