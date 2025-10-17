Hà Nội

Cứu sống mẹ con sản phụ rau bong non ở thai hơn 30 tuần

Rau bong non là một cấp cứu sản khoa thường xảy ra ở giai đoạn ba tháng cuối của thai kỳ với diễn biến đột ngột, nhanh chóng, có thể đe dọa tính mạng mẹ và bé.

Thúy Nga

Các y bác sĩ kíp trực đêm tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã kịp thời cấp cứu cho một sản phụ Đ.C.N.D 29 tuổi, hộ khẩu tại Phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh, rau bong non ở tuần thai 30 tuần 5 ngày.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng nhiều, liên tục, không ra máu âm đạo. Kết quả khám lâm sàng cho thấy tim thai 95 lần/phút, tử cung co cứng tăng trương lực, cổ tử cung đóng, siêu âm bánh rau có khối máu tụ 96 x 58mm, thai nhi ước tính 1600gram…

rau-bong-non.jpg
Ê - kíp phẫu thuật cho sản phụ - Ảnh BVCC

Nhận định tình trạng cấp bách của sản phụ, ngay sau khi bệnh nhân nhập viện, các bác sĩ của bệnh viện đã nhanh chóng hội chẩn chuyên khoa, chẩn đoán: bệnh nhân rau bong non ở tuần thai 30 tuần 5 ngày, suy thai và được chỉ định chuyển mổ lấy thai cấp cứu.

Kíp phẫu thuật do BSCKII. Vũ Thị Thanh Ngọc - Trưởng khoa Sản Yêu cầu; BSCKI Nguyễn Sỹ Kiên, Khoa Sản Yêu cầu; ThS.BS Ngô Đức Danh, Khoa Gây mê hồi tỉnh; BSCKI. Nguyễn Thị Tươi, Khoa Sơ sinh và các kỹ thuật viên thực hiện.

rau-bong-non-1.jpg

Các bác sĩ đã lấy được 300gram máu cục sau rau, bảo tồn tử cung - Ảnh BVCC

Ca phẫu thuật đã đón một nhi nữ nặng 1500gram, không khóc và không phản xạ, được bác sĩ sơ sinh trực tiếp đón, hồi sức sơ sinh ngay tại phòng mổ, sau 1 phút trẻ hồng, khóc được và chuyển khoa Sơ sinh tiếp tục chăm sóc đặc biệt (lồng ấp, thở máy, truyền máu, kháng sinh, chống ngưng thở, áp dụng KMC (phương pháp Kangaroo) và nuôi dưỡng qua đường truyền tĩnh mạch, ăn sữa qua sonde).

rau-bong-non-4.jpg
Chăm sóc mẹ con sản phụ tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Các bác sĩ đã lấy được 300gram máu cục sau rau, bảo tồn tử cung. Sau mổ, sản phụ cũng được chuyển Đơn nguyên Hậu sản hậu phẫu chăm sóc, hồi sức tích cực.

Đến nay, sức khỏe 2 mẹ con sản phụ đã ổn định, trẻ được ghép mẹ da kề da và vừa được ra viện.

BSCKII. Vũ Thị Thanh Ngọc, Trưởng khoa Sản Yêu cầu, cho biết: Rau thai là nguồn sống chính của trẻ, cung cấp oxy cũng như các chất dinh dưỡng cần thiết cho thai nhi.

Trong bệnh lý rau bong non, rau bám đúng vị trí nhưng bị bong sớm trước khi thai nhi được xổ ra ngoài do có sự hình thành khối máu tụ sau rau. Khối máu tụ này lớn dần làm bong bánh rau ra khỏi thành tử cung cắt đứt sự nuôi dưỡng giữa mẹ và thai nhi.

Đây là một cấp cứu sản khoa thường xảy ra ở giai đoạn ba tháng cuối của thai kỳ với diễn biến đột ngột, nhanh chóng, có thể đe doạ tính mạng của mẹ và thai nhi do tình trạng sốc mất máu, biến chứng rối loạn đông máu, suy thận….

Việc phẫu thuật cấp cứu càng sớm càng tốt là phương pháp tối ưu nhất để cứu sống tính mạng cả sản phụ và thai nhi.

rau-bong-non-3.jpg
Mẹ con sản phụ đã ổn định - Ảnh BVCC

Trường hợp nhân nhân. Đ.C.N.D (29 tuổi) tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của mẹ và bé, nhưng nhờ được xử trí kịp thời đã cứu được bé sơ sinh và giữ lại tử cung cho sản phụ.

Các bác sĩ sản khoa khuyến cáo: Bệnh lý rau bong non không quá phổ biến, chiếm khoảng 0,6-1% trong thai kỳ. Tỷ lệ này sẽ tăng cao hơn nếu người mẹ có tiền sử bệnh lý như tiền sản giật, có tiền sử sinh trước bị rau bong non, hút thuốc lá hoặc có các bệnh mãn tính như tiểu đường, tăng huyết áp.

Dù không thể phòng ngừa hoàn toàn, nhưng có thể giảm nguy cơ rau bong non bằng cách:

- Khám thai định kỳ đầy đủ.

- Kiểm soát tốt huyết áp trong thai kỳ.

- Không hút thuốc lá, tránh rượu, ma tuý.

- Tránh những hoạt động dễ gây chấn thương.

- Theo dõi kỹ nếu có tiền sử rau bong non ở những lần sinh trước.

Rau bong non tiến triển nhanh và có nhiều biến chứng. Do đó, khi phát hiện các yếu tố nguy cơ cao như: xuất huyết âm đạo, đau bụng dưới, co cứng tử cung liên tục, ... thai phụ cần kịp thời đến bệnh viện có chuyên khoa sản để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

