Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Người đàn ông Hà Nội mắc liên cầu lợn sau nhiều lần ăn lòng, nem chua

Người đàn ông 33 tuổi ở Hà Nội nhiều lần uống rượu với lòng lợn và nem chua, sau đó sốt, đau họng, đi ngoài, xét nghiệm nhiễm liên cầu lợn.

Bình Nguyên

Hà Nội vừa ghi nhận một trường hợp mắc liên cầu lợn là một người đàn ông 33 tuổi, ở An Khánh. Bệnh nhân cho biết, trong tháng 8, anh nhiều lần uống rượu với lòng lợn và nem chua.

Ngày 23/8, anh có dấu hiệu khởi phát bệnh với triệu chứng sốt, đau họng, đi ngoài nhiều lần trong ngày. Ba ngày sau, bệnh nhân nhập Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, xét nghiệm dịch não tủy dương tính với vi khuẩn liên cầu lợn.

CDC Hà Nội cho biết từ đầu năm đến nay, số ca mắc liên cầu lợn cao hơn cùng kỳ năm trước, 1 ca tử vong là người đàn ông 53 tuổi ở xã Ô Diên, khởi phát bệnh ngày 16/7 với triệu chứng sốt cao, đau đầu, mệt mỏi. Bệnh nhân điều trị ở 2 bệnh viện nhưng không đỡ, gia đình xin cho bệnh nhân về nhà và tử vong sau đó.

Hầu hết ca bệnh liên cầu lợn ở Hà Nội đều làm nghề hoặc tiếp xúc liên quan đến lợn, như trường hợp người đàn ông 38 tuổi, công nhân chế biến tóp mỡ, trong quá trình làm bị đứt tay, vài ngày sau mắc bệnh hay người phụ nữ 73 tuổi bán lòng lợn tại nhà.

Người đàn ông mắc liên cầu lợn sau nhiều lần uống rượu với lòng lợn, nem chua. Ảnh minh họa/Internet

Liên cầu lợn có thể lây nhiễm sang người thông qua tiếp xúc trực tiếp với lợn bệnh và lợn lành nhưng mang mầm mống bệnh. Lây qua giết mổ, chế biến và sử dụng thịt lợn bệnh không chế biến kỹ. Vi khuẩn này sẽ lây sang người qua những vết thương hở trên da. Do vậy, nhiễm liên cầu khuẩn lợn không chỉ gặp ở người chăn nuôi mà còn ở người giết mổ, bán thịt, người nội trợ, chế biến thịt lợn hay ăn tiết canh, thịt lợn chưa chế biến kỹ.

Triệu chứng thường gặp gồm: Sốt cao, đau đầu, buồn nôn, nôn, cứng gáy, ù tai, mất thính lực hoặc hôn mê. Bệnh diễn tiến nhanh, có thể gây viêm màng não mủ, nhiễm khuẩn huyết và tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Trường hợp nặng có thể dẫn đến sốc nhiễm khuẩn, trụy tim mạch, tụt huyết áp, nhiễm khuẩn huyết cấp, suy hô hấp, suy đa tạng, hôn mê và tử vong.

Khuyến cáo phòng bệnh

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh, để hạn chế nguy cơ lây nhiễm liên cầu lợn, việc thay đổi thói quen ăn uống là yếu tố tiên quyết. Thói quen sử dụng tiết canh, lòng lợn, nem chua hay những món thịt tái sống tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, bởi vi khuẩn có thể tồn tại và xâm nhập trực tiếp vào cơ thể chỉ sau một vài lần ăn uống. Những món ăn tưởng chừng quen thuộc trong mâm rượu hay bữa ăn gia đình này chính là con đường nhanh nhất dẫn tới nhiễm bệnh.

Trong sinh hoạt hằng ngày, người dân cũng cần thận trọng khi giết mổ và chế biến thực phẩm từ lợn. Các bác sĩ khuyến cáo nên sử dụng găng tay, đồ bảo hộ và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với thịt sống. Với những người có vết thương hở hoặc trầy xước trên da, việc chạm tay vào thịt lợn tươi càng nguy hiểm hơn, bởi đây là “cửa ngõ” để vi khuẩn xâm nhập.

Bên cạnh đó, khi xuất hiện các triệu chứng bất thường sau khi ăn hoặc tiếp xúc với thịt lợn như sốt cao, đau đầu, buồn nôn hay rối loạn tiêu hóa, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Các chuyên gia nhấn mạnh, can thiệp sớm sẽ giúp giảm nguy cơ biến chứng nặng như viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết hoặc sốc nhiễm khuẩn, đồng thời tăng khả năng cứu sống bệnh nhân.

Theo CDC Hà Nội, dù bệnh liên cầu lợn không phải là căn bệnh phổ biến, nhưng hậu quả để lại thường rất nghiêm trọng. Việc nâng cao ý thức phòng bệnh trong cộng đồng, đặc biệt là từ bỏ thói quen ăn uống không an toàn, được xem là chìa khóa quan trọng để giảm thiểu các ca mắc mới và bảo vệ sức khỏe.

#mắc liên cầu lợn #ăn nem chua #lòng lợn #người đàn ông #nguy kịch

Bài liên quan

Sống Khỏe

Cụ bà 73 tuổi bán lòng mắc liên cầu lợn, bác sĩ cảnh báo

Các chuyên gia khuyến cáo, để tránh mắc liên cầu lợn, tuyệt đối không ăn tiết canh, thịt lợn sống, cần nấu chín kỹ thực phẩm, mang găng tay khi sơ chế...

Ngày 9/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông báo ghi nhận thêm một trường hợp mắc liên cầu khuẩn lợn là cụ bà 73 tuổi, cư trú tại quận Long Biên, làm nghề bán lòng lợn tại nhà.

Cụ bà khởi phát triệu chứng ngày 31/5 với biểu hiện sốt, đau đầu, nôn, lơ mơ. Gia đình đưa cụ bà nhập Bệnh viện Bạch Mai ngày 2/6.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Người đàn ông 44 tuổi sốc nhiễm khuẩn nguy kịch vì ăn thủ lợn chưa chín

Người dân tuyệt đối không ăn tiết canh, thịt lợn hoặc các sản phẩm từ lợn chưa được nấu chín kỹ, tuân thủ nguyên tắc “ăn chín, uống sôi” để phòng ngừa bệnh.

Nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não mủ

Ngày 29/8/2025, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cho biết, đơn vị đã thành công cứu sống người bệnh nhiễm liên cầu lợn thể nặng nguy kịch khi đồng thời nhiễm khuẩn huyết và viêm màng não mủ.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Kịp thời cứu sống bệnh nhân nguy kịch do nhiễm liên cầu lợn

Đối với người chăn nuôi và giết mổ thường xuyên cần thực hiện vệ sinh cá nhân trang bị bảo hộ lao động...để tránh vi khuẩn xâm nhập.

Bệnh viện Bãi Cháy vừa điều trị thành công cứu sống một bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi, viêm màng não do nhiễm liên cầu lợn.

Nguy kịch vì nhiễm khuẩn khi chế biến thực phẩm

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Cách phòng chống cận thị học đường

Cách phòng chống cận thị học đường

Cận thị là loại tật khúc xạ mắc phải phổ biến nhất ở lứa tuổi học sinh. Cận thị khiến mắt nhìn xa không rõ do ánh sáng đi đến mắt hội tụ ở trước võng mạc.