Hành trình hồi sinh trẻ sơ sinh suy dinh dưỡng bào thai, tắc tá tràng

Sau 14 ngày hồi sức, điều trị tích cực, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã cứu sống trẻ 2,1 kg suy dinh dưỡng bào thai và tắc tá tràng.

Trẻ vừa ra đời đã nguy kịch

Ngày 15/12/2025, chị Đ. T. M. T (37 tuổi, trú tại xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị) mang thai 41 tuần, nhập viện khoa Phụ sản - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để hạ sinh bé gái thứ ba. Thai được theo dõi trong tình trạng suy dinh dưỡng bào thai, nghi ngờ tắc tá tràng.

Hình ảnh bệnh lý trên phim chụp - Ảnh BVCC

Sau sinh, bé gái nặng 2,1 kg, tỉnh nhưng xuất hiện các triệu chứng: Nôn nhiều, mất nước, rối loạn điện giải. Qua kiểm tra và chụp x-quang, các bác sĩ chẩn đoán: Tắc tá tràng nguy cơ sốc giảm thể tích; Suy dinh dưỡng bào thai.

Ngay lập tức, kích hoạt hội chẩn viện với sự tham gia của các bác sĩ khoa Nhi và khoa Ngoại Tổng hợp dưới sự chỉ đạo trực tiếp của TS.BS. Trương Vĩnh Quý, Phó Giám đốc Bệnh viện, thống nhất phương án xử trí: Điều trị tích cực kết hợp nhịn ăn, nuôi dưỡng tĩnh mạch, bù dịch và dùng kháng sinh; Hội chẩn mổ cấp cứu trì hoãn khi trẻ ổn định.

Ca mổ đầy thách thức

Sau một ngày điều trị tích cực, trẻ được chuyển phẫu thuật để nối tá tràng. Trong hơn 1 giờ tiến hành phẫu thuật, ê-kíp xác định nguyên nhân tắc tá tràng là do tuỵ hình nhẫn – Đây là một dị tật bẩm sinh hiếm gặp với tỷ lệ 5-15/100.000 trẻ sống, dị tật này khiến mô tuỵ bao quanh tá tràng, gây tắc nghẽn tá tràng.

Giải pháp lúc này: Mở tá tràng vị trí trên dưới vị trí hẹp, thực hiện nghiệm pháp Webb bằng dung dịch ACC 10% pha loãng cho thấy lưu thông tốt, sau đó tiến hành nối tá tràng bên - bên theo phương pháp Kimura.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi được điều trị hồi sức tích cực và nuôi dưỡng qua đường truyền tĩnh mạch trung tâm đặt ở ngoại vi (PICC) để đảm bảo dinh dưỡng trong thời gian hồi phục đường tiêu hóa.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

8 ngày sau phẫu thuật, bệnh nhi ổn định, bắt đầu bú sữa mẹ, được chăm sóc Kangaroo, vết mổ khô, có phân và tiến triển tốt - mở ra hy vọng hồi phục hoàn toàn cho bé gái nhỏ nhưng kiên cường.

"Ngày thai nhi được 28 tuần, bác sĩ nghi ngờ con bị tắc tá tràng. Lúc đó, hai vợ chồng vẫn nuôi hy vọng, vẫn mong rằng con không mắc bệnh như vậy, vẫn mong may mắn sẽ đến với con", anh N. - chồng chị T. xúc động chia sẻ.

Anh chị cho biết, ban đầu khi hay tin con bị bệnh hai vợ chồng đều rơi vào trạng thái lo lắng, hoang mang, gần như suy sụp. Thế nhưng, sau khi được các bác sĩ tư vấn đầy đủ, giải thích rõ ràng về tình trạng bệnh, phác đồ điều trị; Đồng thời được động viên, trấn an tâm lý, hai vợ chồng mới đỡ lo phần nào và quyết định điều trị tại đây. Cho đến nay, sau 14 ngày điều trị tích cực, tình trạng con ổn định, có thể sớm được ra viện.

Trẻ đã được cứu sống trở về với vòng tay mẹ - Ảnh BVCC

Theo TS.BS. Trương Vĩnh Quý - Phó Giám đốc Bệnh viện, đây là một ca bệnh khó và đầy nguy hiểm, mặc dù đủ tháng nhưng bệnh nhi bị suy dinh dưỡng bào thai và tắc tá tràng.

Khi trẻ thiếu hụt dự trữ dinh dưỡng, hệ miễn dịch yếu, các cơ quan chưa hoàn thiện, kết hợp với vấn đề tắc nghẽn tiêu hóa cấp tính sẽ làm tăng nguy cơ tử vong sơ sinh, suy hô hấp, nhiễm trùng nặng, chậm phát triển thể chất và trí tuệ, thậm chí dẫn đến các bệnh mãn tính khi lớn như tiểu đường, tim mạch.

Chính điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa khoa Nhi và khoa Ngoại Tổng hợp nhằm can thiệp kịp thời, cứu sống trẻ và giảm thiểu di chứng lâu dài.