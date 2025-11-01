Bé trai 14 tháng tuổi mổ cấp cứu vì nuốt hạt nở

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, ngày 26/10 vừa qua, một bé trai 14 tháng tuổi ở Hà Nội được gia đình đưa đến bệnh viện thăm khám do bé nuốt phải một vài hạt nhựa nhỏ li ti khi đang chơi tại nhà.

Mẹ bệnh nhi chia sẻ: “Khi đang chơi cùng các anh chị, con tưởng các hạt nở là kẹo nên đã đưa vào miệng để ăn. Đến đêm, thấy con nôn nhiều và bụng chướng, tôi đã lập tức đưa con đi viện.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ Khoa Cấp cứu và Chống độc đã tiến hành thăm khám, chụp X-quang và siêu âm cho thấy dấu hiệu trẻ bị tắc ruột. Sau khi hội chẩn, ê-kíp phẫu thuật quyết định mổ cấp cứu cho bệnh nhi.

Dị vật được lấy ra là những hạt nhựa nhỏ, có khả năng trương nở khi gặp nước. Ảnh minh hoạ/Nguồn Internet

ThS.BS Nguyễn Đức Thường – Phó Trưởng khoa Điều trị tích cực Ngoại khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: “Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phẫu thuật xác định có bốn hạt nở nằm trong lòng ruột non, gây tắc hoàn toàn đường ruột. Ê-kíp đã tiến hành lấy toàn bộ số hạt nở này ra ngoài. Rất may bệnh nhi được phát hiện và phẫu thuật kịp thời nên không phải cắt ruột”.

Sau phẫu thuật, trẻ được theo dõi sức khỏe tại khoa Điều trị tích cực Ngoại khoa. Hiện tại, sức khỏe của trẻ đã ổn định, tỉnh táo, hô hấp và huyết động bình thường, dự kiến sẽ được ra viện trong vài ngày tới.

Những hạt nhựa nhỏ, có khả năng trương nở gấp nhiều lần khi gặp nước/Ảnh nhandan.vn

Theo ThS.BS Nguyễn Đức Thường, hạt nở thực chất là một loại polyme siêu thấm nước – về bản chất không độc, nhưng trong quá trình sản xuất, nhiều loại được pha thêm phẩm màu hoặc hóa chất để tạo màu sắc, có thể gây độc hoặc kích ứng cho trẻ. Ngoài ra, do khả năng hút nước mạnh, khi nuốt phải, hạt sẽ trương nở trong ruột, dễ dẫn đến tắc ruột. Nhiều trường hợp tương tự đã được ghi nhận tại Việt Nam và trên thế giới.

Các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ, cần chọn đồ chơi an toàn, phù hợp với lứa tuổi của trẻ và theo dõi sát trẻ nhỏ. Khi trẻ không may nuốt phải hạt nở ngay cả khi trẻ chưa có triệu chứng, phụ huynh vẫn nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế chuyên khoa thăm khám và điều trị kịp thời.