Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Bé trai 14 tháng tuổi mổ cấp cứu vì nuốt hạt nở

Bé trai 14 tháng tuổi ở Hà Nội nuốt phải hạt nở đồ chơi, gây tắc ruột nguy hiểm được phẫu thuật khẩn cấp cứu sống bệnh nhi.

Bình Nguyên

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, ngày 26/10 vừa qua, một bé trai 14 tháng tuổi ở Hà Nội được gia đình đưa đến bệnh viện thăm khám do bé nuốt phải một vài hạt nhựa nhỏ li ti khi đang chơi tại nhà.

Mẹ bệnh nhi chia sẻ: “Khi đang chơi cùng các anh chị, con tưởng các hạt nở là kẹo nên đã đưa vào miệng để ăn. Đến đêm, thấy con nôn nhiều và bụng chướng, tôi đã lập tức đưa con đi viện.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ Khoa Cấp cứu và Chống độc đã tiến hành thăm khám, chụp X-quang và siêu âm cho thấy dấu hiệu trẻ bị tắc ruột. Sau khi hội chẩn, ê-kíp phẫu thuật quyết định mổ cấp cứu cho bệnh nhi.

Dị vật được lấy ra là những hạt nhựa nhỏ, có khả năng trương nở khi gặp nước. Ảnh minh hoạ/Nguồn Internet
Dị vật được lấy ra là những hạt nhựa nhỏ, có khả năng trương nở khi gặp nước. Ảnh minh hoạ/Nguồn Internet

ThS.BS Nguyễn Đức Thường – Phó Trưởng khoa Điều trị tích cực Ngoại khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: “Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phẫu thuật xác định có bốn hạt nở nằm trong lòng ruột non, gây tắc hoàn toàn đường ruột. Ê-kíp đã tiến hành lấy toàn bộ số hạt nở này ra ngoài. Rất may bệnh nhi được phát hiện và phẫu thuật kịp thời nên không phải cắt ruột”.

Sau phẫu thuật, trẻ được theo dõi sức khỏe tại khoa Điều trị tích cực Ngoại khoa. Hiện tại, sức khỏe của trẻ đã ổn định, tỉnh táo, hô hấp và huyết động bình thường, dự kiến sẽ được ra viện trong vài ngày tới.

Những hạt nhựa nhỏ, có khả năng trương nở gấp nhiều lần khi gặp nước/Ảnh nhandan.vn

Theo ThS.BS Nguyễn Đức Thường, hạt nở thực chất là một loại polyme siêu thấm nước – về bản chất không độc, nhưng trong quá trình sản xuất, nhiều loại được pha thêm phẩm màu hoặc hóa chất để tạo màu sắc, có thể gây độc hoặc kích ứng cho trẻ. Ngoài ra, do khả năng hút nước mạnh, khi nuốt phải, hạt sẽ trương nở trong ruột, dễ dẫn đến tắc ruột. Nhiều trường hợp tương tự đã được ghi nhận tại Việt Nam và trên thế giới.

Các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ, cần chọn đồ chơi an toàn, phù hợp với lứa tuổi của trẻ và theo dõi sát trẻ nhỏ. Khi trẻ không may nuốt phải hạt nở ngay cả khi trẻ chưa có triệu chứng, phụ huynh vẫn nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế chuyên khoa thăm khám và điều trị kịp thời.

Hạt nở là một loại đồ chơi khá phổ biến dành cho trẻ em, có dạng những hạt nhựa nhỏ li ti, đường kính khoảng 2-5 mm, với nhiều màu sắc sặc sỡ. Khi ngâm trong nước, các hạt này có thể trương nở gấp hàng chục đến hàng trăm lần kích thước ban đầu, tạo nên hình ảnh bắt mắt, thu hút trẻ nhỏ. Tuy nhiên, hạt nở tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe của trẻ, đặc biệt là nguy cơ tắc ruột, ngạt thở hoặc tổn thương tiêu hóa nếu trẻ vô tình nuốt phải.

#nuốt hạt nở #đồ chơi #trẻ nhập viện #tắc ruột

Bài liên quan

Sống Khỏe

Cấp cứu người bệnh tắc ruột do dây chằng sau mổ

Ngày 15/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa phẫu thuật thành công cứu sống người bệnh 49 tuổi, bị tắc ruột do dây chằng sau mổ.

Dây chằng dính từ vòi trứng phải gây nghẹt ruột non

Theo đó, ngày 12/5, bệnh nhân H.T.H, 49 tuổi (Tuyên Quang) được đưa vào viện trong tình trạng đau bụng nhiều, bụng chướng, không đại tiện được.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bé 13 tuổi nguy hiểm tính mạng vì đinh ghim sắc nhọn rơi vào đường thở

Bệnh viện Phổi Trung ương đã thực hiện thành công ca nội soi phế quản gắp đinh ghim dài 2,5 cm mắc sâu trong phế quản của bé trai.

Các bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương đã xử trí thành công trường hợp bệnh nhi P. T. T. P (13 tuổi, Hà Nội) bị dị vật đinh ghim sắc nhọn mắc sâu trong đường thở, sau khi trẻ vô tình hít phải khi đang ngậm trong lúc xem điện thoại.

Theo gia đình, tối ngày 13/10/2025, bé P. vừa ngồi xem điện thoại vừa ngậm chiếc đinh ghim bảng dài khoảng 2,5 cm. Trong lúc cười lớn, chiếc đinh bất ngờ rơi vào họng khiến bé ho sặc sụa, khó thở và cảm giác vướng ở ngực, nói khó. Gia đình hốt hoảng đưa trẻ tới bệnh viện gần nhà.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Lấy khối tóc lớn trong dạ dày bé 7 tuổi thích ăn tóc

Tóc không phải chất độc hại nhưng nếu ăn nhiều sẽ gây tắc nghẽn trong đường tiêu hóa và tích tụ trong dạ dày, ruột gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Mở dạ dày lấy ra khối dị vật lớn

Ngày 9/6, Bệnh viện Sản nhi Vĩnh phúc cho biết, các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp vừa phẫu thuật cấp cứu cho bé trai 7 tuổi bị tắc ruột do hội chứng Rapunzel – rối loạn ăn tóc.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Lợi ích của bông cải xanh

Lợi ích của bông cải xanh

Bông cải xanh mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, bảo vệ sức khỏe tim mạch và mắt...

5 loại vitamin giúp bạn trẻ lâu

5 loại vitamin giúp bạn trẻ lâu

Bên cạnh chế độ ăn uống lành mạnh và luyện tập thường xuyên, việc bổ sung vitamin đúng cách đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ làm chậm lão hóa.