Người phụ nữ 58 tuổi bị tắc ruột do dây chằng bất thường, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu để giải phóng tắc nghẽn, cứu sống bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang (Tuyên Quang) vừa nội soi cứu bệnh nhân nữ 58 tuổi bị tắc ruột do dây chằng bất thường, nguyên nhân hiếm nhưng cực nguy hiểm.

Ca phẫu thuật cho bệnh nhân/Ảnh VTV

Trước đó, bệnh nhân P.T.S. (58 tuổi, trú tại xã Vĩnh Tuy, Tuyên Quang) nhập viện trong tình trạng đau bụng quặn từng cơn, chướng bụng, nôn nhiều và bí trung tiện hơn 24 giờ. Kết quả chụp CT-scanner cho thấy quai ruột non giãn, nhiều mức hơi, dịch, được chẩn đoán tắc ruột cơ học.

Ê-kíp phẫu thuật phát hiện một dải dây chằng bất thường thắt nghẹt quai ruột non. Các bác sĩ nhanh chóng giải phóng dây chằng, tháo tắc ruột và kiểm tra toàn bộ ổ bụng, không phát hiện hoại tử hay tổn thương thứ phát.

Ca mổ kéo dài 45 phút, ít mất máu, diễn biến thuận lợi. Sau phẫu thuật, bệnh nhân trung tiện sau 24 giờ, ăn nhẹ sau 2 ngày và được xuất viện khỏe mạnh sau 5 ngày điều trị.

Tắc ruột là tình trạng các chất trong lòng ruột bị ngưng trệ. Ảnh minh hoạ/Internet

Theo bác sĩ, tắc ruột do dây chằng có thể xuất hiện sau chấn thương hoặc phẫu thuật ổ bụng và được xem là tình trạng thường gặp, nếu gây tắc ruột dễ dẫn đến hoại tử ruột, viêm phúc mạc, đe dọa tính mạng nếu không can thiệp kịp thời.

Vì vậy, người từng trải qua phẫu thuật ổ bụng cần theo dõi sát sức khỏe; khi có dấu hiệu đau bụng đột ngột, buồn nôn, chướng bụng, nôn, bí trung, đại tiện... nên đến cơ sở y tế ngay để được chẩn đoán và điều trị sớm, phòng ngừa biến chứng nghiêm trọng.