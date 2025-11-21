Cứu người bệnh đái tháo đường sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan do viêm tụy cấp

Các bác sĩ Khoa Điều trị Tích cực – Bệnh viện Nội tiết Trung ương vừa cứu sống một trường hợp bệnh nặng hiếm gặp, ca bệnh nam giới 55 tuổi rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn và suy đa cơ quan do viêm tụy cấp nặng, trên nền nhiều bệnh lý mạn tính và sử dụng rượu lâu năm.

Người bệnh T.V.C, trú tại Gia Lâm – Hà Nội, được đưa vào viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, khó thở, mệt lả và huyết áp tụt sâu.

Trước đó hai ngày, bệnh nhân xuất hiện cơn đau vùng thượng vị lan ra sau lưng, sốt và ngày càng khó thở. Khi tiếp nhận, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân sốt cao, tím tái, nhịp thở nhanh, huyết áp rất thấp và có dấu hiệu suy hô hấp cấp.

Bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường, gout mạn tính, suy thượng thận do dùng thuốc nhiều năm và đặc biệt là thói quen uống rượu kéo dài. Đây đều là những yếu tố khiến tình trạng viêm tụy cấp trở nên nặng và diễn tiến nhanh hơn.

Xét nghiệm cho thấy Creatinin máu tăng: 199 umol/l, lactat máu: 16.3mmol/l, Pro- calcitonin: 85.1 ng/ml. Tình trạng người bệnh diễn tiến nặng, xuất hiện suy đa cơ quan, vì vậy ê-kíp quyết định hỗ trợ hô hấp bằng thở máy xâm nhập, bù dịch, duy trì 2 vận mạch liều cao, sử dụng kháng sinh phổ rộng và áp dụng phương pháp lọc máu liên tục.

Bệnh nhân đã ổn định đang tiếp tục được theo dõi tại Bệnh viện - Ảnh BVCC

Đây là kỹ thuật cao, giúp loại bỏ độc chất và các chất gây viêm ra khỏi máu, cân bằng nội môi, hỗ trợ cơ thể phục hồi trong các trường hợp sốc nhiễm khuẩn nặng.

Sau gần ba ngày được lọc máu và chăm sóc toàn diện, tình trạng của người bệnh cải thiện rõ rệt. Người bệnh tỉnh táo, huyết động, hô hấp ổn định hơn, dừng lọc máu liên tục, cắt được vận mạch và từng bước được cai máy thở. Đến ngày thứ ba, bệnh nhân đã có thể rút ống nội khí quản và chuyển sang thở oxy dòng thấp.

Những ngày tiếp theo, chỉ số sinh tồn trở lại bình thường, không còn sốt, huyết áp ổn định, bụng mềm và người bệnh ăn uống tốt hơn. Hiện tại, người bệnh hoàn toàn tỉnh táo, hô hấp ổn định và đang tiếp tục được theo dõi.

Viêm tụy cấp, đặc biệt ở người có thói quen uống rượu và mắc bệnh mạn tính như đái tháo đường hay gout, có thể diễn tiến cực kỳ nhanh và gây nguy hiểm tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.