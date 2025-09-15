Người đàn ông Hà Nội mắc liên cầu lợn sau nhiều lần ăn lòng, nem chua

Người đàn ông 33 tuổi ở Hà Nội nhiều lần uống rượu với lòng lợn và nem chua, sau đó sốt, đau họng, đi ngoài, xét nghiệm nhiễm liên cầu lợn.

Hà Nội vừa ghi nhận một trường hợp mắc liên cầu lợn là một người đàn ông 33 tuổi, ở An Khánh. Bệnh nhân cho biết, trong tháng 8, anh nhiều lần uống rượu với lòng lợn và nem chua.

Ngày 23/8, anh có dấu hiệu khởi phát bệnh với triệu chứng sốt, đau họng, đi ngoài nhiều lần trong ngày. Ba ngày sau, bệnh nhân nhập Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, xét nghiệm dịch não tủy dương tính với vi khuẩn liên cầu lợn.

CDC Hà Nội cho biết từ đầu năm đến nay, số ca mắc liên cầu lợn cao hơn cùng kỳ năm trước, 1 ca tử vong là người đàn ông 53 tuổi ở xã Ô Diên, khởi phát bệnh ngày 16/7 với triệu chứng sốt cao, đau đầu, mệt mỏi. Bệnh nhân điều trị ở 2 bệnh viện nhưng không đỡ, gia đình xin cho bệnh nhân về nhà và tử vong sau đó.

Hầu hết ca bệnh liên cầu lợn ở Hà Nội đều làm nghề hoặc tiếp xúc liên quan đến lợn, như trường hợp người đàn ông 38 tuổi, công nhân chế biến tóp mỡ, trong quá trình làm bị đứt tay, vài ngày sau mắc bệnh hay người phụ nữ 73 tuổi bán lòng lợn tại nhà.

Người đàn ông mắc liên cầu lợn sau nhiều lần uống rượu với lòng lợn, nem chua. Ảnh minh họa/Internet

Liên cầu lợn có thể lây nhiễm sang người thông qua tiếp xúc trực tiếp với lợn bệnh và lợn lành nhưng mang mầm mống bệnh. Lây qua giết mổ, chế biến và sử dụng thịt lợn bệnh không chế biến kỹ. Vi khuẩn này sẽ lây sang người qua những vết thương hở trên da. Do vậy, nhiễm liên cầu khuẩn lợn không chỉ gặp ở người chăn nuôi mà còn ở người giết mổ, bán thịt, người nội trợ, chế biến thịt lợn hay ăn tiết canh, thịt lợn chưa chế biến kỹ.

Triệu chứng thường gặp gồm: Sốt cao, đau đầu, buồn nôn, nôn, cứng gáy, ù tai, mất thính lực hoặc hôn mê. Bệnh diễn tiến nhanh, có thể gây viêm màng não mủ, nhiễm khuẩn huyết và tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Trường hợp nặng có thể dẫn đến sốc nhiễm khuẩn, trụy tim mạch, tụt huyết áp, nhiễm khuẩn huyết cấp, suy hô hấp, suy đa tạng, hôn mê và tử vong.

Khuyến cáo phòng bệnh

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh, để hạn chế nguy cơ lây nhiễm liên cầu lợn, việc thay đổi thói quen ăn uống là yếu tố tiên quyết. Thói quen sử dụng tiết canh, lòng lợn, nem chua hay những món thịt tái sống tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, bởi vi khuẩn có thể tồn tại và xâm nhập trực tiếp vào cơ thể chỉ sau một vài lần ăn uống. Những món ăn tưởng chừng quen thuộc trong mâm rượu hay bữa ăn gia đình này chính là con đường nhanh nhất dẫn tới nhiễm bệnh.

Trong sinh hoạt hằng ngày, người dân cũng cần thận trọng khi giết mổ và chế biến thực phẩm từ lợn. Các bác sĩ khuyến cáo nên sử dụng găng tay, đồ bảo hộ và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với thịt sống. Với những người có vết thương hở hoặc trầy xước trên da, việc chạm tay vào thịt lợn tươi càng nguy hiểm hơn, bởi đây là “cửa ngõ” để vi khuẩn xâm nhập.

Bên cạnh đó, khi xuất hiện các triệu chứng bất thường sau khi ăn hoặc tiếp xúc với thịt lợn như sốt cao, đau đầu, buồn nôn hay rối loạn tiêu hóa, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Các chuyên gia nhấn mạnh, can thiệp sớm sẽ giúp giảm nguy cơ biến chứng nặng như viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết hoặc sốc nhiễm khuẩn, đồng thời tăng khả năng cứu sống bệnh nhân.

Theo CDC Hà Nội, dù bệnh liên cầu lợn không phải là căn bệnh phổ biến, nhưng hậu quả để lại thường rất nghiêm trọng. Việc nâng cao ý thức phòng bệnh trong cộng đồng, đặc biệt là từ bỏ thói quen ăn uống không an toàn, được xem là chìa khóa quan trọng để giảm thiểu các ca mắc mới và bảo vệ sức khỏe.