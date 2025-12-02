Sốt liên tục 10 ngày, trẻ 15 tuổi biến chứng nguy kịch vì Whitmore

Theo lời kể của gia đình, hơn 10 ngày trước khi nhập viện, trẻ có biểu hiện sốt nóng từng cơn, cao nhất 38,5 độ, kèm ho nhiều, mệt mỏi, ăn uống kém, không điều trị gì, tình trạng nặng dần sốt cao liên tục đau ngực khó thở thể trạng suy kiệt.

Trẻ được gia đình đưa đến điều trị ở Bệnh viện Như Thanh nhưng tình trạng nặng hơn, chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trong tình trạng suy kiệt, nhiễm trùng nhiễm độc nặng, khó thở đau ngực nhiều, sốt cao liên tục.

Bệnh nhân được chuyển đến Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc, chẩn đoán xác định Hoại tử phổi - Tràn khí tràn mủ màng phổi - Tràn khí trung thất do vi khuẩn Burkholderia Pseudomallei (Whitmore), tiên lượng rất nặng.

Trẻ 15 tuổi bị hoại tử phổi, suy hô hấp do vi khuẩn Whitmore - Ảnh BVCC

Bệnh nhân được hội chẩn toàn viện, xử trí cấp cứu thở máy, phẫu thuật bóc tách màng phổi dẫn lưu màng phổi liên tục, kháng sinh phối hợp, hồi sức tích cực, tăng cường dinh dưỡng.

Trong quá trình điều trị, nhiều lần bệnh nhân diễn biến xấu, đã được hội chẩn và hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia ở tuyến trung ương phối hợp xử trí. Sau thời gian đó, bệnh nhân có nhiều chuyển biến, tình trạng cải thiện dần và ổn định ra viện sau hơn 40 ngày, tiếp tục phác đồ điều trị ngoại trú tại nhà, tái khám theo lịch hẹn.

Bệnh Whitmore có thể ít gặp, xảy ra rải rác ở các địa phương, tuy nhiên khi mắc bệnh thường gây tổn thương nhiều cơ quan tiến triển nặng nhanh chóng diễn biến phức tạp, quá trình điều trị khó khăn và kéo dài, nhiều biến chứng dẫn tới tốn kém chi phí, tốn nguồn lực chăm sóc điều trị. Có khoảng 2 - 6% bệnh nhân có thể tái phát do vậy cần điều trị thuốc đúng phác đồ trong thời gian dài (3 - 6 tháng sau đợt cấp).

Sau 40 ngày hồi sức tích cực bệnh nhân đã hồi phục - Ảnh BVCC

Các bác sĩ cảnh báo, thời điểm giao mùa là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn phát triển, bệnh tăng lên vào các mùa mưa. Người dân cần hạn chế cho trẻ nhỏ chơi ở vùng bùn đất, nguồn nước ô nhiễm. Người lao động thường xuyên tiếp xúc với đất và nước nên sử dụng bảo hộ để tránh vi khuẩn xâm nhập qua da.

Nếu có vết thương, mụn nhọt tiếp xúc với bùn đất cần rửa sạch bằng xà phòng kháng khuẩn và lau khô. Khi xuất hiện dấu hiệu nghi ngờ, cần đến cơ sở y tế để được xét nghiệm, chẩn đoán sớm và điều trị đúng thuốc.