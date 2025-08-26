Đau tức bụng dưới, sản phụ mang thai 36 tuần phát hiện rau bong non nguy hiểm

Ngày 26/8, Bệnh viện Việt Nam -Thụy Điển Uông Bí cho biết, các bác sĩ Khoa điều trị theo yêu cầu đã kịp thời cứu sống hai mẹ con sản phụ bị rau bong non thể nặng nguy hiểm, ở tuổi thai 36 tuần 3 ngày, đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Theo đó, sản phụ N.T.T.T.19 tuổi (phường Đông Mai, Quảng Ninh) mang thai con lần 1, thai 36 tuần 3 ngày vào viện lý do đau tức bụng dưới. Sản phụ được chỉ định nhập viện để theo dõi điều trị giữ thai.

Trong quá trình theo dõi, sản phụ có tình trạng rối loạn cơn co tử cung, cơn co cường tính, tim thai nhanh liên tục 160-170 lần/phút, siêu âm kiểm tra có hình ảnh nghi ngờ bong rau. Sau khi hội chẩn nhanh, các bác sĩ đã thống nhất phẫu thuật lấy thai cấp cứu.

Ca phẫu thuật diễn ra nhanh chóng, các bác sĩ ghi nhận nước ối lẫn máu, niêm mạc mặt sau tử cung tím đen, biểu hiện tổn thương do tụ máu dưới rau và có khối máu tụ kích thước lớn 4x5cm – đây là dấu hiệu của rau bong non thể nặng.

Bác sĩ phẫu thuật cho sản phụ - Ảnh BVCC

Bằng sự chủ động và nhanh chóng, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật an toàn cho sản phụ, bé trai chào đời khóc to, cân nặng 2,7 kg. Bé trai được chuyển về khoa Sơ sinh để theo dõi thêm. Sản phụ được xử trí cầm máu, làm sạch buồng tử cung, hậu phẫu tốt. Hiện tại sau mổ sức khỏe của 2 mẹ con ổn định và đã được xuất viện.

BSCKII Vũ Thị Dung, Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu cho biết: Rau bong non là biến chứng sản khoa nguy hiểm, xảy ra khi bánh rau bong sớm khỏi thành tử cung trước khi thai được sinh ra. Tình trạng này có thể gây thiếu oxy thai cấp, suy thai, sinh non, băng huyết sau sinh và nhiều biến chứng nguy hiểm khác.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai cần khám thai định kỳ, chú ý các dấu hiệu bất thường và đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện đau bụng, ra máu để được thăm khám, xử trí kịp thời.

Đặc biệt là những sản phụ có các yếu tố nguy cơ như: Tăng huyết áp, sinh nhiều lần, mắc các bệnh về máu (rối loạn đông máu) và có tiền sử rau bong non từ lần sinh trước đó…

Sự thành công của ca phẫu thuật đã khẳng định năng lực chuyên môn và khả năng phối hợp khẩn cấp của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, góp phần bảo vệ an toàn cho các trường hợp sản phụ có bệnh lý nguy hiểm như rau bong non, sản giật, rau cài răng lược…