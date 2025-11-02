Nhiễm giun sán có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng

Nhiễm giun có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe như suy dinh dưỡng, thiếu máu, rối loạn tiêu hóa và các biến chứng nguy hiểm như tắc ruột, viêm đường mật...

Giun sán là những ký sinh trùng thường xuyên gây bệnh cho con người thông qua nhiều cơ chế xâm nhập khác nhau.

Tất cả mọi người đều có nguy cơ nhiễm giun sán, nhưng nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất thường là trẻ em, những người sống ở khu vực kinh tế thấp, nơi có điều kiện vệ sinh kém.Môi trường sống thiếu vệ sinh, nguồn nước nhiễm bẩn và thực phẩm không được nấu chín là những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến nguy cơ bị nhiễm giun sán.

Trẻ em, do tính tò mò và thường tiếp xúc với đất mà không che chắn đầy đủ, dễ dàng bị nhiễm giun qua đường miệng. Ngoài ra, những người lao động trong điều kiện vệ sinh kém, hoặc sống trong vùng có khí hậu nhiệt đới, nơi giun sán phát triển mạnh mẽ, cũng có rủi ro cao hơn.

Nhiễm giun sán không chỉ gây ngứa ngáy mà về lâu dài còn gây ra nhiều vấn đề cho sức khỏe. Ảnh minh hoạ/Internet

Nhiễm giun có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như suy dinh dưỡng bởi giun lấy đi chất dinh dưỡng từ cơ thể, dẫn đến thiếu hụt vitamin và khoáng chất, thiếu máu.

Một số loại giun, như giun móc, gây mất máu mãn tính; các bệnh do giun gây nên nhiều tác hại như rối loạn tiêu hóa, đau bụng, thiếu máu, suy dinh dưỡng, gầy yếu, chậm lớn, ảnh hưởng đến sự phát triển cả về trí tuệ và tinh thần, làm giảm khả năng lao động, gây ra các biến chứng tắc ruột, giun chui vào ruột thừa gây viêm, giun chui ống mật gây tắc mật… gây nhiều biến chứng nguy cơ dẫn đến tử vong.

Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Vân Đình (Hà Nội) tiếp nhận một bệnh nhân nữ vào viện trong tình trạng đau bụng kéo dài, đã đi khám ở nhiều nơi nhưng không thuyên giảm. Sau khi được các bác sĩ thăm khám và chỉ định nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng, ê-kíp phát hiện nhiều con giun sống đang ngoe nguẩy trong hành tá tràng của bệnh nhân. Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành gắp bỏ toàn bộ giun qua nội soi. Đồng thời kê thuốc tẩy giun và hẹn bệnh nhân tái khám để kiểm tra lại.

Cần rửa tay sạch sẽ để phòng ngừa nhiễm ký sinh trùng/ Ảnh minh hoạ/Internet

Các bác sĩ khuyến cáo, trong bối cảnh vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn còn nhiều lo ngại, mỗi người cần tẩy giun định kỳ 6 tháng/lần để phòng ngừa nhiễm giun, sán, chủ động bảo vệ sức khỏe cho chính mình và gia đình.

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, mỗi người nên tẩy giun định kỳ hai lần trong năm, cách nhau khoảng 6 tháng. Thời gian thích hợp là vào đầu mùa mưa và đầu mùa khô, khi điều kiện môi trường thuận lợi cho trứng giun phát triển. Trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên cần được tẩy giun đều đặn như người lớn, đặc biệt là trẻ đang học mầm non và tiểu học – nhóm có nguy cơ nhiễm giun cao.

Lợi ích của việc tẩy giun định kỳ, đúng cách giúp cải thiện khả năng hấp thu dinh dưỡng, nâng cao sức đề kháng, đặc biệt giúp trẻ em phát triển khỏe mạnh. Đây là biện pháp đơn giản, ít tốn kém nhưng mang lại hiệu quả lớn trong việc phòng bệnh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Đồng thời, để chủ động phòng chống tái nhiễm giun, mỗi người cần chú ý rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; Giữ móng tay gọn gàng, tránh thói quen mút tay; ăn chín, uống sôi và rửa kỹ rau sống; Giữ gìn vệ sinh môi trường, không phóng uế bừa bãi; tránh những nơi có nước đọng hoặc rác thải.